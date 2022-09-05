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Kırtasiye yardımı nasıl alınır, ne kadar? 2022 Kırtasiye yardım başvurusu nasıl, nereden yapılır?

05.09.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırtasiye yardımı başvuru detayları 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin başlamasına az bir zaman kala merak konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her sene okul öğrencilerine kırtasiye alışverişi için yardımda bulunuyor. Kırtasiye yardımı almak isteyen bir çok kişi kırtasiye yardımı başvuru detaylarını arama motorlarında sorguluyor. Peki, Kırtasiye yardımı nasıl alınır, ne kadar? 2022 Kırtasiye yardım başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte 2022 kırtasiye yardım başvurusu...

Kırtasiye yardımı nasıl alınır, ne kadar? 2022 Kırtasiye yardım başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Kırtasiye yardımı almak isteyen öğrenciler ve velileri başvuru tarihi, başvuru şartları ve detaylarını merak ediyor. Kırtasiye yardımı sayesinde okul ihtiyaçları bu destek ile karşılanabiliyor. . Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen kırtasiye yardımı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

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KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Kırtasiye yardımı başvuruları, e-Devlet'ten yapılmaktadır. İhtiyaç sahibi aileler T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle başvuru işlemlerini yapabilirler.

Eğitim Öğretim Yardımı Talebi başvuru ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız.:

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-egitim-ogretim-yardimi-talebi

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KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

Kırtasiye yardımı ödemeleri 1.300 TL olarak belirlenmiştir.

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KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;
Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,
2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erleri,
2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,
Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),
Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
kırtasiye yardımı
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