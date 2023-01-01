Kırtasiyede 14 yaşındaki kızı 45 dakika taciz etmişti! "Bu olayı iki, üç defa yapmış" diyerek anlattılar: Tacizciden herkes rahatsızmış!

Sosyal medyada da büyük tepki toplayan tacizle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Mahalleli 58 yaşındaki A. S.'nin 14 yaşındaki kızı taciz ettiği gün olay yerine polis geldiğini ve arbede yaşandığını anlattı. Vatandaşlardan biri şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterirken "Fazla ceza almaları gerekiyor. 5, 10 yıl ceza bunlara yetmez. Çok kötü bir durum. İyi ki o kız çocuğu bu durumu dışa vurabilmiş" dedi. A. S. ile daha önce yaşadığı bir kavgayı dile getiren bir başka vatandaş ise "Bir problemden dolayı beni küfrederek kovmuştu. Böyle insanların bırakılmaması gerekiyor toplum için" ifadelerini kullandı.

KIZ AİLESİNE ANLATINCA ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Seyyid Ömer Mahallesi’nde 28 Aralık günü meydana gelen olayda, iddiaya göre kırtasiyede 58 yaşındaki şüpheli A.S., 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuş, çocuğun durumu ailesine bildirmesiyle şahıs gözaltına alınmıştı. Şüpheli, ’konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"O ÇALIŞANINDAN BİZ ESNAFLAR OLARAK ÇOK RAHATSIZDIK"

Durumdan esnaf olarak çok rahatsız olduklarını söyleyen Yusuf Ünal, "Kırtasiyeci N. abi, bizim yıllardır komşumuz. Onun çalışanı var. O çalışanından biz esnaflar olarak çok rahatsızdık. Ben de kavga etmiştim. Bir problemden dolayı beni küfrederek kovmuştu, araya N. abi girdi. Sahibi çok müthiş bir insandır. Dünya beyefendisi bir insandır. Böyle insanların bırakılmaması gerekiyor toplum için. Hepimizin çoluğu, çocuğu var. Kanunun da bir yaptırım uygulaması gerekiyor" diye konuştu.

"İYİ Kİ O KIZ ÇOCUĞU BU DURUMU DIŞA VURABİLMİŞ"

Şüphelinin serbest bırakılmaması gerektiğini söyleyen Serap Öztürk, "İnsanlarımızın sessiz kalmaması gerekiyor bu olaya. Fazla ceza almaları gerekiyor. 5, 10 yıl ceza bunlara yetmez. Çok kötü bir durum. İyi ki o kız çocuğu bu durumu dışa vurabilmiş. O kızın psikolojisini düşünemiyorum. O kız büyüyene kadar içinde kalacak o durum" dedi.

“İKİ, ÜÇ DEFA YAPMIŞ BU OLAYI”

Cinsel istismarda bulunan şüphelinin daha önceden de benzer olaylar yaptığını iddia eden Yusuf Akan, “Biz olayın olduğun gün kızın babası ile buradaydık. Burada bir arbede yaşanmış. Ondan sonra polisler geldi. İlk yaptığı olay da değil. İki, üç defa yapmış bu olayı. Kimse şikâyet etmemiş. Bizim vatandaşımız tiyatroyu seviyor. Onlar bırakmış, biz bırakmayız ama Allah esirgesin bizim de evladımız var” ifadelerini kullandı.

(İHA)

