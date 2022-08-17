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Çanta, notebook ve dahası... Okula dönüş heyecanı başladı!

17.08.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her öğrencinin okul hayatında ihtiyaç duyacağı bazı ürünler var; sırt çantası, bilgisayar, sunum dosyası, renkli kalemler gibi... Bu ürünler olmadan okulda verimi yakalamak şu zamanlarda oldukça zor desek yanılmayız herhalde. Hazır Amazon'un Okula Dönüş Fırsatları kapsamında büyük indirimi başlamışken her öğrencinin ihtiyacı olabilecek o ürünleri sizin için listeledik. İşte detaylar!

Çanta, notebook ve dahası... Okula dönüş heyecanı başladı!

Yaz tatilinin bitmesine az bir zaman kala, ebeveynleri ve okul çağındaki çocukları alışveriş telaşı sarmaya başladı. Yeni öğretim yılı gelmeden okul ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler şimdiden alışveriş listelerini hazırlayıp siparişlerini veriyor bile. Siz de okul alışverişinde geç kalmak istemeyenlerdenseniz bir an önce ihtiyaçlarınızı tamamlamanızı tavsiye ederiz. Üstelik şu anda Amazon'un Okula Dönüş Fırsatları kapsamında kırtasiyeden modaya yüzlerce üründe yüzünüzü güldürecek indirimler mevcut. Biz de sizin için, tüm öğrencilerin ihtiyacı olan okul ihtiyaçlarını derledik. Haydi gelin, birlikte detaylara geçelim.

1. Monster Abra A5 V16.7.3 Intel Core i5 11400H, 16GB RAM, 500GB M.2 SSD, GTX1650 4GB, 15.6" Mat LED FHD 144Hz, Freedos

Adsız tasarım (69)

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürün gayet kaliteli ve güzel. İşlemcisi ve ram kapasitesi gayet iyi, donma kasma olmuyor. Çok yüklenince her laptop gibi ısınıyor ama altına bir laptop standı veya laptop soğutucusu bırakarak çözebilirsiniz. Fan sesinden rahatsız olanlar için Control Center kısmında sessiz modda çalıştırabiliyorsunuz. Gaming laptop istiyorsanız ve laptop tek bir yerde(mekânda) kalıyorsa almanızı tavsiye ederim."

  • "Bilgisayarı çok beğendim. Kolay kurulum oluyor. İçinden driverların yüklü olduğu flaş göndermişler orası da ayrı güzel oldu. Teşekkür ederim."
Ürünü İncele

2. Aladdin Java Thermavac Leak-Lock™ Çelik Termos Bardak 0,47 LT

Adsız tasarım (65)

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürün gerçekten kaliteli. Kapağında kilit mevcut ve kapağı açtığınızda içinde kapakçık da var. O kapakçık içerken açılıyor. Kilidi bozulmazsa uzun yıllar kullanılabilecek bir ürün."

  • "Oldukça memnun kaldım. Fiyat performans ürünü. At çantaya çık, her yerde içeceklerinizi keyifle içmenizi sağlıyor. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Amazon Pazaryeri Fırsat Festivali başladı! Yüzlerce üründeki büyük indirimi kaçırmamak için acele edin. Ürünlere ulaşmak için görsele tıklayın. (17.08.2022)

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3. Nike Sportswear Heritage Unisex Schwarz Sırt Çantası

Adsız tasarım (67)

Kullanıcı yorumları:

  • "Çanta çok güzel. Kalın, süngerli bir sırtı var. Laptop rahatlıkla taşınabilir. Ne çok büyük ne de küçük. Tam olması gerektiği gibi. Hiç bu kadar beklemiyordum. Süpermiş."

  • " Sırt ve bel kısmında baskı yaratmıyor uzun süreli kullanımda. En çok bu özelliğini beğendim. Konforlu ve rahat."
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4. Hp 255 G8 Ryzen 5 5500U 8GB 512GB SSD Windows 10 Home 15.6 Fhd Taşınabilir Bilgisayar 4P3M8ES

Adsız tasarım (70)

  • "Gayet güzel bir bilgisayar. Herhangi bir sorun yaşamadım şimdilik. Yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Sadece biraz fazla ısınıyor, gerçi bu neredeyse tüm HP bilgisayarlarda olan bir sorun ama çözümü kolay soğutucu alınabilir ya da biraz yüksekte kullanımla hallediliyor.

  • "Ödevlerimi yapmak, ara sıra oyun oynamam için aldık. Memnunum. Her işimi fazlasıyla görüyor. Ben beğendim. Herkese öneririm."
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5. Seduna Skagen Çalışma Koltuğu, Ofis Sandalyesi, Metal Ayaklı

Adsız tasarım (64)

Kullanıcı yorumları:

  • "Bel desteği iyi. Arkaya doğru hafif esneme yapması iyi. Şimdiye kadar kullanımlarımda terletmedi. Oturağı geniş. Oturak süngeri ince olduğu için rahatsız edebilir, konfor açısından ortalama seviyede. Satıcı ile iletişime geçmek çok kolay ve sıkıntılı bir parça olduğunda yenisiyle değişimi hızlıca yapıyorlar."

  • "Ürün tam anlamıyla ne görüyorsanız o, fotoğraflardaki malzeme kalitesi ve renk için hiçbir farklılık yok ve gayet şık. Ayrıca konforu, esnemesi açısından da kusursuz ve ek olarak eklem kısmını örten plastik materyalin köşesinden ufak bir kırıkla geldi. Kendilerine ulaşınca hemen ilgilenip o parçayı da bana kargoladılar. Çok hızlılar tüm sorunlar çok hızlı şekilde taraflarınca halledildi."
Ürünü İncele

6. Canon Pixma G3415 Yazıcı/Tarayıcı/Fotokopi Makinesi, Wi-Fi, Renkli Tanklı Yazıcı, 16.3 x 33 x 44.5 cm, 10.24 Kg

Adsız tasarım (71)

Kullanıcı yorumları:

  • "Yazıcıya ve markasına diyeceğim yok. Gerçekten en iyi yazıcı markası. Bu model de son derece başarılı. Canon yazıcıların tek sıkıntısı yazılım tarafı. HP marka yazıcılar bu kadar kaliteli değil fakat HP yazıcının web arayüzüne girdiğinizde veya uygulamalarını yüklediğinizde onun kalitesi de orada çıkıyor. Ama cihaz, baskı kalitesi vs. daha önemli tabii ki. O sebeple Canon..."

  • "Canon kalitesi zaten tartışılmaz. Fiyat ve performans olarak süper bir yazıcı. Fotoğraf baskısı da çok başarılı. Fotoğraf kağıdı alarak çok güzel çıktılar alabilirsiniz. Ben çok memnun kaldım, tavsiye ederim."
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7. Noki Prime Sunum Dosyası 60 Yaprak

Adsız tasarım (72)

Kullanıcı yorumları:

  • "Hem kendisi hem de fiyatı çok iyi. Sunumlarımda faydası büyük. Kaç tane sipariş verdim bilmiyorum. Alın aldırın."

  • "Ne denilebilir ki? Noki kalitesi işte... Gayet kullanışlı ve güzel. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim."
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8. MAX HD10N Zımba, Yeşil

Adsız tasarım (73)

Kullanıcı yorumları:

  • "Bir zımbada yaşadığım en büyük problem tellerin birbirine takılıp düzgün bir şekilde kağıdı, zarfı zımbalamaması. Şükür bu zımbada öyle bir sorun yaşamadım. Bu nedenle öneriyorum.

  • "Rengi harika değil mi? Ofis masamda sürekli gözümün takıldığı, rengiyle mutlu olduğum bir ürün. Zımbalaması da çok iyi."
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9. Faber-Castell Pitt Çizim Kalemi Fırça Uç 6'lı

Adsız tasarım (68)

Kullanıcı yorumları:

  • "Kalitesi çok iyi. Fırça uçlar çok güzel, orta sertlikte. Renklendirme için uygun, ayrıca en ilginç güzel özelliği ikinci kat renk geçildiğinde inanılmaz keskinlikte opasite artıyor, dolayısıyla aldığınız renklerin ikinci üçüncü katında daha koyu farklı tonları da elde etmiş oluyorsunuz."

  • "İyi ki almışım ya. Rengi, renk bitişi, hissiyatı çok çok iyi. Çizim yapanların olmazsa olmazlarından kesinlikle."
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10. Maped Ofis Ve Kırtasiye 119418 8'Li Pergel Takımı

Adsız tasarım (66)

Kullanıcı yorumları:

  • "İçinde cetvel takımı, pergel, kalem silgi gibi detayların olması bir de bunun için ayrı kutu yapıp normal kalemlikten ayırmaları nereden baksan on numaralık hareket. Her şey derli toplu. Teşekkür ederim."

  • "Boş metal kutuyu satsalar zaten 30 lira falan eder. Bu fiyata bir de pergel, cetvel, kalem, silgi vb. sahibi olunuyor. Özellikleri, cetvellerin plastik kalitesi oldukça iyi."
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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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