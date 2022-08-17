Çanta, notebook ve dahası... Okula dönüş heyecanı başladı!

Yaz tatilinin bitmesine az bir zaman kala, ebeveynleri ve okul çağındaki çocukları alışveriş telaşı sarmaya başladı. Yeni öğretim yılı gelmeden okul ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler şimdiden alışveriş listelerini hazırlayıp siparişlerini veriyor bile. Siz de okul alışverişinde geç kalmak istemeyenlerdenseniz bir an önce ihtiyaçlarınızı tamamlamanızı tavsiye ederiz. Üstelik şu anda Amazon'un Okula Dönüş Fırsatları kapsamında kırtasiyeden modaya yüzlerce üründe yüzünüzü güldürecek indirimler mevcut. Biz de sizin için, tüm öğrencilerin ihtiyacı olan okul ihtiyaçlarını derledik. Haydi gelin, birlikte detaylara geçelim.
Kullanıcı yorumları:
"Ürün gayet kaliteli ve güzel. İşlemcisi ve ram kapasitesi gayet iyi, donma kasma olmuyor. Çok yüklenince her laptop gibi ısınıyor ama altına bir laptop standı veya laptop soğutucusu bırakarak çözebilirsiniz. Fan sesinden rahatsız olanlar için Control Center kısmında sessiz modda çalıştırabiliyorsunuz. Gaming laptop istiyorsanız ve laptop tek bir yerde(mekânda) kalıyorsa almanızı tavsiye ederim."
Kullanıcı yorumları:
"Ürün gerçekten kaliteli. Kapağında kilit mevcut ve kapağı açtığınızda içinde kapakçık da var. O kapakçık içerken açılıyor. Kilidi bozulmazsa uzun yıllar kullanılabilecek bir ürün."
Kullanıcı yorumları:
"Çanta çok güzel. Kalın, süngerli bir sırtı var. Laptop rahatlıkla taşınabilir. Ne çok büyük ne de küçük. Tam olması gerektiği gibi. Hiç bu kadar beklemiyordum. Süpermiş."
"Gayet güzel bir bilgisayar. Herhangi bir sorun yaşamadım şimdilik. Yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Sadece biraz fazla ısınıyor, gerçi bu neredeyse tüm HP bilgisayarlarda olan bir sorun ama çözümü kolay soğutucu alınabilir ya da biraz yüksekte kullanımla hallediliyor.
Kullanıcı yorumları:
"Bel desteği iyi. Arkaya doğru hafif esneme yapması iyi. Şimdiye kadar kullanımlarımda terletmedi. Oturağı geniş. Oturak süngeri ince olduğu için rahatsız edebilir, konfor açısından ortalama seviyede. Satıcı ile iletişime geçmek çok kolay ve sıkıntılı bir parça olduğunda yenisiyle değişimi hızlıca yapıyorlar."
Kullanıcı yorumları:
"Yazıcıya ve markasına diyeceğim yok. Gerçekten en iyi yazıcı markası. Bu model de son derece başarılı. Canon yazıcıların tek sıkıntısı yazılım tarafı. HP marka yazıcılar bu kadar kaliteli değil fakat HP yazıcının web arayüzüne girdiğinizde veya uygulamalarını yüklediğinizde onun kalitesi de orada çıkıyor. Ama cihaz, baskı kalitesi vs. daha önemli tabii ki. O sebeple Canon..."
Kullanıcı yorumları:
"Hem kendisi hem de fiyatı çok iyi. Sunumlarımda faydası büyük. Kaç tane sipariş verdim bilmiyorum. Alın aldırın."
Kullanıcı yorumları:
"Bir zımbada yaşadığım en büyük problem tellerin birbirine takılıp düzgün bir şekilde kağıdı, zarfı zımbalamaması. Şükür bu zımbada öyle bir sorun yaşamadım. Bu nedenle öneriyorum.
Kullanıcı yorumları:
"Kalitesi çok iyi. Fırça uçlar çok güzel, orta sertlikte. Renklendirme için uygun, ayrıca en ilginç güzel özelliği ikinci kat renk geçildiğinde inanılmaz keskinlikte opasite artıyor, dolayısıyla aldığınız renklerin ikinci üçüncü katında daha koyu farklı tonları da elde etmiş oluyorsunuz."
Kullanıcı yorumları:
"İçinde cetvel takımı, pergel, kalem silgi gibi detayların olması bir de bunun için ayrı kutu yapıp normal kalemlikten ayırmaları nereden baksan on numaralık hareket. Her şey derli toplu. Teşekkür ederim."
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