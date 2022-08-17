Çanta, notebook ve dahası... Okula dönüş heyecanı başladı!

"Yazıcıya ve markasına diyeceğim yok. Gerçekten en iyi yazıcı markası. Bu model de son derece başarılı. Canon yazıcıların tek sıkıntısı yazılım tarafı. HP marka yazıcılar bu kadar kaliteli değil fakat HP yazıcının web arayüzüne girdiğinizde veya uygulamalarını yüklediğinizde onun kalitesi de orada çıkıyor. Ama cihaz, baskı kalitesi vs. daha önemli tabii ki. O sebeple Canon..."