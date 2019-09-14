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Kırtasiyelerde slime, kantinlerde cips denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 10:31 | Son Güncelleme

 İZMİR'de Buca Belediyesi zabıta ekipleri, okul çevrelerindeki kırtasiyelerde 'slime' adlı yapışkan oyun hamuru, okul kantinlerinde de cips denetimi yaptı.

Kırtasiyelerde slime, kantinlerde cips denetimi

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'de Buca Belediyesi zabıta ekipleri, okul çevrelerindeki kırtasiyelerde 'slime' adlı yapışkan oyun hamuru, okul kantinlerinde de cips denetimi yaptı.
Buca'da zabıta ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte, okul yakınlarındaki kantin, kafe, büfe ve kırtasiyelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Hijyen ve ruhsat kontrollerinin yanı sıra uygunsuz şekilde üretildiğinde sağlığı tehdit eden 'slime' denilen polimer malzemeden yapılan yeni nesil yapışkan oyun hamurunun denetimini yapan ekipler, aynı zamanda çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan önlemlerin yeterliliği gibi unsurları da kontrol etti. Zabıta ekiplerince şartlara uymayan işyerleri ilgili müdürlüklere bildirirken haklarında yasal işlem başlatıldı.
'YASAK OLMASI SEBEBİYLE ÇEVREYE YÖNELİYORLAR'
Çocukların sağlığı için yoğun olarak çalışma yürüttüklerini belirten Buca Belediyesi Zabıta Müdürü Cemal Yılmaz, "Türkiye'nin geleceği çocuklardır. Çocuklarımızın kimyasal maddelere maruz kalmamaları ve zararlı yiyecekler yememeleri için Buca çevresinde okul kantinlerini, etraftaki gıda satış yerlerini, kırtasiyeleri denetlemek için ekiplerimizle seferberiz. Biz Buca halkı için çalışıyoruz. Onların rahat, mutlu, huzurlu yaşaması için her zaman çalışmaya hazırız. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kantinlerde satılması yasaklanan cips gibi maddeleri çocuklar çevredeki satış yerlerinden temin ediyor. Dolayısıyla biz de onların alışveriş yaptığı işyerlerini denetliyoruz. Kaçak, ruhsatsız çalışanlara engel oluyoruz, bakanlık tarafından belirlenen zararlı maddelerin satışının yapılması durumunda hem cezai işlem uyguluyoruz hem de toplama yapıyoruz. Bizim kaçırdığımız yerleri halkımız bize bildiriyor" dedi.
'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN EN İYİSİNİ İSTİYORUZ'
Buca Hasan Ali Yücel Ortaokulu okul aile birliği üyesi Özlem Aşıkoğlu, "Benim oğlum bu okulda 7'nci sınıfta okuyor. Buca Belediyesi tarafından başlatılan bu uygulama bizi çok memnun etti. Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Daha önce haberlerde zabıtaların kantinleri ve kırtasiyeleri denetleyeceğini duymuştum. İyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Çocuğu anasınıfında okuyan Ebru Güney de, "Bugün oğlumun okuldan çıkmasını beklerken zabıta ekiplerinin bu bölgedeki tüm işyerlerini kontrol ettiğini gördüm. Bu denetimlerin yapılması gerçekten çok hoşuma gitti. Uygulamanın bütün okul çevrelerinde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kaliteli ürünleri almaya dikkat ediyoruz. Gıda açısından da kırtasiye malzemeleri açısından da çocuklarımıza zarar verecek her şeyin karşısındayız" dedi.
8'inci sınıf öğrencisi velisi Burcu Dereli ise, "Aileler olarak çocuklarımız için her şeyin en iyisini istiyoruz. Okulumuzdan da çevredeki kırtasiyelerden de son derece memnunuz. Evde nasıl dikkat ediyorsak burada da dikkat edildiğini düşünüyorum" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

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