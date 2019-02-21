KARS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kış 2019 Tatbikatı fiili bölümü, aralarında yerli üretim ATAK helikopterleri, SİHA, Cirit lazer güdümlü füzelerinin de bulunduğu silah ve sistemlerinin hedeflerini tam isabetle vurmasıyla tamamlandı.

TSK'nin birleşik, müşterek kış tatbikatı, Şehit Astsubay İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda devam ediyor.

İş birliği ve koordinasyonu sağlamak, derin kar ve şiddetli soğuklarda harekat imkan ve kabiliyetlerini denemek amacıyla yapılan tatbikat kapsamında gerçekleştirilen "Seçkin Gözlemci Günü"ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, özel kuvvetler ve komando harekatı ile başladı.

Belirlenen hedeflere ilk olarak helikopterlerle komandolar getirildi. Karlı tepeye bırakılan komandolar, kayaklarla hedeflerine doğru ilerledi. Sonrasında ise bordo bereliler helikopterden iple inerek hedefe yöneldi. Komando ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personelini getiren helikopterleri ise yerli üretim ATAK helikopterleri korudu.