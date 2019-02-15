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 'Kış-2019' tatbikatı Kars'ta gerçekleştiriliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 11:02 | Son Güncelleme

  Milli Savunma Bakanlığı, 9'uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'ta gerçekleştirilen 'Kış-2019' tatbikatının görüntülerini paylaştı.

ANKARA, (DHA) Milli Savunma Bakanlığı, 9'uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'ta gerçekleştirilen 'Kış-2019' tatbikatının görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanında gerçekleştirilen tatbikata, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurlar ile 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personelin katıldığını bildirdi. 4-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikatla ilgili, şu ifadelere yer verildi: "Tatbikatın maksadı; birleşik ve müşterek harekâtın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dâhil muharebe imkân ve kabiliyetlerini denemek, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırarak ateş ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmek, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesini geliştirmek ve beka kabiliyetlerini arttırmak, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamaktır."

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