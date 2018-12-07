Kış alerjisi onu öldürecek! Üşüdüğü anda...

Soğuktan ölme ihtimali olan genç kızın en çok zorlandığı zamanlarsa alerjisi onu etkilemeye başladığında durumunu anlatmak zorunda kalması oluyormuş. Öyle ki en yakınları bile genç kızın yaşadığı sıkıntıyı önemsemeyebiliyormuş. İşte soğuktan ölme ihtimali olan Ariana'nın yüreklere dokunan hikayesi...

Alerjisi yüzünden soğukta duramıyor

21 yaşındaki Ariana Kent, Kanada'da yaşıyor. Soğuğa bağlı gelişen bir ürtikeri var. Donmuş ya da soğuk bir şeyle temasa geçmesi onu hastanelik ediyor.Yaşadığı durumun sonuçları arasında sadece bütün vücudunu kaplayan ürtiker yok. Aynı zamanda da anaflaktik şok yaşama şansı yüksek. Kış mevsimi geldiği andan itibaren bu yüzden ayda 3 kere hastaneye gitmek zorunda kaldığını dile getiriyor.

Ariana, kendisini hastanelik eden bu durumu insanların çoğu zaman ciddiye almadığı için üzüldüğünü belirtiyor. Konuyla ilgili konuşan Ariana, "İnsanlar her gün soğuğa alerjisi olan biri ile karşılaşmadıkları için beni anlayamıyorlar. Hastaneye gidip, durumumu anlattığım zaman bile yüzüme delirmişim gibi bakıyorlar. Yakın çevremdeki insanlar ise alerjimi duyunca bana; 'Tamam Ariana, her zaman üşüdüğünü biliyoruz ama bu soğuk havalara alerjin olduğu anlamına gelmez' sözleriyle yaklaşıyorlar" diyor.

Ariana, yaşadığı yer açısından da biraz şanssız. Çünkü Kanada, kış aylarında -40 dereceyi bile görebiliyorlar. Böyle günler için ise hazırlıklı olduğunu söylüyor Ariana. Çoğu zaman evden çıkmadığını ve kendini sıcak tutmak için çabaladığını belirtiyor. İlk soğukla karşılaştığı an hastanelik olmuyor. Önce kollarında küçük küçük kabarcıklar oluşuyor. Daha sonra büyüyerek bütün vücudunu sarıyor. Ne yazık ki sadece vücudunun dışını etkilemiyor, boğazında da ağrılar oluşuyor ve nefes alırken zorlanıyor. Bu durumla ilgili "Göğsüme ağır bir şey oturuyormuş gibi hissediyorum ve zaman geçtikçe ağırlaşıyor. Eğer bulunduğum bölgede acil müdahale için gidebileceğim bir hastane yoksa, büyük bir risk taşıyorum." diyor.

Ariana'nın durumu her zaman böyle değildi. Alerjisi 14 yaşında evlerinin önündeki kar yığınını temizlerken başladı. Daha sonra ailesi yediği bir yiyecek yüzünden alerji olduğunu düşünüp hastaneye götürdü ve yapılan testler sonucunda bu nadir alerjiye sahip olduğunu öğrendi.