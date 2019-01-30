Kış ayında beslenmeye dikkat

Diyetisyen Bahar Altın, kış aylarında sağlıklı beslenme ve su tüketimi konusunda vatandaşları uyardı.

Diyetisyen Bahar Altın, kış aylarında sağlıklı beslenme programını takip etmek ve egzersiz yapmanın zor olabileceğini, ancak kilo alımını önlemek ve bağışıklık sistemini güçlendirerek mikroplardan korunmak için beslenmeye ve su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Sağlıklı beslenmenin kış aylarında az olmasının nedenlerinden birinin güneş ışığının yeterli miktarda olmamasından kaynaklandığını belirten Altın, havanın daha erken kararmasıyla güneş ışığından sağlanan desteğin azaldığını bunun da serotonin seviyelerinde düşmeye neden olarak depresyon ve yeme isteği eğilimini arttırabildiğini dile getirdi. Diyetisyen Altın, “Isı kaybımızdan dolayı, çok fazla enerjisi yüksek besinler tüketmekteyiz. Enerjisi yüksek besinleri hava şartları iyi olmadığı için kapalı alışveriş merkezlerinde veya restoranlarda aramaktayız. Bu daha kötü, daha fazla karbonhidrat, fastfood tüketimi alıyoruz ve bunlar bizde fazla kilo almamıza sebep olmakta obezitenin en büyük sonuçlarından biridir. Yeteri ve dengeli beslenmeliyiz, aynı zamanda kış aylarında olduğumuz için A ve C vitamini konusunda zengin beslenmemiz lazım. A ve C vitaminlerinden havuç, maydanoz, limon, greyfurt, portakal ve mandalina gibi tüketimlere dikkat etmemiz lazım. Meyve tüketimlerimizi sınırlı yapmalıyız, 3 ana öğün ve 3 ara öğüne 3 tane meyveyi sığdırabiliyoruz. Meyve tüketimlerimiz gün içerisinde 3 porsiyon ayrı ayrı öğünlerde almak lazım, aç karınla birden almaya gerek yok” dedi.