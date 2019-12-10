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Kış ayında iç ısıtan görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 16:41 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta duyarlı bir vatandaş ihtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı.

Kış ayında iç ısıtan görüntü

Zonguldak’ta duyarlı bir vatandaş ihtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı. Elbisenin üzerine ise,’ihtiyacı olan alsın’ diye bir not bırakıldı.
Zonguldak Merkez’de Kadırga caddesi üzerinde görenlere hayrete düşürecek bir görüntü yaşandı. Çöp kutusu yanında bulunan elektrik direğine takım elbise asıldı. Elbisenin üzerine ise ihtiyacı olan alsın diye not bırakıldı. Takım elbise ve notu koyan kişi bilinmezken çevredeki vatandaşlar ise duyarlı vatandaşı bulmak için harekete geçti. Öte yandan saatler sonra takım elbiseyi çevreden geçen ihtiyaç sahibi bir vatandaş alarak gözden kayboldu.

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