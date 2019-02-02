Kış ayında yediği dondurmadan zehirlendi

Eskişehir’de bir şahıs, yediği tarihi geçmiş dondurmadan zehirlenerek hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, olay Kumlubel Mahallesi Toplum Sokak üzerinde bulunan bir sitede yaşayan Z.İ. (61) isimli şahıs, son kullanma tarihi geçmiş dondurmayı yedi. Bir süre sonra rahatsızlandığını hisseden Z.İ., kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Zehirlendiği belirlenen şahısla ilgili soruşturma devam devam ediyor.



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