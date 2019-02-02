HABER

Kış ayında yediği dondurmadan zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 13:21 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir şahıs, yediği tarihi geçmiş dondurmadan zehirlenerek hastanelik oldu.Alınan bilgiye göre, olay Kumlubel Mahallesi Toplum Sokak üzerinde bulunan bir sitede yaşayan Z.İ.

Eskişehir’de bir şahıs, yediği tarihi geçmiş dondurmadan zehirlenerek hastanelik oldu.
Alınan bilgiye göre, olay Kumlubel Mahallesi Toplum Sokak üzerinde bulunan bir sitede yaşayan Z.İ. (61) isimli şahıs, son kullanma tarihi geçmiş dondurmayı yedi. Bir süre sonra rahatsızlandığını hisseden Z.İ., kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Zehirlendiği belirlenen şahısla ilgili soruşturma devam devam ediyor.

PARTNERSivaslı aşıktan otobüste mini konserSivaslı aşıktan otobüste mini konser
Doğa yürüyüşü yaparken kaybolan 4 kişi bulundu Doğa yürüyüşü yaparken kaybolan 4 kişi bulundu 
Eniştesini okul bahçesinde öldüren kadın hizmetlinin sorgusu sürüyorEniştesini okul bahçesinde öldüren kadın hizmetlinin sorgusu sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Survivor'da flaş değişiklik! Yeni sunucu kim oldu?

Survivor'da flaş değişiklik! Yeni sunucu kim oldu?

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.