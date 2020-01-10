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  4. Kış ayının sıcak geçmesi boz ayıların uykusunu kaçırdı

Kış ayının sıcak geçmesi boz ayıların uykusunu kaçırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 09:35 | Son Güncelleme

Bursa Hayvanat Bahçesinde bulunan boz ayılar, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle kış uykusuna yatmadı.

Bursa Hayvanat Bahçesinde bulunan boz ayılar, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle kış uykusuna yatmadı. Ayıların yere gömülen balıkları elleriyle koymuş gibi bulmaları herkesi şaşırttı.
Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğinin üyesi olan Bursa Hayvanat Bahçesi’nde kar yağışının gecikmesi hayvanların kimyasını etkiledi. Boz ayıların kasım ve nisan ayları arasında kış uykusuna yatması gerekirken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ayıların uykusunu kaçırdı. Uyumak ile uyumamak arasında kararsız kalan ayılar bakıcıların attığı yiyecekleri ise afiyetle yemeyi ihmal etmiyor. Ayıların kış uykusuna yatmadığını gören vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşıladı. Ziyaretçiler, toprağın altına gizlenen balıkları elleriyle koymuş gibi bulan ayıları ağızları açık izledi.

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