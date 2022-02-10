Kış aylarına uygun 500 TL altı en şık bot modelleri

Kış aylarında dışarıda vakit geçirmek için ayakları soğuktan koruyacak eşyalar kullanmak çok önemli. Bu eşyalardan olan botlar, soğuk günlerde en yakın dostunuz. Ayrıca botlar farklı model ve tarzları ile stilinizi de tamamlayacak özelliklere sahip. Bir çift botla çok sayıda kombin yapmak ve kışlık stili zenginleştirmek mümkün. Kışlık bot şıklığını ve konforunu yakalamanız için hem kaliteli hem 500 TL altındaki fiyatlarıyla sizi yormayacak ürünleri bir araya getirdik. Haydi gelin, vakit kaybetmeden inceleyelim!

1. Soğuk havalarda ayakları sıcak tutan Scooter Bot

%100 nubuk deriden elde edilen Scooter Bot, su geçirmez özelliğiyle yağmurlu günlerde ve ıslak alanlarda ayağınızın kuru kalmasını sağlıyor. Nefes alan yapısı sayesinde ayağın serin kalmasına yardımcı oluyor. Yumuşak orta tabanı gün boyu ayakların konforlu hissetmesine destek oluyor. Poliüretan alt taban, hafif yapısıyla ayakların yorulmasını engelleyor ve bu sayede daha az enerji ile hareket etmenizi sağlıyor. Ayrıca aşınmaya ve darbeye karşı dirençli bu bot uzun yıllar kullanıma uygun. Kışların vazgeçilmezi olacak bu bot; sağlam ve esnek tabanı ile adım atarken yerden gelen geri tepkiyi yumuşatarak ayaklarınızın rahatlığını üst düzeye çıkarıyor. Üründeki termal astar sayesinde soğuk havalarda ayaklarınız hep sıcak kalacak.

2. Yumuşak dokusuyla CZ London Bot

Günlük kullanımda rahatlıkla tercih edebileceğiniz CZ London Bot, zorlu hava koşullarında ayağınızın rahat etmesini sağlıyor. Hakiki deriden üretilen bot, nefes alan yapısıyla ayağın terlemesini önlüyor. Ayrıca dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım imkanına sahip. İç astar, özellikle soğuk havalarda ayağınızın sıcak kalmasına yardımcı oluyor. 4 cm kopuk ve kalın kauçuk alt taban ise hem su birikintilerinden rahat geçmenize yardım ediyor hem esnekliğiyle adımlarınızı kolaylaştırıyor. Bilek hizası kesime sahip bot, fermuar detayı sayesinde kolayca giyilip çıkarılabilmesine ek olarak son derece şık bir görünüme de sahip.

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3. Hafif yapısıyla Walkway Nepal Bot

Trekking ve dağ tırmanışı gibi sporları yaparken ya da günlük olarak kullanabileceğiniz Walkway Nepal Bot, kış ve sonbahar aylarında kullanıma uygun. Suni deriden elde edilen ayakkabı, hafif yapısıyla yürümeyi engebeli arazilerde bile kolaylaştırıyor. Fermuar detayıyla kolayca giyilip, çıkarılan bot, bağcıkları sayesinde ayağınıza uygun şekilde ayarlanabiliyor. Yumuşak orta taban, ayakların rahat etmesi için gereken ortamı oluşturur. Su geçirmeyen tasarımıyla bu ayakkabıyı yağmurlu günlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca böyle günlerde botun kaymayan alt tabanı sayesinde ayaklarınız yere daha sağlam basacak.

4. Kaymaz özelliğiyle Frolada Bot

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Kar botu olarak tasarlanan Frolada Bot hem sıcak tutuyor hem şık bir görünüm yaratıyor. Kış ve bahar aylarında tercih edebileceğiniz ayakkabı, pamuklu iç kısmı sayesinde dondurucu havalarda ayağınızın sıcacık kalmasını sağlıyor. Kayakta, yürüyüşte, dağcılık faaliyetlerinde ve gündelik hayatta kullanabileceğiniz bot, su geçirmeyen yapısıyla ayakların yağışlı havada kuru kalmasına yardımcı oluyor. Geniş alt tabanı karlı ya da buzlu alanlarda yeri sağlam şekilde tutarak kayma riskini azaltıyor. Son derece işlevsel olan bu ayakkabıyı, günlük olarak pantolon ve taytlar ile kombinlemek mümkün. Dayanıklı materyallerden üretilen bot, uzun yıllar boyunca favori kışlık ayakkabınız olacak.

5. Ortopedik tabanıyla Muggo Bot

Muggo Bot, burun ve topuk kısmında bulunan destekleyici kaplamalar sayesinde adımları yumuşatıyor ve size konfor sağlıyor. Su geçirmeyen ayakkabı ile yağmurlu ya da karlı günlerde sokağa gönül rahatlığıyla çıkabilirsiniz. Ürünün sağlam yapısı ve içindeki kürk astar soğuk havalarda ayaklarınızın hep sıcak kalmasına yardımcı oluyor. Kauçuk alt tabanı kaygan alanlarda yeri en iyi şekilde kavrayarak kaymanızı ve olası kazaları önlüyor. Botun ortopedik iç tabanı, ayak yapısına ve sağlığına destek olurken gün boyu konforlu kullanım imkanı yaratıyor. Antibakteriyel iç malzemesi sayesinde bot kokuya neden olan bakterileri yok ediyor koku oluşumunun da önüne geçiyor.

6. Rahat kullanım sunan Grayfish Bot

Hakiki deri Grayfish Bot, soğuk kış aylarında tay tüyü iç dokusuyla ayağınızın sıcacık kalmasını sağlayacak. Rahat orta taban gün boyu rahat etmenize yardımcı oluyor. Su geçirmeyen özelliği yağışlı günlerde çok işinize yarayacak. Ürünün kauçuk tabanı adımlarınızı destekliyor ve kayma riskini en aza indiriyor. Son derece şık bir görünüşe sahip olan Grayfish Bot ile harika günlük kombinler yapmak mümkün. Ayrıca sağlam ve kaliteli malzemesi sayesinde bu ayakkabıyı uzun yıllar kullanabilirsiniz. Hem uygun hem yüksek kalite bir bot arıyorsanız bu botlar tam size göre.

7. Zorlu arazilerde ayağınızı rahat ettiren BOTEMAN Bot

Delikli süet tasarımıyla nefes alan BOTEMAN Bot, su geçirmiyor ve kaygan zeminlerde kaymanızın önüne geçiyor. Ön kısmındaki koruyucu sünger sayesinde ayaklarınızı dışarıdan gelen darbelere karşı koruyor. Yastıklı iç taban, zorlu arazilerde ayakların ihtiyaç duyduğu konforlu alanı oluşturuyor. Bu ürün doğa sporu tutkunları için son derece işlevsel. Elbette botu günlük olarak da tercih etmek mümkün. Bu havalı ayakkabı jean pantolonlarla yapılacak kombinlere çok yakışacak.

8. Karlı yerlerde rahatça tercih edebileceğiniz FOMOCE Bot

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Kapitone tasarıma sahip FOMOCE Bot, nakış harf detaylarıyla minimalist stil sunuyor. Pelüş iç tasarımı konforlu kullanım deneyimi sizi bekliyor. Hafif yapısıyla ayağı yormayan bot, su geçirmeyen tasarımıyla yağmurlu ve karlı havalarda ayakları kuru kalmasını sağlıyor. Kalın alt tabanı ise karda rahatça yürümek için ideal. Esnek yan kısımlar ve fermuar sayesinde ayakkabıyı rahatça giyip çıkarabilirsiniz. Kayak, trekking, dağ yürüyüşü ve günlük kullanımda bu ürünü severek kullanacaksınız. Ayrıca tayt ve pantolonlarınıza da çok yakışacak.

9. Şık görünümüyle YABUMAN Bot

Suni deriden elde edilen YABUMAN Bot, Harley Davidson tarzıyla özellikle motor sürmeyi sevenleri kendine hayran bırakıyor. Ortopedik iç taban gün boyu ayakların rahat etmesini sağlarken omurgaya binen yükü azaltıyor. Bot suya dayanıklı yapısıyla ıslak ortamlarda rahatlıkla kullanıma uygun. Terleme yapmayan orta taban, ayağın nefes almasını sağlıyor. Termal iç tabanı, soğuk havalarda ayaklarınızın sıcak kalmasına yardımcı oluyor. Kauçuk tabanı esnek yapısı ile ayaklarınıza ekstra rahatlık sağlıyor. Botun ikonik tasarımı ise oldukça göz alıcı.

10. Yumuşak dokusuyla Diego Carlotti Bot

Bahar ve kış aylarında rahatlıkla tercih edebileceğiniz Diego Carlotti Bot, hem rahat hem çok şık. Hakiki deriden üretilen bot, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanım için en iyi seçmlerden biri. Ürünün termal tabanı, soğuk havalarda ayaklarınızın sıcak kalmasını sağlıyor. Yumuşak iç kısım tay tüyünden üretilmiş. Bu sayede bot gün boyu ayakların konforlu kalmasına yardımcı oluyor. Su geçirmeyen bu ayakkabı, yağmurlu günlerde ayakların ıslanmasını önlüyor. Günlük kullanım için harika bir alternatif olan Diego Carlotti Bot aynı zamanda havalı kombinler yapmak için de oldukça uygun.