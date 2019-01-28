Acıbadem Kayseri Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, kış aylarında cilt bakımı için bol sıvı alımı, dengeli beslenme ve cilt tipine uygun bakım ürünü kullanmayı önerdi.

Kış aylarında atopik dermatit adı verilen alerjiye yatkın ciltlere sahip kişilerde egzama şikayetleri ile el üzerinde egzama ve vücut kaşıntısı şikayetlerinin arttığını belirten Dr. Tümtürk, bu mevsimde cildi nemlendirmek için doğru ürün kullanmak, bol su tüketmek ve dengeli beslenmenin önemli olduğuna dikkat çekti. Dengeli beslenmek için vitamin ve proteinin dengeli alınması gerektiğini dile getiren Dr. Tümtürk, “Dengeli düzenli beslenme, spor yapma, dengeli ve düzenli uyku, stres, sigara ve alkolden uzak yaşam da cildimiz için çok önemli. Beslenmede dengeli protein ve vitamin alımı önemli. hiçbir şeyi abartmamak gerekiyor, vitamin ve proteinin fazla alınması durumunda bunlar vücutta emilmediği gibi bazen zararlı sonuçlara da neden olabiliyor” dedi.

Su tüketimi dışarıdan nemlendirmeye göre daha etkili

Cildi dışarıdan alınan ürünlerle nemlendirmekten ziyade bol su ve sıvı tüketiminin daha etkili sonuçlar sağlayacağını kaydeden Dr. TÜmtürk, “Sıvı alımı cilt için dışarıdan nemlendirmekten bir adım daha önemli. Örneğin bir çiçeği köklerinden suladığınızda hep diri kalır ama yapraklarından su verdiğiniz diri kalma süresi daha kısadır. Bu bakımdan sıvı gıdalar ve su tüketimi, özellikle sağlıklı ve diri cilt için, kırışıklıkların daha geç oluşması için çok önemli” diye konuştu.