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Kış aylarında cilt bakımı

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.01.2019 23:48 | Son Güncelleme

Acıbadem Kayseri Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr.

Kış aylarında cilt bakımı

Acıbadem Kayseri Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, kış aylarında cilt bakımı için bol sıvı alımı, dengeli beslenme ve cilt tipine uygun bakım ürünü kullanmayı önerdi.
Kış aylarında atopik dermatit adı verilen alerjiye yatkın ciltlere sahip kişilerde egzama şikayetleri ile el üzerinde egzama ve vücut kaşıntısı şikayetlerinin arttığını belirten Dr. Tümtürk, bu mevsimde cildi nemlendirmek için doğru ürün kullanmak, bol su tüketmek ve dengeli beslenmenin önemli olduğuna dikkat çekti. Dengeli beslenmek için vitamin ve proteinin dengeli alınması gerektiğini dile getiren Dr. Tümtürk, “Dengeli düzenli beslenme, spor yapma, dengeli ve düzenli uyku, stres, sigara ve alkolden uzak yaşam da cildimiz için çok önemli. Beslenmede dengeli protein ve vitamin alımı önemli. hiçbir şeyi abartmamak gerekiyor, vitamin ve proteinin fazla alınması durumunda bunlar vücutta emilmediği gibi bazen zararlı sonuçlara da neden olabiliyor” dedi.

Su tüketimi dışarıdan nemlendirmeye göre daha etkili
Cildi dışarıdan alınan ürünlerle nemlendirmekten ziyade bol su ve sıvı tüketiminin daha etkili sonuçlar sağlayacağını kaydeden Dr. TÜmtürk, “Sıvı alımı cilt için dışarıdan nemlendirmekten bir adım daha önemli. Örneğin bir çiçeği köklerinden suladığınızda hep diri kalır ama yapraklarından su verdiğiniz diri kalma süresi daha kısadır. Bu bakımdan sıvı gıdalar ve su tüketimi, özellikle sağlıklı ve diri cilt için, kırışıklıkların daha geç oluşması için çok önemli” diye konuştu.

Fazla ürün yerine cilt tipimize uygun ürün
Kış aylarında en çok sorun yaşanan cilt tipinin kuru ciltler olduğunun altını çizen Dr. Tümtürk, fazla ürün değil cilt tipine uygun az sayıda ürün kullanımını önerdi. Dr. Tümtürk, cilt tiplerine dair şu bilgileri verdi:
“Cilt tipleri genel olarak kuru, yağlı ve normal ciltler olarak üçe ayrılır. Karma, hassas gibi alt başlıklar da var. Yüzümüzü yıkadıktan kısa süre sonra ciltte parlama oluşuyorsa, gözenekler çok açıksa bu ciltleri yağlı cilt; sadece su ile yıkanmasına rağmen bile, yüz yıkandıktan sonra aradan 1-1 buçuk saat geçmesine rağmen yüzde gerginlik hissi, pullanmalar, kızarıklıklar oluşuyorsa buna kuru cilt, ki bunlar nemlendirilmediği zaman ciddi problemler ortaya çıkar; normal ciltler ise bu rahatsız edici unsurları görmediğimiz ciltlerdir. Kış aylarında kuru ciltlerle ilgili problem yaşamak daha olası. Çünkü yağlı ciltlerde yağ cildin üzerini kapatarak soğuk havaya, kuru havaya ve rüzgara karşı kalkan oluşturuyor. Kış aylarında çok fazla ürün kullanmak yerine cildimize uygun doğru ürünü kullanmak çok önemlidir.”

Kış aylarında cilt bakımı

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