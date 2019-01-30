Kış aylarında da güneş gözlüğü kullanılmalı

Doç. Dr. Gökçen Gökçe, ultraviyole ışınları bloke ederek göz sağlığını koruyan güneş gözlüklerinin kış aylarında da kullanılması gerektiğini söyledi. Memorial Kayseri Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökçen Gökçe, aksesuar olmasının yanı sıra, gözü ultraviyole ışınların etkisinden koruyan güneş gözlüklerinin, sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da kullanılması gerektiğini ifade etti. Özellikle yoğun karlı ortamlarda, yerden yansıyan ultraviyolenin etkilerinden korunmak için, bu mevsimde de güneş gözlüğü kullanılması gerektiğini kaydeden Gökçe, ultraviyole ışınların zararlarına dair şu bilgileri verdi: “Ultraviyolenin zararlarını; erken ve geç dönem etkileri olarak ikiye ayırabiliriz. Erken dönem etkilerini; deride ve göz çevresinde güneş yanıkları, deride meydana gelen bir takım değişimler, kızarıklıklar, birinci derece yanıklardan ikinci derece yanıklara kadar gidebilen etkiler olarak sıralayabiliriz. Uzun vadede ve bizim için asıl önemli olan etkileri ise; katarakt, sarı nokta hastalığı gibi ciddi etkilerdir.”

Fiyatı değil işlevi önemli

Güneş gözlüğü satın alırken fiyatının önemli olmadığına değinen Gökçe, “Güneş gözlüklerinde aranması gereken en önemli özellik ultraviyole ışınlarını yeterli derecede bloke etmesi. Bunun için minimum oran yüzde 99. Yüzde 100 bloke eden gözlük camları da var ama yüzde 99 yeterli bir oran. Güneş gözlüklerinin mutlaka optiklerden temin edilmesi gerekiyor. İşportada ve kontrolsüz satılan güneş gözlüklerinin asla tercih edilmemesi gerekiyor” diye konuştu.

Spor yapanlar amaca uygun renkte gözlük tercih etmeli

Özellikle kayak, snowboard gibi kış sporu yapanların güneş gözlüğü kullanımında daha dikkatli davranmaları gerektiğini vurgulayan Gökçe, kullanılan gözlüklerin renklerinin de amaca uygun olarak tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Gökçe, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kış sporu yapanların, hem yüksek rakımdan dolayı hem kardan yansıyan ultraviyolenin etkilerinden dolayı daha fazla risk altında olduklarını bilmeleri gerekiyor. Bu nedenle spor amaçlı üretilmiş, farklı renklerde, en az yüzde 99 korumalı bir güneş gözlüğü kullanmalarında fayda var. Yeşil ve gri tonlu gözlükler renklerde bir bozulmaya neden olmuyor ancak kontrastı da değiştirmiyor. Bu nedenle herhangi bir renk değişikliği istenmeyen durumlarda yeşil ve gri tonları tercih edilebilir. Ancak, daha çok kontrastın ön planda olduğu; özellikle araç sürme, sisli havalarda kayak yapma, snowboard yapılacak durumlarda da kahverengi ve sarı tonlarda gözlük kullanılmalı.”

