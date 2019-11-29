Kış aylarında düşmelere dikkat

İSTANBUL, (DHA)- Kış aylarının yaklaşmasıyla düşmelere bağlı sağlık problemlerinde artış yaşanacağını ifade eden Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, "Olası düşmeleri önlemek için güvenli yürüme tekniklerini, düşme sonrası ortaya çıkabilecek problemleri önlemek için de güvenli düşme tekniklerini bilmek son derece önemli" dedi.

Düşmeler, basit giderilebilir sağlık problemlerinden hayati risklere kadar pek çok sonucun ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bununla birlikte sağlık harcamaları arasında da önemli bir yer tutuyor. Kış aylarının yaklaşması ile düşmelere bağlı sağlık problemlerinde artış yaşanacağını ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu önemli uyarılarda bulundu.

"KÜÇÜK ADIMLARLA YAVAŞ YÜRÜYÜN"

Güvenli yürüme teknikleri hakkında bilgi veren Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, "Örneğin karda düşmeden yürüyebilmek için ayakları çok kaldırmadan, acele etmeden, çok büyük adımlar atmadan küçük adımlarla, yavaş ve dikkatli bir şekilde yürümek önemli. Mümkün olduğu kadar merdiven ve yokuş kullanmamak, buzlanma olan yerlere basmamaya özen göstererek yürümek gerekiyor. Öncelikle herkese ayakkabılarının tabanlarına kolay takıp çıkarılabilen hatta çantada kolaylıkla taşınabilen kayma önleyici ayakkabı kar zincirlerinden edinmelerini öneriyorum. Kar botu daha güvenli yürüme sağlayacaktır. Ancak kar botu olmasa bile giyilen ayakkabının kışlık, su geçirmez, altı kaymayan, topuksuz ve olası düşmelerde ayak bileği burkulmalarını önlemek amacıyla bileği saran özellikte olması gerekmektedir" diye konuştu.