Kış aylarında hastalıkları korumanın ilk yolu vücut ısısını korumak!

Soğuk kış günlerinde yalnızca hava sıcaklığı değil, vücut ısımız da düşüyor. Bunun sonuncunda zayıflayan bağışıklık sistemimiz ise grip ve nezle gibi hastalıklara davetiye çıkarıyor. Nişantaşı Hastanesi’nden Diyetisyen M. Berrin Ak, soğuk günlerde vücut ısısını yükseltmeye yarayan sekiz besin önerisinde bulunurken hastalıklardan koruyan şifa deposu bir reçine tarifi paylaştı.

Havaların soğumasıyla birlikte vücut sıcaklığımızın düşmesi bağışıklık sistemimizin zayıflamasına neden olurken bu durum soğuk algınlığı, grip, nezle, öksürük, ateş gibi rahatsızlıklara yol açıyor. Özellikle çocuklar, hamileler, yaşlılar ve demir eksikliği olanlar, bu ısı değişikliğinden çok daha fazla etkilenerek kış boyunca hastalıklarla mücadele etmek durumunda kalabiliyor. Soğuk havalarda vücut ısımızı dengelemenin en etkili yöntemlerinden biri, ısıyı yükselten besinler tüketmek. Nişantaşı Hastanesi’nden Diyetisyen M. Berrin Ak, vücut ısımızı yükseltmeye yardımcı olan birbirinden leziz sekiz besin önerisinde bulundu.

Tarçın: Soğuk havalarda çabuk üşüyor, sık hastalanıyorsanız ısıtıcı özelliği bulunan tarçından farklı şekillerde yararlanabilirsiniz. Çubuk tarçını suyunuza ve çayınıza, toz tarçını ise sütünüze ve yoğurdunuza ekleyerek hem içinizi ısıtabilir hem de tatlı isteğinizi bastırabilirsiniz. Zencefil: Termojenik özelliğe sahip bir bitki kökü olan zencefili toz halinde çorbanıza, çayınıza, kurabiyelerinize ekleyebilirsiniz. Zencefili ayrıca çeşitli karışımlarda kullanarak vücut ısınızın dengelenmesine ve bağışıklık sisteminizin güçlenmesine katkı sağlayabilirsiniz. Zerdeçal: Vücudu ısıtan bir diğer baharat olan zerdeçalı çorbalara, yemeklere ve salatalara ekleyebilirsiniz. Hatta sütünüze ekleyerek hazırlamış olduğunuz ‘altın süt’ ile gün içinde enerjinizi artıracak lezzetli ve sağlıklı bir ara öğün yapabilirsiniz. Kırmızı Acı Biber: İçinde bulunan ve acı tadın kaynağı olan ‘kapsaisin’ maddesi daha fazla enerji harcamanızı sağlayarak vücut sıcaklığınızı artırır. Bu sayede soğuk havalarda yemeklerinizi tatlandırmak için kullandığınız pul biberle vücut sıcaklığınızı dengede tutabilirsiniz.

Keçiboynuzu Pekmezi: Kansızlık (Anemi) sorunu olanlar daha fazla üşür. Demir içeriği yüksek keçiboynuzu pekmezi, kansızlık sorununa iyi gelerek vücut sıcaklığının düzenlenmesine katkıda bulunur. Vücuda ısı ve direnç kazandırması, bununla birlikte enerji vermesi için her gün bir çorba kaşığı keçiboynuzu pekmezi tüketebilirsiniz. Yumurta: Vücudun ısı dengesini korumak için protein ve demir kaynağı besinler son derece önemlidir. Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olan yumurta, demir yönünden de zengindir. Farklı şekillerde tüketebileceğiniz yumurtayı, üzerine vücut sıcaklığını arttırmaya yardımcı olan karabiber ekleyerek daha faydalı hale getirebilirsiniz. Kırmızı Pancar: Vücudumuz kök sebzeleri sindirirken daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Bunun sonucunda üretilen ısıyla da vücut sıcaklığımız yükselir. Özellikle kırmızı pancar, vücut sıcaklığını artırırken aynı zamanda güçlü antioksidan özelliğiyle bağışıklık sistemini de destekler. Kalorisi oldukça düşük olan pancarı salatalara ekleyerek tüketebilirsiniz.