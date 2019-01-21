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Kış aylarında saç bakımı nasıl olmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.01.2019 14:52 | Son Güncelleme

Mevsim değişiklikleri cildimiz kadar saçlarımıza da zarar vermektedir. Soğuk hava ve çevresel faktörler kış aylarında saçlarımızı doğrudan etkilemektedir. Saç Bakım Uzmanı Serap Öztürk Niya, kış aylarında saç bakımı hakkında merak edilenleri anlattı.

Kış aylarında saç bakımı nasıl olmalı?

Değişen mevsimler beraberinde saçlarımızda da değişikliklere neden olmaktadır. Kış aylarında hava kuruluğu olduğu için saçlara özen gösterilmesi gerekmektedir. Özellikle genetik olarak kuru ve cansız saçlara sahip olanlar saç bakımına daha fazla özen göstermelidir.

SAÇLARINIZI BAKIMSIZ BIRAKMAYIN!

Kış aylarında sıklıkla sert, soğuk elementlere maruz kalmak ve ısıtılmış mekanlara geçiş yapmak, saçımızın nemini azaltabilir. Bu da hasara daha duyarlı donuk saçlara yol açabilir. Kışın gelmesiyle birlikte saç sıkıntıları artış gösterecektir. Yağlı saçlardaki yağ oranı yükselirken, kuru saçlardaki kuruluk oranı artacaktır. Yaşanılan mevsim değişiklikleri ise saç dökülmelerinde artışa neden olmaktadır. Bu yüzden kış aylarında saç bakımına özen göstermek oldukça önemlidir.

Soğuk bir günde sıcak bir duş almak dünyadaki en iyi şey olabilir, ancak sıcak suya çok fazla maruz kalmak saça zarar verebilir. Bu sebeple ılık suyla duş almak gerekmektedir. Bunun yanında kepek karşıtı şampuanlar bu sorunlarla başa çıkılmasına yardımcı olmaktadır.

Her zaman olduğu gibi kış aylarında da saçların temiz tutulması gerekmektedir. Saçlarda kir ve tozların barınmasını engellemek için saçları belirli periyotlarla yıkamak gerekir. Saça uygun olan, doğru şampuanın bulunması da son derece önemlidir. Bu sebeple PH değeri cilde uygun şampuan kullanılması gerekmektedir.

SAÇLARINIZI NEMLENDİRİN!

Kışın kuruyan saçların nemi tekrar kazanabilmesi için nemlendirici bakım kremlerinin kullanılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, kış aylarında saç sağlığını koruyabilmek için bol bol su tüketilmesi önemlidir. Besin dengesinin doğru bir şekilde ayarlanması da dikkat edilmesi gereken noktalar arasındadır.

Boya, röfle, ombre gibi işlem görmüş saçlarda aynı zamanda koruyucu ürünler kullanılması gerekmektedir. Kış aylarında saçları kurutmak için kullanılan fön makinelerinin ısısı da saçın çok daha çabuk kırılmasına neden olmaktadır. Bu yüzden saçların yüksek ısıya maruz bırakılmaması gerekmektedir. Kişilerin saç sağlığı için belirli aralıklarla uzman kişilerin gözetiminde yardımcı bakımlar uygulanmalıdır. Kış aylarında yapılan bakımlarda, eğer varsa saç derisindeki sorunlar giderilmelidir. Özel bakım ürünleriyle de saçların sağlıklı bir yapıya ulaşması sağlanır.

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