Kış aylarında saç bakımı nasıl olmalı?

Değişen mevsimler beraberinde saçlarımızda da değişikliklere neden olmaktadır. Kış aylarında hava kuruluğu olduğu için saçlara özen gösterilmesi gerekmektedir. Özellikle genetik olarak kuru ve cansız saçlara sahip olanlar saç bakımına daha fazla özen göstermelidir.

SAÇLARINIZI BAKIMSIZ BIRAKMAYIN!

Kış aylarında sıklıkla sert, soğuk elementlere maruz kalmak ve ısıtılmış mekanlara geçiş yapmak, saçımızın nemini azaltabilir. Bu da hasara daha duyarlı donuk saçlara yol açabilir. Kışın gelmesiyle birlikte saç sıkıntıları artış gösterecektir. Yağlı saçlardaki yağ oranı yükselirken, kuru saçlardaki kuruluk oranı artacaktır. Yaşanılan mevsim değişiklikleri ise saç dökülmelerinde artışa neden olmaktadır. Bu yüzden kış aylarında saç bakımına özen göstermek oldukça önemlidir.

Soğuk bir günde sıcak bir duş almak dünyadaki en iyi şey olabilir, ancak sıcak suya çok fazla maruz kalmak saça zarar verebilir. Bu sebeple ılık suyla duş almak gerekmektedir. Bunun yanında kepek karşıtı şampuanlar bu sorunlarla başa çıkılmasına yardımcı olmaktadır.