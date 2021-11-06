Kış aylarında yanınızdan ayırmayacağınız en iyi fanlı ısıtıcı çeşitleri

Sürekli gelişen teknolojiye rağmen fanlı ısıtıcılar hala popülaritesini koruyor. Özellikle küçük alanlarda tercih edilen ürün, oldukça pratik ve verimli. Hazırladığımız listeye geçmeden önce "Fanlı ısıtıcı nasıl çalışır?" sorusuna cevap vermeye çalışalım. Diğer pek çok ısıtıcının çalışma prensibi havayı ısıtma şeklinde. Bu nedenle ısıtıcının özelliğine bağlı olarak ısıtma süresi uzayabilir ya da tek bir bölge ısınırken diğer alanlar yeteri kadar ısınmamış olabilir. Ancak fanlı ısıtıcılar havayı ısıtmak yerine ortama sıcak hava üfler. Bu sayede ortam ısısını hızla yükseltir. Özellikle çocuklu aileler tarafından sıklıkla tercih edilen ürün; banyo, çocuk odası, yatak odası gibi alanları çok kısa sürede sıcacık yapar. Hadi gelin, sizin için derlediğimiz en iyi fanlı ısıtıcılara birlikte göz atalım.

1. İstediğiniz Zaman Çalışan SIMTECH KM-1727 Dijital Seramik Fanlı Isıtıcı

İstediğinizde çalışan, istemediğinizde kapanan bir ısıtıcıya ne dersiniz? SIMTECH KM-1727 Dijital Seramik Fanlı Isıtıcı, dijital ekranı üzerinden zamanlayıcı kurmanıza izin veriyor. Devrilmeye ve aşırı ısınmaya karşı emniyet sistemi bulunan ısıtıcı, böyle zamanlarda kendini otomatik olarak kapatıyor. Bu sayede güvenle ayarlayıp, alanı istediğiniz zaman ısıtabilirsiniz. 1500 Watt gücü ile ısıtmak istediğiniz alanı dakikalar içinde sıcacık yapan ürünü uzaktan kumandasıyla da kontrol edebilirsiniz. Bu kumanda ile zamanlayıcıyı ve alarmı da kurabilirsiniz. İki farklı ısıtma düzeyi ile istediğiniz zaman ısıtıcının gücünü 750 Watt'a düşürerek ideal sıcaklığı bulabilirsiniz. Yüksek verim alabileceğiniz ürünün 120 derece yatay dönüş özelliği bulunuyor. Aynı zamanda enerji tasarrufu de sağlıyor.

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2. Soğuk Kış Aylarını Isıtan Fakir Warmy Twist Fanlı Isıtıcı

Fanlı ısıtıcı kaç saat çalışır, gibi bir endişeniz varsa kontrolü Fakir Warmy Twist Fanlı Isıtıcıya bırakın. Aşırı ısınmaya karşı güvenlik sistemi bulunan ürün, ısındığı zaman otomatik olarak kapanıyor. Soğuduğunda ise tekrar çalışmaya başlıyor. Böylece sizin ürünü sürekli açıp kapatmanıza gerek kalmıyor. Ayrıca devrilme durumunda da ürün kendisini kapatarak istenmeyen kazaları önlüyor. Entegre dönme özelliği, tüm alanın homojen şekilde ısınmasına izin veriyor. 2 ayrı ısıtma kademesi olan ürünün yaz aylarında da kullanmanızı sağlayan 1 adet vantilatör fonksiyonu bulunuyor. Oldukça hafif olan ürünü büyük taşıma kolu ile istediğiniz yere rahatça götürebilirsiniz.

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3. Yaz Kış Kullanabileceğiniz UFO Izohips 2000 W Fanlı Isıtıcı & Soğutucu

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Sizin için seçtiğimiz fanlı ısıtıcı çeşitlerinden biri de, UFO Izohips 2000 W Fanlı Isıtıcı & Soğutucu. Şık tasarımı ile beğenileri toplayan bu ürün, ısıtma özelliğinin yanı sıra soğuk üfleme de yaparak her mevsim kullanmanıza olanak sağlıyor. Manuel kontrol yapılabilen üründe ikisi ısıtma olmak üzere 3 ayrı kademe mevcut. Aşırı ısınmalara karşı motor emniyeti özelliği ile güvenle kullanabileceğiniz ürün kompakt tasarıma sahip. Kolay taşınabildiği için soğuk kış aylarında hiç yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz.

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4. Konforlu Kış İçin Rowenta IR5010 Dualio 2in1 Fanlı ve Radyant Isıtıcı

Fanlı ısıtıcı ne işe yarar, derseniz tabii ki oda ısısının insan sağlığı için makul seviyede kalmasına imkan tanır. Rowenta IR5010 Dualio 2in1 Fanlı ve Radyant Isıtıcı, donma önleme sistemi ile oda sıcaklığının 0'ın altına düşmesine izin vermiyor. 2000 ve 1000 Watt radyant ısıtması ile anında alanı sıcacık yapan ürün vantilatör özelliğine de sahip. Banyoda bile güvenle kullanmanızı sağlayan ısıtıcıyı her odada rahatça kullanabilirsiniz. Ayaklı tasarımı ve tutma kolu pratik bir kullanım sunuyor. Bu sayede ısıtıcıyı ev ve ofiste istediğiniz odaya rahatça taşıyabilirsiniz.

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5. Çok Fonksiyonlu Philips Fanlı Isıtıcıyı Yanınızdan Ayırmayacaksınız

Klasik ısıtıcıların çok ötesine geçmeyi başaran Philips 3'ü 1 Arada Hava Temizleyici, Vantilatör ve Fanlı Isıtıcıyla tanışın! Ürün havayı ısıtmakla kalmıyor hem soğutuyor hem de temizliyor. Hava sıcaklık sensörü bulunan ürün, ortam havasını gerçek zamanlı olarak ölçüyor. Sıcaklığı ve hava kalitesini güncel olarak gösteriyor. Seramik bileşeni, havayı 3 saniye gibi bir hızla ısıtırken aynı zamanda ortama temiz hava akışını da sağlıyor. Vantilatör modunda da ürün yine havayı temizlerken soğutma da yapıyor. CADR sayesinde 42 m²'ye kadar alanın havasını temizliyor. 3 katmanlı HEPA filtresi sayesinde havada bulunan virüs ve aerosollerin %99,9'unu, ayrıca toz ve alerjenleri yok ediyor. Yaz ya da kış demeden temiz havanın ve istediğiniz sıcaklığın keyfini çıkarmaya ne dersiniz?.

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6. Uzun Ömürlü ve Dayanıklı Trotec Tds 20 C Seramik Elektrikli Fanlı Isıtıcı

İster duvara sabitleyerek isterseniz de portatif olarak kullanabileceğiniz Trotec Tds 20 C Seramik Elektrikli Fanlı Isıtıcı, dayanıklı ve güçlü yapısı ile uzun yıllar güvenle kullanabileceğiniz bir ürün. PTC seramik ısıtma elemanları sayesinde ortam sıcaklığını hızlıca yükseltiyor ve tüm alana eşit ısı yayıyor. Aşırı ısınma halinde kendini otomatik olarak kapatıyor. Yoğuşmasız ısı sağlayan ürün oksijen tüketmediği için ortam havasını kurutmuyor. Üstelik havada toz ve alerjen oluşumuna da izin vermiyor. Güçlü bir fana sahip olsa da sessiz çalışan ısıtıcıyı çok seveceğinize eminiz.

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7. Geniş Alanlar İçin Delonghi Hfx65V20 Uzaktan Kumandalı Fanlı Seramik Isıtıcı

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Geniş alanları hızlı bir şekilde ısıtmak istiyorsanız Delonghi Hfx65V20 Uzaktan Kumandalı Fanlı Seramik Isıtıcıyı tercih edebilirsiniz. 60 m²'ye kadar alanı rahatça ısıtan ürün, salınan taban özelliği sayesinde tüm odaya eşit ısı dağıtıyor. Seramik ısıtma teknolojisi verimli ısıtmanın yanı sıra güvenli bir kullanım sunuyor. Entegre toz filtresi ile odayı ısıtırken havayı da temizliyor. Hızlı ve verimli ısıtma sağlayan ürünü kış boyunca yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz.

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8. Minimalist Dokunuş İçin Fakir Warmy Twist Fanlı Isıtıcı

Yanmaz gövdesi ile Fakir Warmy Twist 75 Derece Dönen Fanlı Isıtıcı, uygun boyutları ile evinize minimalist bir dokunuş katıyor. Kablo saklama ünitesi ile de dağınıklığın önüne geçiyor. Açma kapama düğmesi sayesinde kolay kullanılan ürün, operasyon ve güç gösterge ışığı ile sizi bilgilendiriyor. Yanmaz gövdesi ile güvenle kullanabileceğiniz ısıtıcının halojen tüp gövdesi 75 derece dönerek tüm alanın ısınmasını sağlıyor. Devrilme durumunda otomatik kapanıyor. Küçük boyutu ve 1,55 kg ağırlığı ile istediğiniz her yere kolayca taşıyarak kış boyu sıcaklığın keyfini çıkarın.

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9. Banyoda Bile Güvenle Kullanabileceğiniz Rowenta So9280 Excel Aqua Safe Seramik Fanlı Isıtıcı

Özellikle bebeği ve küçük çocuğu olanlar için banyoların sıcak olması çok önemli. Rowenta So9280 Excel Aqua Safe Seramik Fanlı Isıtıcıyı güvenlik sistemleri sayesinde banyolar dahil her odada rahatça kullanabilirsiniz. Damlama ve sıçramalara karşı koruyucu transparan kapağı olan üründe aynı zamanda 4 yönlü devrilmeyi önleyen düğme ve aşırı ısınma halinde uyaran çift güvenlik şalteri bulunuyor. Devrilme ve aşırı ısınma halinde otomatik olarak kapanarak ekstra güvenli kullanım sağlıyor. 2 ısıtma kademesi var. Daha sessiz kullanımı tercih edenler için sessiz konumu da mevcut. Uzun ömür ve yüksek performans için yıkanabilen filtresi olan ısıtıcı ile bütün kış eviniz sıcacık kalacak.

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10. Ariete 808 Fanlı Isıtıcı ile Evinize Vintage Esintisini Getirin

50'li yılların havasını evinize taşmaya ne dersiniz? Pastel rengi ve 50'lerin çizgileri ile Ariete 808 Fanlı Isıtıcı vintage tarzını başarılı bir şekilde yansıtıyor. Ev dekorasyonunu da tamamlayacak olan ürün hem ısıtma hem de vantilatör özelliğine sahip. Ayarlanabilen termostatı sayesinde odanın ısısını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ultra kompakt yapısı ve entegre tutma kolu sayesinde istediğiniz her yere kolayca taşıyabilirsiniz. Zarif ve şık görüntüsü, yüksek ısıtma gücü ile bu ürüne bayılacaksınız.

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11. Olimpia Splendid 99336 Caldo Vintage Seramik Fanlı Isıtıcı, Tasarımı ile Aklınızı Çelecek

Estetik duruşu ile evinize çok yakışacak bir üründe sıra: Olimpia Splendid 99336 Caldo Vintage Seramik Fanlı Isıtıcı! Vintage görünümüyle evinize cazibe katacak olan bu minik ısıtıcı, 2000 Watt gücü ile de oldukça etkili. 2 kademeli ısıtma sistemi olan ürünü uzun vadeli ısıtma için 1000 Watt olarak da ayarlayabilirsiniz. Dönebilen ayakları ve entegre seramik ısıtma elemanı sayesinde bulunduğu alana sabit sıcaklık yayarak homojen şekilde ısınmasını sağlıyor. Banyo ve çamaşır odalarında kullanıma uygun olan üründe eğik düşen suya karşı IP21 koruma sistemi mevcut. Verimli ısıtması ve estetik görüntüsü ile ürünün evinize çok yakışacağından hiç şüphemiz yok.

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12. CVS Xx- Dn 3014 Pulsar Masa Altı Fanlı Isıtıcı Ofisinizi Sıcacık Yapacak

Ofise götürebileceğiniz ve masa altında rahatça kullanabileceğiniz bir ürün arıyorsanız size önerimiz, CVS Xx- Dn 3014 Pulsar Masa Altı Fanlı Isıtıcı. Hayatınızı kolaylaştıracak olan bu ürünü dilerseniz evinizde, dilerseniz ofisinizde kullanabilirsiniz. Masa altına yerleştirebileceğiniz ürünü küçük boyutu ve hafif yapısı sayesinde kolayca istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. 2 kademeli ısıtma sistemi bulunan ürünü ayarlanabilen termostatı ile istediğiniz dereceye ayarlayabilirsiniz. Devrilme durumunda otomatik kapanan ürünün soğuk üfleme özelliği de mevcut. Bu sayede hem yaz hem de kış aylarında rahatça kullanabilirsiniz. Yanmaz gövdesi ve dayanıklı yapısı ile ürünü tüm fanlı ısıtıcılarda olduğu gibi üstünü kapatmadığınız takdirde uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz.

CVS Xx- Dn 3014 Pulsar Masa Altı Fanlı Isıtıcı ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

13. Enerji Tasarrufu İçin Simtech KM-1712-G Fanlı Isıtıcı

Kış aylarında sizi ısıtacak ürün arıyor ancak elektrikli ısıtıcıların çok elektrik harcadığını düşünüyorsanız sizi Simtech KM-1712-G Fanlı Isıtıcı ile tanıştıralım. Genel yargının aksine bu elektrikli ısıtıcı çok enerji tüketmiyor. Az enerji ile yüksek verim sağlıyor. Üstelik pek çok fanlı ısıtıcının aksine havadaki nemi almıyor. Aksine oluşabilecek hava kuruluğunun da önüne geçiyor. Ergonomik ve hafif tasarımı sayesinde istediğiniz her yere kolayca taşıyabilirsiniz. Ancak küçük boyutlarına aldanmayın. Yüksek ve hızlı ısıtma yaparak bulunduğu alanda etkili ısıtma sağlayan ürünü ofis ya da evde rahatça kullanabilirsiniz.

Simtech KM-1712-G 2000 W Fanlı Isıtıcı ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

14. Duvara Monte Edebileceğiniz Kumtel LX-6331 Fanlı Isıtıcı



Sizin için seçtiğimiz son ürün Kumtel LX-6331 Fanlı Isıtıcı. Minik boyutuna kıyasla yüksek performans gösteren ısıtıcıyı yerde ya da masa üzerinde kullanmak zorunda değilsiniz. Duvara monte edebileceğiniz ürün, uygun boyutları sayesinde fazla yer kaplamıyor. 24 m² kapalı alanı kolayca ısıtabileceğiniz üründe 3 kademeli güç kullanımı mevcut. Düşük ve yüksek sıcaklığın yanı sıra vantilatör seçeneği de bulunuyor. Dayanıklı dış yüzeyi alev yürümeyen yanmaz plastikten üretildiği için güvenli kullanım sağlıyor. Kolay taşınan ısıtıcıyı her yere götürmek isteyeceksiniz.

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