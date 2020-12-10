Kış aylarını sağlıklı geçirmek için vücut direncinizi artırın

Sağlıklı ve kilo aldırmayan içeceklerin tüketilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Diyetisyen Berrin Yiğit, gündelik hayatta zinde kalmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu. Soğuk havanın gelmesiyle ile birlikte kış aylarında sık görülen hastalıklar da kendini gösteriyor. Soğuk kış günlerinde besinlerle vücuda gerekenden fazla enerji alınması, kilo alımına ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Diyetisyen Berrin Yiğit beslenme şeklimizde değişiklikler yapıp doğru gıdaları yeterli miktarda tüketerek bağışıklık sistemimizi güçlendirip ve koruyarak hastalık riskini en aza indirebileceğimizi kaydetti. Yiğit. “Kışın fiziksel aktivitelerimiz azalıyor. Buna bağlı olarak su tüketimimiz de azalıyor. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmenin en önemli faktörlerinden biri olan su içmeyi ihmal etmemeliyiz. Hem iyi görünmek hem de yeterince iyi hissetmek için yeterince sıvı tüketmek gerekir. Metabolizmanızı çalıştırmak için günde 2-2,5 (10-14 bardak) litre su tüketmeye çalışın. Ek olarak iki fincan bitki çayı tüketebilirsiniz” dedi.