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Kış aylarını sağlıklı geçirmek için vücut direncinizi artırın

10.12.2020 16:34 | Son Güncelleme:
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Kış aylarını sağlıklı geçirmek için vücut direncinizi artırın

Soğuk havaların da etkisiyle hastalıklarla savaşın daha önemli hale geldiği kış aylarında kendimizi korumak için bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak yapılacaklar arasında en üst sırada yer alıyor. Besin değeri yüksek yiyeceklerin tüketilmesi ile vücut direncini artırmanın mümkün olduğunu söyleyen uzmanlar, bu durumda hastalık döneminin de daha çabuk atlatıldığına dikkat çekti.

Sağlıklı ve kilo aldırmayan içeceklerin tüketilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Diyetisyen Berrin Yiğit, gündelik hayatta zinde kalmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu. Soğuk havanın gelmesiyle ile birlikte kış aylarında sık görülen hastalıklar da kendini gösteriyor. Soğuk kış günlerinde besinlerle vücuda gerekenden fazla enerji alınması, kilo alımına ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Diyetisyen Berrin Yiğit beslenme şeklimizde değişiklikler yapıp doğru gıdaları yeterli miktarda tüketerek bağışıklık sistemimizi güçlendirip ve koruyarak hastalık riskini en aza indirebileceğimizi kaydetti. Yiğit. “Kışın fiziksel aktivitelerimiz azalıyor. Buna bağlı olarak su tüketimimiz de azalıyor. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmenin en önemli faktörlerinden biri olan su içmeyi ihmal etmemeliyiz. Hem iyi görünmek hem de yeterince iyi hissetmek için yeterince sıvı tüketmek gerekir. Metabolizmanızı çalıştırmak için günde 2-2,5 (10-14 bardak) litre su tüketmeye çalışın. Ek olarak iki fincan bitki çayı tüketebilirsiniz” dedi.

Yiğit ayrıca şu tavsiyelerde bulundu: “Vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral alması, protein, karbonhidrat ve yağ bakımından dengeli beslenmesi ile bağışıklık sistemimizi her an çalışır halde tutabiliriz. Kış aylarında hem lezzetli hem de besin değeri yüksek pek çok meyve ve sebzenin bolca bulunmasını değerlendirerek kendinizi iyi hissettirecek renkli tabaklar hazırlayabilirsiniz.”

D VİTAMİNİ SEVİYENİZE DİKKAT EDSİN

Diyetisyen Yiğit sadece yiyeceklerle yeteri kadar D vitamini almanın mümkün olmadığını, kış aylarında ise D vitamini seviyesine özellikle dikkat etmek gerektiğini söyledi. Yiğit “Kışın güneşten yeterince alamadığımız D vitaminini besinlerden almalıyız Özellikle D vitamininin rolü büyük, besinsel olarak bakıldığında en iyi kaynakları; balık, yumurta, et, karaciğer, süt ve süt ürünleri, tereyağı, maydanoz, tatlı patates, yulaf ve mantar. Yeterli ve dengeli beslenerek hem D vitamini seviyenize, hem de sağlığınıza destek olabileceksiniz.”

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