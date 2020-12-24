Kış aylarının en yaygın sorunu: Burun akıntısı nasıl geçer?

Genellikle soğuk algınlığı sebebiyle sık sık meydana gelen burun akıntısı, burun dokularını tahriş eden ya da buradaki iltihabi süreci uyaran herhangi bir şeyden de kaynaklı olabilmektedir. Kimi zaman kişilerin günlük hayatını zorlaştırabilen burun akıntısı nasıl geçer merak ediyorsanız, tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Burun Akıntısı Nedir?

Burun akıntısı, burnun aniden boşalması olarak bilinir. Akışkan, berrak bir sıvı, mukus ya da ikisinin ortası bir kıvamda olabilir. Burun akıntısına kimi zaman burun tıkanıklığı da eşlik eder. Bu akıntı, burun deliklerinden dışarıya, boğazın arkasından geriye geniz akıntısı olarak ya da her iki şekilde de görülebilir.

Burun Akıntısının Nedenleri Nelerdir?

Burun akıntısının çeşitli nedenleri olabilir. En sık görülenler grip gibi viral enfeksiyonlar ve alerjik nedenlerden kaynaklanan burun akıntılarıdır. Diğer burun akıntısı nedenleri ise şunlardır:

Burun dokusunun zedelenmesi, tahriş olması

Kuru hava

Kronik sinüzit / akut sinüzit

Astım

Sigara dumanı

Gebelik

Burun polipleri

Yüksek tansiyon

Buruna yabancı cisim kaçması

Burun spreyinin aşırı kullanılması

Hormonal değişimler

Bebeklerde Burun Akıntısı Neden Olur?

Bebeklerde sık sık hava değişimlerine maruz kalması, burun eğriliği, gribal enfeksiyonlar, sinüs enfeksiyonları ya da alerjik nedenlerden dolayı burun akıntısı olabilmektedir. Bu akıntı genel olarak iki taraflı olarak meydana gelir. Eğer akıntı tek taraflı olursa, bu durum bebeğin burnuna yabancı bir cisim kaçmış olabileceği anlamına gelebilmektedir. Elbette tek taraflı tıkanıklığın tek sebebi her zaman bu değildir. Bu durum aynı zamanda burun kanallarının çalışma durumuna göre de ortaya çıkabilmektedir. Ancak eğer bebeğiniz ya da çocuğunuzda burun akıntısı tek taraflı ise ve yeşil ya da koyu sarı renklerinde bir akıntı oluyor ise bebeğinizi doktora göstermenizde fayda vardır.