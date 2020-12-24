Kış aylarının en yaygın sorunu: Burun akıntısı nasıl geçer?

Genellikle soğuk algınlığı sebebiyle sık sık meydana gelen burun akıntısı, burun dokularını tahriş eden ya da buradaki iltihabi süreci uyaran herhangi bir şeyden de kaynaklı olabilmektedir. Kimi zaman kişilerin günlük hayatını zorlaştırabilen burun akıntısı nasıl geçer merak ediyorsanız, tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.
Burun akıntısı, burnun aniden boşalması olarak bilinir. Akışkan, berrak bir sıvı, mukus ya da ikisinin ortası bir kıvamda olabilir. Burun akıntısına kimi zaman burun tıkanıklığı da eşlik eder. Bu akıntı, burun deliklerinden dışarıya, boğazın arkasından geriye geniz akıntısı olarak ya da her iki şekilde de görülebilir.
Burun akıntısının çeşitli nedenleri olabilir. En sık görülenler grip gibi viral enfeksiyonlar ve alerjik nedenlerden kaynaklanan burun akıntılarıdır. Diğer burun akıntısı nedenleri ise şunlardır:
Bebeklerde sık sık hava değişimlerine maruz kalması, burun eğriliği, gribal enfeksiyonlar, sinüs enfeksiyonları ya da alerjik nedenlerden dolayı burun akıntısı olabilmektedir. Bu akıntı genel olarak iki taraflı olarak meydana gelir. Eğer akıntı tek taraflı olursa, bu durum bebeğin burnuna yabancı bir cisim kaçmış olabileceği anlamına gelebilmektedir. Elbette tek taraflı tıkanıklığın tek sebebi her zaman bu değildir. Bu durum aynı zamanda burun kanallarının çalışma durumuna göre de ortaya çıkabilmektedir. Ancak eğer bebeğiniz ya da çocuğunuzda burun akıntısı tek taraflı ise ve yeşil ya da koyu sarı renklerinde bir akıntı oluyor ise bebeğinizi doktora göstermenizde fayda vardır.
Aşırı burun akıntısı, öksürük ve bununla birlikte boğaz tahrişine yol açabilir. Yaşanan burun akıntısı koyu ya da şeffaf olabilir hatta aynı zamanda kan da görülebilir. Bağışıklığı düşük kişilerde ve sigara içen bireylerde aşırı burun akıntısı, sinüzit ve bronşit gibi enfeksiyonlara da neden olabilir. Aynı zamanda yoğun burun akıntısı ses kısıklığı ve işitme kaybına da neden olabilir.
Eğer burun akıntısına eşlik eden ateş, bulanık görme, kanlı ya da tek taraflı bir akıntı varsa bir doktora görünmekte fayda vardır. Tedavi ile geçmiyorsa kan ve alerji testleri, boğaz ve balgam kültürü gibi tetkikler yapılır. Burun akıntısı 10 günden fazla devam ederse doktora başvurulması gerekir.
Burun akıntısının yaşanmaması için çeşitli önlemler alınabilir. Bu yöntemler sayesinde burun akıntısının önüne geçilebilir. Peki burun akıntısına pratik çözüm olabilecek önlemler nelerdir?
Burun nefes alışverişi için en önemli organlardan biridir. En doğru nefes alma şekli burun ile olduğundan burun akıntısı en rahatsızlık verici soğuk algınlığı belirtilerinden biridir. Peki burun akıntısını durdurma yolları nelerdir?
Siz de en iyi burun akıntısı çözümleri arıyorsanız, bu konuda faydası olabilecek bazı yöntemleri sizler için sıraladık:
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