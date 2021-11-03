Kış aylarının kurtarıcısı en ekonomik elektrikli ısıtıcı tavsiyeleri

Kış mevsimi, hele bir de kar yağdığında çok romantik ve keyifli olsa da üşütüp hasta olmayı seven kimse yoktur herhalde. Merkezi ısıtma sistemli binalarda ısıyı kendi kontrolümüzde tutmak mümkün olmuyor. Üstelik merkezi ısıtma sistemlerinde, gece belirli bir saatten sonra sistem otomatik olarak kapanıyor ve sabah saatlerinde yeniden çalışmaya başlıyor.

Kombili evlerde ise cihazın kontrolü tamamen bizim elimizde olsa da enerji tasarrufu yapmak için genellikle cihazın ısısını ortalama bir ayarda tutmayı tercih ediyoruz. Ancak enerjiden tasarruf etmek için sürekli battaniye altında oturmak veya lahana gibi kat kat giyinmek zorunda değilsiniz. Soğuk havalarda ısınmak için elektrikli ısıtıcılardan yardım alarak üşütüp hasta olma endişesi duymadan konforlu bir şekilde kış mevsiminin keyfini çıkarmak mümkün.

Elektrikli Isıtıcı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Günümüzde farklı çalışma prensiplerine sahip pek çok ısıtıcı alternatifi bulmak mümkün. Peki, tam bu noktada "Elektrikli ısıtıcı alırken nelere dikkat edilmeli?" diyorsanız ilk dikkat etmeniz gereken konunun doğru cihaz türünü seçmek olduğunu söyleyebiliriz. Elektrikli ısıtıcı çeşitleri arasında tercih yaparken cihazın kullanılacağı alanın genişliğine ve kullanım amacına göre karar vermek gerekir.

Bazı elektrikli ısıtıcılar, yardımcı ısınma aracı olarak kullanmak üzere tasarlanmışken bazıları ise ana ısınma aracı olarak tercih edilebilir. Örneğin; kısıtlı ve küçük bir bölgeyi ısıtmak için infrared veya fanlı ısıtıcıları, tüm odayı sürekli olarak ısıtmak içinse yağlı radyatörler veya konvektörleri tercih edebilirsiniz. Fanlı ısıtıcıların, fan sistemleri sebebiyle bir miktar gürültüye sebep olabildiğini ve havayı kuruttuğunu, dolayısıyla kısa süreli kullanımlar için daha uygun olduğunu belirtmekte de yarar var.

Elektrikli ısıtıcı alırken "Elektrikli ısıtıcı ne kadar yakar?" sorusu aklınızı kurcalıyorsa öncelikle alacağınız cihazı enerji tüketim seviyesine göre seçmenizi ve aldığınız ısıtıcıyı amacına yönelik kullanmanızı öneririz. Kafanıza takılan bir başka soru da "Elektrikli ısıtıcı radyasyon yayar mı?" ise ısıtıcının yaydığı radyasyon alanından kaçınmak için cihaza 2 metreden fazla yaklaşmamanız gerektiğini hatırlatalım.

Aklınıza takılan sorular yanıtlandıysa kış aylarında sizi sıcak tutacak elektrikli ısıtıcı tavsiyelerini incelemeye ne dersiniz?

1. Şık ve ekonomik bir çözüm arıyorsanız:

Isıtma teknolojisi denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Kumtel'in KS-2760 isimli mini şömine ısıtıcısı, kış aylarında sizi soğuktan korumaya aday. Kumtel'in A enerji sınıfı modeli KS-2760, düşük enerji tüketimi ile ısınma ihtiyacınıza ekonomik bir çözüm sunuyor. Ortalama 20 metrekarelik bir alanı rahatlıkla ısıtabilen bu cihazın termostatı sayesinde sıcaklığı belirli bir seviyeye ayarlayabiliyorsunuz. Üstelik ayarlanabilir termostat, odanın sıcaklığı düştüğünde otomatik olarak devreye girerek ısıyı eski düzeyine getiriyor. 3 farklı güçte çalışabilen bu elektrikli ısıtıcı, elipsoidal tel sarımı ile alternatiflerine oranla %25 daha fazla performans sunuyor. Ayrıca devrilme emniyetine sahip bu model, düşme veya devrilme gibi bir durum meydana geldiği takdirde otomatik olarak elektrik bağlantısını kesiyor ve güvenlik endişesini ortadan kaldırıyor. Hafif yapısı ile evinizde veya ofisinizde dilediğiniz alana rahatlıkla taşıyabileceğiniz bu elektrikli ısıtıcı, rengi ve tasarımı ile mekanlara daha şık bir dokunuş yapıyor.

Kumtel'in şömine tipi ısıtıcısını incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

2. Havayı kurutmayan elektrikli ısıtıcıyı kim sevmez?

Elektrikli ısıtıcı önerileri arasında üst sıralarda yer alan başka bir marka da Luxell. Markanın 2831 adını verdiği son derece hafif olan bu elektrikli ısıtıcısı, üzerinde bulunan kolu sayesinde cihazı istediğiniz yere taşıma kolaylığı sunuyor. Devrilme ve düşme emniyeti ile ani ve beklenmedik kazalarda elektrik bağlantısını anında kapatarak güvenliğinizi sağlıyor. 2 kademeli hız ayarına sahip olan bu cihazı dilediğiniz sıcaklık düzeyinde ayarlayarak kullanabiliyor, böylelikle enerji tasarrufu yapabiliyorsunuz. 24 saniye gibi çok kısa bir süre içinde ısınma sağlayan bu cihaz, 1800 W gücünde bir motora sahip. Ortamı kurutmayan buhar ünitesi sayesinde, "Elektrikli ısıtıcı havayı kurutuyor mu?" endişesini ortadan kaldıran bu ısıtıcı, soğuk günlerde bir numaralı yardımcınız olmaya aday.

Küçük boyutuyla fazla yer kaplamayan, siyah rengi ve sade tasarımıyla her ortama uyum sağlayan bu ısıtıcı modelini incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

3. Fazla yer kaplamayan bir ısıtıcı arıyorsanız bu alternatif tam size göre!

Elektrikli ısıtıcı önerileri denildiğinde akla gelen bir diğer alternatif de kule tipi ısıtıcı modeli. Kumtel'in Orbit MH-1800 Kule Tipi Isıtıcı'sı, orta büyüklükteki odaların konforlu bir şekilde ısınmasını sağlamak için ideal bir seçenek. Zemine yerleştirilen infrared tipi bu ısıtıcıyı kolaylıkla farklı odalara taşıyabilirsiniz. 2 farklı sıcaklık derecesi ile dilediğiniz ısıda çalıştırabileceğiniz bu cihaz, 900-1800 Watt aralığında bir ısıtma gücüne sahip. Ortalama 24 metrekarelik bir alana etki eden Kumtel Orbit MH-1800, dikey yapısı ile fazla yer kaplamadan ısınma ihtiyacınıza pratik bir çözüm sunuyor.

Bu pratik ısıtıcıyı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Ergonomik ve şık bir ısıtıcı ile kış aylarında soğuktan korunun

Elektrikli ısıtıcı kategorisinde öne çıkan UFO'nun Micatronik Kule Tipi Isıtıcı'sı da pratik alternatifler arasında yer alıyor. Güçlü ısıtma performansı ile dikkat çeken bu model, ergonomik tasarımı ile kullanım kolaylığı sunuyor. Cihazın sahip olduğu mikatronik teknolojisi, ısıtıcının filament ömrünü 3 kat artırarak uzun süreli kullanım olanağı sunuyor. Bu model, mesafe algılama sensörü sayesinde yakınındaki cisimleri otomatik olarak algılayarak 1 metreden fazla yaklaştığınızda gücünü otomatik olarak azaltıyor. 1900 W enerji tüketimi ile ekonomik bir ısınma çözümü sunan bu cihazı devrilme emniyeti sayesinde güvenle kullanabilirsiniz.

Estetik ve şık tasarımı ile her ortama uyum sağlayan bu infrared ısıtıcıyı incelemek için buraya tıklayın.

5. Açık hava keyfiniz soğuk yüzünden bölünmesin

Hem açık hem kapalı alanlarda kullanabileceğiniz bir elektrikli ısıtıcı arayışındaysanız Kumtel Luxell Blackline Elektrikli Soba Tipi Isıtıcı aradığınız ürün olabilir. Kumtel'in bu infrared ısıtıcısı, kullanıldığı alanlarda hava sirkülasyonu ne kadar yoğun olursa olsun hızlı ve verimli bir ısınma sağlıyor. Yatay kullanıma uygun bir şekilde tasarlanan bu model, özel aparatları ile duvara monte edilerek kullanılabildiği gibi orijinal ayakları sayesinde portatif kullanıma da uygun. Dengeli ayak tasarımı ile güvenli bir kullanım sağlayan bu ısıtıcı; düşme, devrilme gibi durumlara karşı da devrilme emniyetine sahip. Bununla birlikte IPX2 su sıçrama koruması, güvenli tel tasarımı ve emniyet tedbirleri ile bu ısıtıcıyı dış mekânlarda güvenle kullanabilirsiniz. Maksimum 2300 W ısıtma gücüne sahip bu cihaz, orta dalga infrared ısıtıcı sistemi ile açık havada üşümeden zaman geçirme imkanı sunuyor. Elipsoidal tel sarım sistemine sahip filament ile hızlı bir şekilde ısınan ve geç soğuyan Kumtel Luxell Backline ısıtıcı, ortalama 25 metrekarelik bir alanı rahatlıkla ısıtabiliyor.

Hem açık hem kapalı alanlarda gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bu elektrikli ısıtıcının özelliklerini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Sağlıklı bir ısınma için:

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En çok tercih edilen ve aşina olduğumuz elektrikli ısıtıcı markalarından UFO'nun Duvar Tipi Infrared Isıtıcı'sı ışığıyla ısıyı ulaştırıyor, fotonlar aracılığıyla direkt vücudunuza, giysilerinize ve eşyalara yükleme yapıyor. Ayrıca UFO'nun alüminyum gövdesinde oluşan sıcaklık da ortamdaki ısı gücünü arttırarak daha verimli bir şekilde ısınmanızı, enerji ve performanstan ödün vermemenizi sağlıyor. UFO'nun üstün filamentten üretilen ışığı, sağlıklı bir şekilde ısınmanızı sağlıyor. Cihazın yaydığı ışık, soğuk havalarda ısınmanızı sağlarken size zindelik de veriyor. 27 saniye gibi çok kısa sürede ısıyı ileten bu cihaz, uzaktan kumandasıyla da kullanım kolaylığı sunuyor.

Yangın ve elektrik kazaları gibi riskler karşısında maksimum koruma sağlayan bu ısıtıcıyı incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

7. Her yere taşınabilen portatif kalorifer peteği

Odanın tamamını ısıtmaya yönelik bir ısıtıcı arayışındaysanız portatif yağlı radyatörler sizin için iyi bir alternatif olabilir. Elektrikli ev eşyaları denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Vestel'in R 9000 isimli bu yağlı radyatörü, bulunduğu odayı çok kısa bir sürede ısıtarak konforlu ve güvenli bir kullanım sunuyor. Kalorifer peteği görünümündeki bu yağlı radyatör modelini, altında yer alan tekerlekleri ile ev içerisinde kolayca istediğiniz odaya taşıyabilirsiniz. 3 kademeli güç ayarı ve termostatlı sıcaklık kontrol özelliği ile bulunduğu odanın sıcaklığını istediğiniz seviyede ayarlamanıza olanak sağlayan bu radyatör, havayı kurutmadan odayı ısıtarak çok daha konforlu hissetmenizi sağlıyor.

Vestel'in bu yağlı radyatör modelini incelemek için buraya tıklayın.

8. Isınırken uzaktan kumanda ile kontrolün keyfini çıkarın

Elektrikli ısıtıcı alternatifleri arasında yağlı radyatörler ilginizi çekiyorsa Raks'ın 11 dilimli yağlı radyatörü de sizin için iyi bir seçenek olabilir. Bu cihaz, 3 kademeli ısı ayarı, ECO ayarı ve 24 saat otomatik açma kapama zamanlayıcı fonksiyonu ile ekonomik bir ısınma alternatifi sunuyor. Ayrıca Raks'ın bu modelinin uzaktan kumandası kullanım rahatlığı sağlıyor. Aşırı ısınmaya karşı koruma ve devrilme emniyeti özellikleri ile güvenli bir şekilde kullanabileceğiniz bu yağlı radyatör, çevre dostu olmasıyla da dikkat çekiyor.

Tekerlekleri ile dilediğiniz odaya rahatlıkla taşıyabileceğiniz Raks elektrikli ısıtıcıyı incelemek ve cihaz hakkında detaylı bilgi edinmek için buraya tıklamanız yeterli.

9. Bebek odalarında bile güvenle kullanabileceğiniz bir ısıtıcı alternatifi

Bebek odalarında da rahatlıkla kullanılabilen, havayı kurutmayan ve zararlı ışık yaymayan konvektör ısıtıcılar da son yıllarda soğuk havalar için iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Luxell markasının Hc 2947 Konvektör Konveksiyonel Isıtıcı modelini hem duvara monte ederek hem de ayakları sayesinde sabit bir köşeye konumlandırarak kullanabilirsiniz. Düşük enerji tüketimi ile dikkat çeken bu modeli, kademeli güç kullanımı sayesinde 1125-2500 W aralığında kullanabilirsiniz. Havayı kurutmadığı için grip, astım ya da alerji gibi sağlık problemleri söz konusu olduğunda bile endişe duymadan kullanabileceğiniz bu ısıtıcı, zarif ve şık tasarımı ile evinize ve ofisinize mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor.

Siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunan bu modeli incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Soğuk havalarda ısınmak için çok şık bir çözüm

KOHS markasının sertleştirilmiş cam tasarımlı yeni radyatörü, soğuk havalarda ısınma ihtiyacınızı karşılamak için pratik bir çözüm sunuyor. Tasarım ve teknolojinin buluştuğu bu model; temiz, dumansız ve gazsız bir ısıtma sağlayarak "Elektrikli ısıtıcı neden koku yapar?" gibi bir endişeyi de ortadan kaldırıyor. Modern ve şık tasarımı ile dikkat çeken bu ısıtıcının üzerinde bulunan LED ekran, konvektörü sezgisel olarak programlayabileceğiniz basit bir arayüze sahip.

Wifi özelliği ile uzaktan programlayabileceğiniz bu şık tasarımlı ısıtıcıyı daha detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

11. İster sabit ister portatif kullanın

Elektrikli panel konvektörler, çok kısa sürede ısınma özelliğine sahip olduğu ve az yer kapladığı için sıklıkla tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Vigo markasının EPK 4590 isimli modeli de bu kategoride dikkat çeken alternatiflerden biri. İçerisine yerleştirilen rezistans ve üzerindeki alüminyum kanatçıklarla ısınma sağlayan bu cihazın alt eteğinde bulunan kanallardan giren soğuk hava, rezistansın ısınan kanatları arasından geçerek ön kapak üzerindeki hava kanallarından sıcak hava olarak dışarı çıkıyor. Bu model, geniş konvektör yüzey alanı sayesinde dengeli bir ısı dağılımı sağlayarak havadaki tozu yakmıyor, kötü koku oluşturmuyor ve bulunduğu ortamı ferah tutuyor. Özel tasarımı ile dikkat çeken bu ısıtıcıyı dilerseniz duvara monte ederek dilerseniz de sabit veya taşınabilir ayakları ile portatif bir şekilde kullanabilirsiniz.

Vigo markasına ait bu konvektör ısıtıcıyı incelemek için buraya tıklayın.

12. Küçük ve her yere taşınabilen eski bir dost



Soğuk havalar için daha küçük, pratik ve portatif bir çözüm arayışındaysanız fanlı ısıtıcı alternatiflerini de değerlendirebilirsiniz. Fanlı ısıtıcı teknolojisi, yardımcı ısıtıcı cihazlar arasında en eski ve en bilinen teknolojilerden biri. Küçük odaları veya banyoyu ısıtmak için ideal bir çözüm sunan fanlı ısıtıcılar, çocuk odalarında kullanıma da uygun. Fanlı ısıtıcılar, infrared ısıtıcılarda olduğu gibi havayı ısıtmak yerine ortama sıcak hava verme prensibi ile ısınmanızı sağlıyor. Ancak fanlı ısıtıcılar, infrared ısıtıcılardan farklı olarak yalnızca belli bir noktaya değil, doğrudan havaya ısı verdikleri için çoğu zaman daha geniş bir alana etki ediyor. Elektrikli ev aletlerinin önde gelen markalarından Fakir'in 1,55 kg ağırlığındaki bu küçük fanlı ısıtıcısını rahatlıkla istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. 3 farklı hız kademesi bulunan bu cihaz, 2 farklı derecede sıcaklık veriyor. Ayrıca devrilmeye karşı otomatik kapanma özelliğiyle de güvenli bir kullanım sunuyor. Küçük boyutuyla her yere sığabilecek bu cihazı ister televizyon seyrederken ister banyoda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Soğuk havalarda sizi sıcak tutacak bu küçük canavarı buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

