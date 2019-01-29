Kış aylarının vazgeçilmez tatlısı ’kaymaklı ekmek kadayıfı’

Afyonkarahisar’ın yöresel tatlılarından ’kaymaklı ekmek kadayıfı’ lezzetiyle damaklarda iz bırakıyor.

Üzerine konulan kaymak ile lezzetini adeta ikiye katlayan ’ekmek kadayıfı’, özellikle kış aylarında fazlasıyla tercih ediliyor. Tatlı seçimlerinin başında gelen ekmek kadayıfı, şehir içi ve şehir dışının yanı sıra komşu ülkeler tarafından da seçiliyor. Afyonkarahisar’ın markası haline gelen kaymaklı ekmek kadayıfı şehirde bulunan üniversite öğrencileri tarafında da çokça tercih ediliyor. Afyonkarahisar’da kaymaklı ekmek kadayıfı üretiminde 3’üncü kuşak olan Burak Can Köse, İstanbul’dan gelen kuru ekmek kadayıflarını imalathanelerinde hazırlayıp sipariş üzerine tekrar İstanbul’a geri gönderdiklerini belirtti.

"Saraydan çıkma bir tatlı"

Yaklaşık 60 yıldır tatlı üretimi yapan Hidayet Korkmaz, kış aylarında kaymaklı ekmek kadayıfına ilginin arttığını söyledi. Korkmaz "Kış aylarında daha çok satışımız oluyor. Yaz aylarında da ilimize gelen yabancılara satıyoruz. Daha çok dışarıdan gelen misafirlerimiz rağbet gösteriyor. Kış aylarında da yerli müşterilerimize veriyoruz. Bu tatlının sırrı saraydan çıkma. Fatih Sultan Mehmet zamanın saraylarda tüketilen bir tatlıdır. Ekmek kadayıfını biz kendimiz üretiyoruz. Kaymakla yendiği için ayrı bir lezzete sahip. Bizim kaymağımız da meşhurdur, kaymak civar köylerden kişilerden geliyor. Kaymakları seçerek en güzellerini alıyoruz. Müşterilerimiz de çok beğeniyor. Biz kent olarak şeker de üretiyoruz. Şekerimizin içerisinde hiç glikoz yok. O yüzden vazgeçilmez bir tatlı oluyor” dedi.