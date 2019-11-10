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Kış aylarının vazgeçilmezi kestane pazar tezgahlarında yerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 14:47 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bulunan kapalı pazarda, kış aylarının vazgeçilmezi kestane tezgahlardaki yerini aldı.Şuhut Kapalı Pazarı’nda, kış aylarının en sevilen ürünlerinden olan kestane, pazar tezgahlarında satılmaya başlandı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bulunan kapalı pazarda, kış aylarının vazgeçilmezi kestane tezgahlardaki yerini aldı.
Şuhut Kapalı Pazarı’nda, kış aylarının en sevilen ürünlerinden olan kestane, pazar tezgahlarında satılmaya başlandı. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kilosu 20 liradan satılan kestaneye, vatandaşlar yoğun talep gösteriyor.
Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, kestanenin kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olduğunu ifade ediyor.
Pazar esnafı Faruk Kurt, "Kış aylarının vazgeçilmez kestanesi Bursa’dan geliyor. 20 lira kilosu. Aydın’da 10 lira, Başören yaylasında 10 lira. Kış aylarının vazgeçilmez kestanesi Şuhut Pazarı’nda" dedi.
Müşteri olarak bulunan Ramazan Genç ise "Kestane çok pahalı, 20 liradan aldık kilosunu. Fiyatlar mevsimine göre normal olabilir fakat bizim için yüksek geliyor" dedi.
Pazarda müşteri olarak bulunan Velican Özen ise, "Kestane fiyatları normal. Kilosunu 20 liraya aldım. 15 liraya da var. 5 liradan 20 liraya kadar kestane var diyebiliriz. Kestane kış aylarının vazgeçilmez bir yiyeceğidir. Özellikle biz sobanın üzerinde pişirip akşamları yiyoruz. Bizim buralarda genellikle evlerimiz hep sobalı olduğu için kestane akşamları herkesin yiyeceği hale geldi. Biz de 20 liraya Bursa kestanesi aldık" ifadelerine yer verdi.

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