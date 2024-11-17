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Kış aylarının vazgeçilmezi tehlike mi saçıyor? Isıtıcı marketin ortasında patladı! Etraf kapkara dumanlarla çevrelendi

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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
17.11.2024 13:05
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Kış aylarının gelmesiyle havalar soğudu. Soğuk hava ile en iyi mücadele yöntemi ise ısıtıcılar. Ancak o elektrikli cihazlar binbir türlü tehlike saçıyor. O tehlikelerden bir tanesi de cihazın patlaması. İşte Kağıthane'de meydana gelen olayda da ısıtıcı, çakmak gazı tüpüne temas etmesi sonucu bir anda patladı. Isıtıcının yanındaki genç adam can havliyle kendini zar zor dışarı attı.

Isınmak için çalıştırdıkları ısıtıcı çakmak gazı dolu tüpe değince ortalık duman altı kaldı. Öyle bir patladı ki adeta alev topuna döndü.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane ilçesi Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre market sahibine yardıma gelen Emir Efe Güner, bir süre sonra üşüdüğü için elektrik ısıtıcıyı çalıştırdı.

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TÜPE DEĞİP PATLADI

Güner, müşterilerle ilgilendiği sırada ısıtıcının tezgah arkasında bulunan çakmak gazı tüpüne temas etmesi sonucu parlama meydana geldi.

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Güner, can havliyle tezgahın arkasından çıkarak kendini dışarı attı. Vatandaşların müdahalesi sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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'ÇAKMAK GAZLARINDAN OLMUŞ'

Olayla ilgili konuşan Emir Efe Güner, "Her zamanki gibi müşterimle ilgileniyordum. Isıtıcı bana doğru dönüktü. Aşağıda çakmak doldurma gazlarım vardı. Müşterinin parasını aldım para üstü verirken ayağa kalktım sobayı çevirdim. Isı da oraya fazla gidince ondan sonra patlama yaşandı. Ben kendimi geri attım. Abim elimi çekti ve masaya tırmandırdı ben de çıktım. Sonra üstümü saçımı temizledim, tezgahın bir kısmı yandı direkt burayı söndürdük. Kartonlarda yanık vardı onu dışarıya çıkardık. Patlamanın sobadan olacağını düşünerek direkt dışarıya attık. Sonra baktık ki çakmak gazlarından olmuş sobayı geri aldık soba halen çalışıyor" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama elektrik gaz ısıtıcı
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