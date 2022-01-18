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Kış bitmeden mutlaka almanız gereken ürünler

17.01.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavurucu sıcaklarda özlediğimiz kış mevsimi, zorlu hava şartlarıyla pek çok kişiyi zorlayabilir. Bu durumda buz gibi kış günlerini çok da üşümeden geçirmek için birkaç küçük yardımcıdan faydalanmak gerekebilir. Siz de kış aylarında çok üşüyenlerdenseniz elinizin altında olmasını isteyeceğiniz, kış bitmeden mutlaka almanız gereken ürünleri listelediğimiz yazımıza göz atmaya ne dersiniz?

Kış bitmeden mutlaka almanız gereken ürünler

Kış mevsimi soğuk havalar sebebiyle birçoğumuzun "Ne olur yaz gelsin!" diyerek geçirdiği bir süreç. Oysa bu soğuk mevsimi bazı küçük ve pratik yardımcılarla daha rahat ve sıcak hale getirmek mümkün. Elektrikli ısıtıcılardan sıcak su torbalarına, panduflardan polar sabahlıklara, yün çoraplardan el ısıtıcılarına kadar sizi sıcak tutacak birçok farklı ürün alternatifini sizin için araştırdık. Haydi gelin, bu harika ürünleri birlikte inceleyelim!

1. Yağlı radyatörlerle evinizi ısıtın

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Çalışırken, dizi izlerken veya oturma odasında arkadaşlarınızla sohbet ederken üşümemek için ısıtıcıya ihtiyaç duyabilirsiniz. Fişe taktığınız anda sizi ısıtmaya başlayacak yağlı radyatörler, kış mevsiminde sahip olabileceğiniz en iyi arkadaşlardan olabilir. Luxell markasının Lux-1230 KBR adını verdiği yağlı radyatör modeli, 11 dilim radyatör peteği ve 3 ayrı güç seviyesiyle sizi anında ısıtabilir. Aşırı ısınmaya karşı koruması ve devrilme emniyeti sayesinde son derece güvenli bir kullanım sunan yağlı radyatöre kış bitmeden sahip olmanızı öneririz.

Her yöne kolayca hareket eden tekerlekli gövdesiyle rahatça kullanabileceğiniz Luxell marka yağlı radyatör modelini detaylı bir şekilde incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

2. Eğlenceli pelüş sıcak su torbaları

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Kış mevsiminde evde otururken ya da uzanırken yanınıza alabileceğiniz, sizi anında sıcacık yapacak bir sıcak su torbasına ne dersiniz? Son derece tatlı desenleri olan pelüş kılıflı sıcak su torbası, soğuk kış günlerinde içinizi ısıtabilir. Biggdesign markasının göz desenli, yumuşacık pelüş kaplı, sevimli sıcak su torbasını kış mevsiminde yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz. Sıcak su torbasının eğlenceli kılıfı yalnızca göze hitap etmekle kalmaz aynı zamanda ürünün direkt olarak cildinize temas etmesini de engeller ve sizi olası yanıklardan korur.

Sızdırmaz kapağıyla güvenle kullanabileceğiniz sıcak su torbasını buraya tıklayarak inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.

3. Kış aylarının kurtarıcısı termal çoraplar

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Soğuk kış günlerinde mutlaka sahip olunması gereken ürünlerden biri de ayakları sıcacık tutan termal yün çoraplar. GoWith markasının Norveç tipi yünlü termal çorapları, soğuk havalar için biçilmiş kaftan. %80 yün içeren çoraplar, yüksek termal etkisi sayesinde ayaklarınızın üşümesini engeller. Sağladığı kontrollü ısı sistemi sayesinde sıcaklığı uzun süre muhafaza edebilir. Evde terliksiz bile kullanabileceğiniz çorapları kış boyu çıkarmak istemeyeceksiniz.

GoWith markasının kadınlar için tasarladığı termal çorapları incelemek ve satın almak için buraya tıklayın. Erkekler için üretilen modeli de görmek isterseniz ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

4. Yumuşacık panduflarla ayaklarınız sıcacık kalsın

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Evde rahatlıkla kullanabileceğiniz ve ayaklarınızı sıcacık tutacak yumuşacık panduflar, kış mevsiminin olmazsa olmazlarından biri. Terlik denildiğinde akla ilk gelen markalardan olan Twigy'nin bu pandufları, yürürken ses çıkarmaz. Kaydırmaz tabanıyla evde gönül rahatlığıyla kayıp düşmeden yürüyebilirsiniz. Pembe pelüş ve örgü tasarımıyla son derece şık bir duruş sergileyen panduf, ev kombininizi de tamamlamaya yardım eder. En soğuk günlerde bile ayaklarınızı sıcacık tutacak ürünü kış bitmeden mutlaka edinmelisiniz.

Twigy Kolet Pembe Kışlık Panduf'u detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

5. Eğlenceli polar sabahlıklarla evde konforu yakalayın

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Kış aylarında ev giyiminin en sevilen parçalarından biri, polar sabahlıklar. Evde ders çalışırken, kitap okurken, dizi veya film izlerken sizi sıcacık tutacak, eğlenceli tasarımlarıyla gözünüze de hitap edecek Trendyolmilla markasının bu yumuşacık polar sabahlıklarını kış aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz. Sabah uyanır uyanmaz üzerinize geçirdiğinizde sizi soğuktan koruyacak polar sabahlıkları hem kendiniz hem sevdiklerinize hediye etmek için tercih edebilirsiniz.

Trendyolmilla markasının midi boydaki gül kurusu renkli, kutup ayısı desenli polar sabahlığını incelemek ve satın almak için hemen buraya tıklayın.

6. Fonksiyonel berelerle soğuklardan korkmayın

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Soğuk havaların olmazsa olmazları arasında yer alan atkı ve bereler, konforlu bir kış geçirmeye yardımcı olur. Peki, ya atkı ve bere ihtiyacınızı bir arada karşılayacak ürünler var dersek? Bundera markasının bu kapüşonlu pelüş beresine mutlaka göz atmanızı öneririz. Yumuşacık dokuya sahip çok fonksiyonlu şapka, hem boyunluk ve atkı hem şapka ihtiyacınızı karşılar. Küçük kulak tasarımıyla son derece sevimli bir havası olan ürünle kışın soğuklar size vız gelecek!

Bundera markasının çok fonksiyonlu şapkasını detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

7. Mucizevi ayak ısıtıcı pedler

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Günün büyük bir kısmını dışarıda geçiriyorsanız ayaklarınızı hep sıcak tutmanın en kolay yolu, ayak ısıtıcı pedleri kullanmak. Özellikle soğuk havalarda zemine uzun süreli sabit basmanızı gereken bir iş yapıyorsanız veya kış aylarında kayak yapmayı seviyorsanız ayağınızı 12 saat boyunca sıcacık tutacak ayak ısıtıcı pedlerden mutlaka edinmelisiniz. Bilzz markasının pedlerini ayağınızın alt bölümüne, çoraplarınızın üzerine yapıştırarak kullanabilirsiniz. Pedleri yapıştırdıktan sonra 15 dakika içinde ayaklarınız sıcacık olacak!

Kış bitmeden mutlaka almanız gereken ayak ısıtıcı pedleri incelemek için buraya tıklayın.

8. Hayat kurtaran bir ürün

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Kış aylarında adeta hayat kurtarıcı bir ürün önerisine hazır mısınız? Hem ellerinizi ısıtacak hem telefonunuzun şarjı bittiğinde onu şarj edecek bir cihazdan söz edeceğiz. Kış aylarında elleri ısıtmak için son derece pratik bir çözüm sunan cihaz, regl dönemlerinde de kadınların en yakın arkadaşı olmaya aday. 65 dereceye kadar sıcaklık verebilen cihaz aynı zamanda 10000mAh gücünde bir harici şarj cihazı olarak da imdadınıza koşar. Renkli ışıklarıyla çok hoş görünen cihazı, kış mevsiminde yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz.

18 saate kadar ısı sağlayan ürünü detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

9. Boyun ısıtıcılarıyla soğuk havalar dert değil

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Vaktinizin büyük bir çoğunluğunu açık havada geçiriyor ve üşümek istemiyorsanız kış bitmeden mutlaka almanız gereken ürünlerden biri de boyun ısıtıcısı. Sunydog markasının USB ile şarj olabilen boyun ısıtıcısı, konforlu bir kullanım sunar. Sizi soğuk havalarda sıcak tutmanın yanı sıra boyun ağrılarınıza da çok iyi gelecek ısıtıcının tam 3 farklı ayarı bulunur. Ayrıca ısıtıcıyı yalnızca boynunuzda değil vücudunuzda ağrı olan bölgelerinde de kullanabilirsiniz.

Kablosuz tasarımıyla rahat kullanılan Sunydog markasının boyun ısıtıcısını incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

10. Sizi soğuktan koruyan elektrikli battaniyeler

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Kış akşamlarında evde dizi veya film keyfi yaparken sıcacık bir battaniye altına girmek gibisi yok. Tam da böyle bir keyif için ideal bir ürün önerimiz var, elektrikli battaniyeler! Keçe malzemeden üretilen bu yumuşacık elektrikli battaniye, sıcaklık kontrolü ve otomatik kapanma özelliği sayesinde son derece güvenli bir kullanım sunar. 100 watt gücündeki ürün, 3 saat sonra otomatik olarak kapanır. Üstelik battaniyeyi 30 derecede gönül rahatlığıyla yıkayabileceğinizi de belirtmekte fayda var.

Kaliteli ve hafif yapısıyla uzun süre kullanabileceğiniz elektrikli ısıtıcı battaniyeyi satın almak için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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