Kış bitmeden mutlaka göz atmanız, indirimdeyken seneye hazırlık için almanız gereken kar botu modelleri

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte kış tatiline gitmek isteyenlerin sayısı artıyor. Kış aylarında tatil için vazgeçilmez mekanlar ise kayak merkezleri. Kayak merkezine giderken kar botlarını yanınıza almayı sakın unutmayın. Karla kaplanan dağlarda kar botu çok işinize yarayacak! Normal ayakkabılar, kar içinde bir süre sonra su almaya başlar ve buz tutmuş yüzeyde kaymanıza sebep olabilir. Bu nedenle, uzun süre karla kaplı bir yerde vakit geçirecekseniz kesinlikle kar botlarınız yanınızda olmalı. İşte sizin için seçtiğimiz birbirinden kaliteli, kaymaz tabanlı ve su geçirmez kar botları!

1. Kadınlar için hem şık hem kullanışlı: MINBEI Kar Botu

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Özel taban tasarımı ile tamamen buzla kaplanmış yerlerde bile kaymayan ve zemine sıkıca basmanıza yardımcı olan MINBEI Kar Botu karşınızda. Görünümü sebebiyle ister spor günlük kombinlerinizde ister kar tatilinizde kullanabilirsiniz. Spor tasarımı ile dikkat çeken kar botu, bağcıkları ile ayarlanarak istenilen bedene uygun hale getirilebiliyor. Birbirinden farklı 6 renk seçeneği bulunan botlarda renk uyumuna ve şıklığa özen gösterilmiş. Botlarda kullanılan PU deri ve su geçirmeyen kumaş ile ayaklarınızı koruma altında hissedeceksiniz! İçi tamamen pelüş kürkle kaplanmış olan kar botları, soğuk hava ile temasınızı tamamen keserken ayaklarınızın sıcacık kalmasını sağlayacak.

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2. Erkekler için özel tasarlanmış: Scooter Kar Botu

Sade ve spor görünümüyle ön plana çıkan kar botu, erkekler için özel tasarlansa da ayak numarası 40-45 numara aralığında olan kadınların da tercih edebileceği bir model. Kalın kauçuk karışımlı tabanı sayesinde buzlu alanlarda kaymadan dengede durmanızı sağlayan ürün, antibakteriyel tabanlığı ile uzun süre ayağınızda kalsa bile ter ve kötü koku oluşumunu engelliyor. Ayrıca tüylerle kaplanan iç tasarımı ile en soğuk havalarda bile ayaklarınızın uzun süre sıcak kalmasına yardımcı oluyor. Watertight teknolojisi kullanılarak üretilen dış malzemesi, botun su geçirmesini önlediği için uzun süre kar içinde kalsanız bile ayaklarınız ıslanmayacak!

3. Konfor arayanlara: DRECAGE Kar Botu

Suni pelüş kullanılarak tasarlanan iç yapısı ile ayağınızı sıkıca sararak sıcak kalmasını sağlayan bir kar botuna ne dersiniz? Cırt cırtlı bantları ile kolayca giyip çıkarma olanağı sağlayan bot; görünümü ile şıklığı, rahatlığı ile konforu yakalamanızı sağlıyor. Ayrıca kauçuk karışımlı kaymaz tabanı ile sıkıca yere tutunarak kaymanıza engel oluyor. Su geçirmez özel kumaş kullanılarak tasarlanan kar botları, yağmurda ve karda uzun süre kullanılsa dahi su almıyor! Aynı zamanda kir tutmayan kumaşı sayesinde botlarınızı bezle silerek kolayca temizleyebilirsiniz. Özel olarak tasarlanan ortopedik tabanı ile soğuk havadan korunurken konforlu bir yürüyüş yapabilirsiniz.

4. Renk sevenlere: WZDTNL Kar Botu

Özel kauçuk tabanı ve kaydırmaz özelliği bulunan botlar, soğuk kış günlerinde her türlü arazide kullanıma uygun. Özellikle karlı ve buzlu havalarda kullanabileceğiniz kar botları, renk sevenler için pembe ve mor seçenekleriyle kullanıcılarına sunulmuş. Spor görünümü ile dikkat çeken ayakkabılar, sevdiklerinize hediye etmek için güzel bir alternatif olabilir. Suni pelüş kullanılan iç dizaynı ile en soğuk günlerde bile ayaklarınızın sıcacık kalmasını sağlayan, bağcıkları ile ayarlanabilen botlar; her bedene uygun hale getirilerek kullanılabiliyor. Geniş beden aralığı sayesinde size en uygun bedeni seçebilir, kış aylarını rahat bir şekilde geçirebilirsiniz.

5. Doğa severler için tasarlanmış Quechua Kar Botu

Yoğun karla temasınız düşünülerek tasarlanmış Quechua bot, karlı ve buzlu arazilerde kullanılabiliyor. Bu botlar, erkekler için tasarlanmış olsa da geniş beden aralığı sayesinde her cinsiyet için kullanıma uygun. Özel kauçuk karışımlı kalın tabanı ve kaymaz özelliği bulunan ürün, buzlu alanlarda yüksek performans gösteriyor. Kalın iç astarı ile -18 dereceye kadar koruma sağlayan botlar, kesinlikle su geçirmiyor. Böylece en ıslak alanlarda bile ayaklarınızın kuru kalmasını sağlıyor. Bağcığı ve fermuarı bulunmayan bot, kolaylıkla giyip çıkarılabiliyor. Siyah, kırmızı ve gri renklerinin uyumu ile ayaklarınızı korurken şık bir görünüm sunuyor.

6. Bebekler için üretilmiş Gaatpot Kar Botu!

Bebekler için özel olarak tasarlanmış kar botları, kışın bebeğinizin güvende kalması için almanız gereken ürünlerden biri. Birbirinden farklı 8 rengi bulunan botlar, bebeğiniz için istediğiniz rengi seçmenize imkan tanıyor. Kauçuk kalın tabanlığı ve kaydırmaz özelliği olan kar botları bebeğinizin dengede kalmasını sağlarken yünlü pelüş iç tasarımı ayaklarının sıcacık kalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca arkasında bulunan cırt cırtları ile kolayca giyip çıkarma olanağına sahip. Şık ve şirin tasarımıyla dikkat çeken kar botları, bebeğinizin ayaklarına çok yakışacak. Onları soğuktan korurken konforlu bir kış geçirmelerini istiyorsanız Gaatpot Kar Botu'nu tercih edebilirsiniz.

7. Termal özelliği bulunan Twingo Kar Botu!

26-40 numara aralığı ile hem çocuklar hem yetişkinler için kullanılabilen Twingo Kar Botu, konforu hissetmenizi sağlayacak. Karlı ve buzlu günlerde yüksek koruyuculuk sağlayan bot, kaydırmaz tabanı sayesinde yere güvenle basmanıza yardım ediyor. Yoğun pelüş kullanılarak tasarlanan termal iç astarı, en soğuk günlerde bile ayaklarınızı sıcacık tutuyor. Su geçirmez özel kumaştan üretilen kar botları, aynı zamanda leke tutmuyor. Bağcıkları ve fermuarı ile kolay giyilip çıkarılabilen ayakkabılar, her ayağa uygun hale getirilebiliyor. Uzun bilek boyu ise soğuk havaya karşı ekstra koruma sağlıyor.

8. Şıklığına her zaman önem verenlere: Guja Kar Botu

Kalın elastik tabanında kaydırmaz özelliği bulunan Guja markalı bot, kar üstünde konforlu bir yürüyüş imkanı sağlıyor. Su geçirmez kumaşı, karlı ve yağmurlu günlerde yüksek performans gösteriyor. Gümüş ağırlıklı olarak tasarlanan dış görünümü, ayaklarınızı korurken şıklığınızı tamamlamanıza yardımcı oluyor. Kalın iç astarı sayesinde en soğuk havalarda bile ayaklarınızın sıcak kalmasını sağlarken bağcık ve fermuar özelliği ile her bedene uygun hale getirilebiliyor. Kadınlar için özel olarak tasarlanmış olan kar botları, 37-39 numara aralığında üretiliyor. Ayrıca spor dış tasarımı ile günlük hayatta da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün.

9. Yüksek koruma arayanlara: Oblavion Kar Botu

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Pelüş kullanılarak ve ekstra kalın üretilen kar botları, en soğuk günlerde bile en başarılı performansı göstererek ayaklarınızı koruyor. 1. sınıf suni deri ile özel olarak üretilen termo tabanı, karlı ve yağmurlu havalarda kayma ve su alma ihtimalini ortadan kaldırıyor. En ıslak alanlarda bile ayaklarınızın kuru kalmasını sağlayan ürünün pelüş iç ve dış tasarımı, ayaklarınızı sıcacık tutuyor. Tarzınıza şıklık katacak Guja botlar, konforlu bir yürüyüşü size garantiliyor. Giy çıkar özelliği sayesinde rahatlıkla kullanılabilen botlar, şehirde veya kar tatilinizde ayaklarınıza çok yakışacak!

10. Çocuklar için üretilen: Mishansha Kar Botu

Çocuklar için özel olarak üretilen Mishansha Kar Botları, karlı ve buzlu alanlarda güvenle oynamaları için almanız gereken bir model. TPR tabanında kaymaz özelliği bulunan botlar, en zorlu hava koşullarında bile kullanılabiliyor. Uzun bilek boyu ile ekstra koruma sağlayan ürün, ayarlanabilir bağcıkları ile her bedene uygun hale gelebiliyor. Pelüş iç astarı, çocuklarınızın ayaklarını sıcak tutuyor. 4 farklı renk seçeneği bulunan bot, çocuklarınızın kış aylarında özgürce eğlenmesine yardımcı olurken olası kazalara karşı her zaman güvende kalmalarını sağlıyor. Çocuğunuzun istediği rengi seçin ve gerisini Mishansha Kar Botu'na bırakın!



