Kış boyu sıcacık olun! Jack Wolfskin montlarda %50'ye varan indirimler başladı

Gülümseten Kasım indirimleri ile şimdi Jack Wolfskin montlara sahip olmanın tam zamanı! İster dağ yürüyüşlerinde ister günlük kombinlerinizde kullanabileceğiniz montlar garıdorobunuzun vazgeçilmezi olmaya aday. Uzun ömürlü malzemeleriyle uzun yıllar kullanabileceğiniz Jack Wolfskin marka montlar, doğa tutkunu ve şehir stilini birleştirmek isteyen herkes için ideal. Siz de bu kış soğuktan etkilenmeden tarzınızı ortaya koymak için Gülümseten Kasım indirimlerinden bir mont almayı kaçırmayın. İşte detaylar!

1. Doğa yürüyüşlerinde güvenli kalkanınız: Jack Wolfskin Routeburn Pro Ins Erkek Siyah Mont

Doğa yürüyüşlerinde ihtiyaç duyacağınız her türlü koruma Routeburn Pro Ins mont ile cebinizde! Mont, geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen Primaloft dolgusu ile hem rüzgar geçirmiyor hem de su itici özelliğiyle yağmurlu havalarda sizi koruyor. Nefes alabilir Texashield Pro malzemesi, rahat bir kullanım yaratırken elastik polar içlikleriyse hareket özgürlüğünüzü kısıtlamıyor. Etek ucunu istediğiniz gibi ayarlayabilir, üç geniş cebi sayesinde tüm küçük eşyalarınızı yanınızda taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Harika mont. Hafif, sıcak ve güzel kesime sahip.”

“Hışırtı yapmaz, çok hafiftir ve yine de sizi oldukça iyi sıcak tutar.”

2. Soğuk hava artık sizi durduramayacak: Jack Wolfskin Ather Down Erkek Kuş Tüyü Siyah Mont

Hem sıcak hem de unutulmaz outdoor deneyimleri yaşayacağınız Jack Wolfskin Ather Down mont, doğanın zorlu koşullarında sizi sıcak tutarken ağır olmayan yapısıyla da hareket özgürlüğü sağlıyor. Kuş tüyü dolgusu ile sıcacık tutan montun hem dağ yürüyüşlerinde hem de şehirde günlük kombinlerinizde kullanabileceğiniz fonksiyonel bir modeli var. Sade ve zarif bir çizgide ilerleyen tasarımı, her ortamda tarzınızı tamamlayacak bir görünüm sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok hafif ve sıcak, rahat giyilebilir.”

“Giymek için sıcak ve rahat mont.”

3. Kış soğuklarına karşı: Jack Wolfskin Karolinger JKT W Kadın Kahverengi Mont

Jack Wolfskin Karolinger Long kışlık ceket, hem şıklığı hem de işlevselliği bir arada sunuyor. Uzun kesimi sayesinde bel ve kalça bölgesinde ekstra koruma sağlarken hareket özgürlüğünüzü de kısıtlamıyor. İçindeki PrimaLoft sentetik elyaf yalıtımı, soğuk havalarda sizi sıcak tutarken dışındaki Texashield kabuk kumaş, rüzgarı ve yağmuru dışarıda tutuyor. Jack Wolfskin mont, üst düzey su geçirmez ve nefes alabilir özellikleriyle soğuk havalarda rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca yüksek yaka ve kapüşonuyla başınızı da koruyarak ekstra sıcaklık sağlayan montun iki fermuarlı dış cebi ve iç cebinde eşyalarınızı güvenle taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Rengi, kalıbı, duruşu, kalınlığı ve teknik özellikleriyle tam anlamıyla ideal bir mont.”

“Kalıbı normale göre geniş, içi elyaf ancak ömürlük sıcak tutacak bir mont.”

4. Soğuk günlerin koruyucusu: Jack Wolfskin Erkek Wisper Ins Siyah Mont

Jack Wolfskin Wisper Ins mont, sade tasarımıyla dikkat çekerken zor hava koşullarında sağlam bir koruma gerçekleştiriyor. İçindeki Primaloft Black Rise dolgu ile vücut ısınızı koruyarak sizi sıcacık tutan montun su geçirmez Texapore Pro Dobby kumaşı ve suya dayanıklı fermuarı ile yağmurlu veya rüzgarlı günlerde içiniz tamamen kuru kalır. Kapüşonlu yapısıyla ekstra koruma sağlar ve Bluesign sertifikası ile çevreye duyarlı bir tercih olarak öne çıkar. Minimalist bir stile sahip olan mont, doğa yürüyüşlerinden şehirde günlük kullanıma kadar her an yanınızda olacak bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kesinlikle sahilde rüzgarı dışarıda tutar ve kışın uygun egzersizle sizi sıcak tutar. Bisiklete binmek için de çok iyi.”

“Çok hafif ama çok sıcak. Giydiğinizde çok hoş duruyor. Kesinlikle tavsiye edebilirim!”

5. Esnek ve dayanıklı savunma: Jack Wolfskin Stirnberg Ins W Kadın Siyah Mont

Jack Wolfskin Stirnberg Ins mont, soğuk ve yağışlı havalarda maksimum konfor arayanlar için biçilmiş kaftan. Rüzgar ve su geçirmez 2 katmanlı Texapore Pro Stretch kumaşı ile zorlu hava koşullarına dirençli mont, nefes alabilir yapısıyla terletmeden sıcak tutuyor. Geri dönüştürülmüş Primaloft Black Rise dolgu ise doğaya dost bir çözüm sunuyor. Su geçirmez fermuarlar, ayarlanabilir kapüşon ve üç pratik cep gibi özellikleriyle şehirde ya da doğada güvenle kullanabileceğiniz bir mont arıyorsanız Jack Wolfskin Stirnberg Ins W mont tam size göre!

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu mont hafif dolgulu, esnek, rüzgar geçirmez ve su geçirmez. Çok hafif olmasına rağmen soğuğu dışarıda tutuyor.”

“Fermuarlar mühürlü, mükemmel işçilik ve kumaş kalitesi, cepler hafif polarla kaplı, gerçekten harika bir giysi!”

6. Sonbahar akşamlarında olmazsa olmaz: Jack Wolfskin Routeburn Pro Hybrid Siyah Mont

Serin sonbahar akşamları veya rüzgarlı yürüyüşlerde Routeburn Pro Hybrid mont tam da ihtiyacınız olan sıcaklığı veriyor. Ön kısımdaki rüzgar geçirmez ve su itici Texashield Ecosphere Pro kaplama, sizi zorlu hava koşullarına karşı korurken kollarda ve sırtta bulunan esnek polar kısımlar ise özgürce hareket edebilmeniz için düşünülmüş. Ağırlık yapmayan ve sürdürülebilir Primaloft dolgusu ile vücut ısınızı koruyarak boğmayan bir sıcaklık sunuyor. Jack Wolfskin mont, yüksek yaka ve kapüşonu sayesinde boyun ve baş bölgenizi de tam anlamıyla koruyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu montu çok seviyorum, hem kışın hem de yazın çok sık giyiyorum. Gerçekten pratik bir giyim parçası.”

“Çok güzel ve işlevsel.”

7. Doğaseverlere özel: Jack Wolfskin Marienplatz JKT W Kadın Siyah Mont

Hem şık hem de fonksiyonel olan Jack Wolfskin Marienplatz ceket, soğuk kış günlerinde ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor. 700 cu'luk RDS sertifikalı kuş tüyü ile yalıtılan mont, sizi sadece sıcak tutmakla kalmaz aynı zamanda su geçirmez ve nefes alabilir özelliğiyle dışarıdaki zorlu hava koşullarına karşı da mükemmel bir kalkan oluşturur. Kapüşonlu yüksek yaka ve iç manşetleriyle başınızı ve kollarınızı rüzgar ve soğuktan koruyan montun, pratik fermuarlı cepleri sayesinde telefon ve cüzdan gibi küçük eşyalarınızı da güvenle taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok hafif ve dokusu çok iyi. Kaz tüyü olması sebebi ile kışın sıcak tutacağını düşünüyorum.”

“İyi uyuyor. Hafif ve çok sıcak tutuyor.”

8. Dış mekanlarda rahatlık: Jack Wolfskin Taubenberg 3in1 Erkek Siyah Mont

Jack Wolfskin Taubenberg 3in1 mont, dış mekanda her an elinizin altında olacak bir konfor sunuyor. İçindeki Polartec 200 polar katman sıcacık tutarken geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmesiyle de çevre dostu bir tasarımı var. Dış katmanı ise su ve rüzgar geçirmez Texapore Core kumaşından oluşuyor, bu sayede yağmur veya soğuk rüzgarlar artık sorun olmaktan çıkıyor! Sportif renk blokları ve suya dayanıklı fermuarı ile hem şık hem de pratik bir tasarımı olan mont, ayarlanabilir davlumbaz ve etek ucu sayesinde montu istediğiniz şekilde kişiselleştirebilir, doğa yürüyüşlerinden şehir gezilerine kadar her yerde sorunsuzca kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kışın en soğuk zamanda hiç üşütmedi. İçi polarlı, çıkartılınca serin havalarda kullanım için ideal. Çok beğendim.”

“Kalıbı dar değil hatta biraz bol bile denebilir, kişinin normal giydiği bedenini sipariş etmesi uygun olacaktır. Hem içi polarlı hem de dış kısmı çok güzel. İkisi birlikte en soğuk havalarda bile iş görür.”

9. Üç kat koruma: Jack Wolfskin Jasper 3in1 Erkek Siyah Mont

Jack Wolfskin Jasper 3in1 mont, yüksek performansı ve çok yönlü tasarımıyla öne çıkıyor. Dış katmanı Texapore Core kumaşı ile suya ve rüzgara karşı dayanıklı, nefes alabilir yapısıyla da terlemeden uzun süre kullanabileceğiniz bir ürün. Ekstra havalandırma için eklenen pit fermuarları, içerideki iklim konforunu korurken çıkarılabilir başlık ve ayarlanabilir etek ucu gibi detaylarıyla da kişisel ihtiyaçlarınıza göre şekillenebiliyor. İç ceketi ise Primaloft Black Rise yalıtımı ile sıcak tutarken su itici özelliğe sahip. Bluesign sertifikalı mont, dört dış cep ve bir iç cep ile doğada ya da şehirde her an yanınızda olması gereken her türlü eşya için ideal!

Kullanıcılar ne diyor?

“İki parça halinde çok güzel bir mont. Dilerseniz içini tek giyin, dilerseniz dış yağmurluğunu tek giyin ya da her ikisini de birlikte kullanın.”

“Bisikletle işe gidip gelirken kullanıyorum. Rüzgarlı bir bölgede oturduğum için bu montu seçtim. Kesinlikle rüzgar geçirmiyor. Yoğun yağışlarda da kullanma şansım oldu. Kesinlikle bir damla bile su geçirmiyor. Ekstra ceplerinin olması ve çıkarılabilir kapüşonunun olması benim için tercih sebebi oldu.”

10. Minimalist tarz ve maksimum sıcaklık: Jack Wolfskin Passamani Down Erkek Siyah Mont

Passamani Down mont, sade ama şık tasarımı ile sıcak bir kış geçirmenizi sağlıyor. Rüzgar geçirmez ve su itici Pertex Quantum kumaşı geri dönüştürülmüş poliamidden yapıldığı için doğa dostu. İçindeki RDS sertifikalı HyperDRY kaz tüyü dolgu, nemli ortamlarda bile ısısını koruyarak ideal sıcaklık veriyor. İşlevsel kullanımıyla dikkat çeken montu gerektiğinde kendi cebine katlayıp saklayabilirsiniz. Jack Wolfskin Passamani Down, soğuğa karşı koruyan yüksek yakası ve üç işlevsel cebi ile dışarıda uzun süre vakit geçirenler için oldukça kullanışlı.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok soğuk havalarda bile etkili ısıtma özelliği var. Ben memnun kaldım."

“Daha mutlu olamazdım, harika bir ürün, gerçekten iyi hissettiriyor ve çok iyi uyuyor. Kaliteli bir ürün.”

