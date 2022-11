Kış boyunca üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz hem şık hem spor en iyi oduncu gömlekleri

"Ceket olarak da kullanılabilen oduncu gömleği nedir?" diye merak ediyorsanız kısaca cevaplayalım. Oduncu gömleklerin genel olarak pamuklu ya da yünlü bir kumaştan elde edilen kare desenli ve geniş kalıplı modeller olduğunu söyleyebiliriz. Adını da oduncuların sıklıkla tercih etmesinden almış. Bu hem şık hem kullanışlı ürünlerden edinmek isterseniz sizler için on farklı oduncu gömleğini listeledik, işte o ürünler!

1. Şıklığınızı ön plana çıkarın: Koton Kareli Erkek Oduncu Gömleği

Kaliteli oduncu gömleği, kumaşıyla kendini belli ediyor. Koton Kareli Erkek Oduncu Gömleği de özel kumaşıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Soğuk günlerin kurtarıcı parçalarından biri olacak oduncu gömleği, ceket olarak da kullanabilmesi bakımından kombin oluşturmada kolaylık sağlıyor. Makinede yıkanabilen model, kolayca temizleniyor. Siyah kareli model, pek çok kombinle harika bir uyum yakalıyor. Geniş beden skalası sayesinde hemen herkese hitap ediyor. Siz de sokak stilinin vazgeçilmez parçalarından biri olan oduncu gömleğine dolabınızda yer açmak isterseniz ürünü değerlendirebilirsiniz.

2. İç açıcı rengiyle: Olalook Kadın Bej Tek Cepli Kalın Ekose Oduncu Gömlek

Pastel tonuyla karşımıza çıkan Olalook Kadın Bej Tek Cepli Kalın Ekose Oduncu Gömlek, şıklığı ile göz kamaştırmayı başarıyor. Kareli deseni hem klasik hem modern bir hava yaratıyor. Eğer oduncu gömleğini ceket olarak kullanmak isterseniz ve "Oduncu gömleği içine ne giyilir?" diye merak edenlerdenseniz gömleğinizin renk ve desenlerine uygun crop atlet ya da askılı kolsuz body tercih edebilirsiniz. "Oduncu gömleği nasıl yıkanır?" konusuna değinecek olursak modeli 30 derecede makinede kolayca yıkayabilirsiniz. Stilinize yön verecek modeli incelemeden geçmeyin!

3. Turuncunun en şık hâli: Koton Ekoseli Oduncu Gömleği

Siyah ve turuncunun muhteşem uyumunu Koton Ekoseli Oduncu Gömleği’nde görebilirsiniz. Oldukça şık bir duruş sergileyen model, minik kareli desenleriyle herkesin beğenisini kazanıyor. Her oduncu gömleği modelinde olduğu gibi bu gömleği de ceket olarak kullanabilmek mümkün. Hâliyle akıllara "Erkek oduncu gömleği altına ne giyilir?" sorusu gelebiliyor. Tıpkı kadınlar gibi erkekler de gömlek içerisine düz renk tişört ya da ince bir sweatshirt giyebilirler. Siz de şık gömlek ile kombinlerinizi bir üst seviyeye taşımak isterseniz acele edin, deriz!

4. Pembeden vazgeçemeyenlere: DeFacto Long Sleeve Tunic Kadın

Kareli gömlek denince akla ilk önce oduncu gömlekleri geliyor. Kalın kumaşlarıyla ün yapan bu şık ve soğuktan koruyucu ürünler, kadın modasında da yıllardır yerini koruyor. Eğer kaliteli ve şık bir kadın oduncu gömleği arayışındaysanız en ucuz oduncu gömleği modelleri arasında bulunan DeFacto Long Sleeve Tunic Kadın ile mutlaka tanışmalısınız. Pembe ve beyazlı kareli gömleğin iki tarafta da ayrı cebi bulunuyor. Daha spor bir tarz arayalar için ideal olan modelin boyu, diğer pek çok modele göre daha uzun. Bu sayede gömlek taytlarla da harika bir uyum yakalıyor.

5. Kış soğuğuna karşı: Trendyolmilla X Sagaza Ekoseli Yün Karışımlı Gömlek

Yün, oduncu gömleği erkek ya da kadın modellerinde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Trendyolmilla X Sagaza Ekoseli Yün Karışımlı Gömlek de onlardan biri. Yün karışımlı kumaşa sahip oduncu gömleği, soğuk kış mevsimi için daha ideal bir seçim. Geniş beden skalası sunan modelin iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Rahat kalıbıyla hareketleri kısıtlamıyor. Yıkanmayan ürünü temizlemek için kuru temizleme yaptırmak gerekiyor. Hem sıcak tutarken hem şıklığınıza şıklık katabilecek güzellikte bir gömlek arıyorsanız ürün tam size göre!

6. Sokak stilinin aranan parçası: Uğur Giyim Unisex Fermuarlı Kapüşonlu Hakiki Oduncu

En iyi oduncu gömleği modelleri arasında yer alan Uğur Giyim Unisex Fermuarlı Kapüşonlu Hakiki Oduncu Gömlek, hem kadınların hem erkeklerin tercih edebileceği harika bir parça. Üstelik her oduncu gömleğinde olmayan bir özelliğe sahip; kapüşon! Oldukça spor bir duruş sergileyen modelin iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Fermuarlı kapamaya sahip olduğu için rahat giyiliyor. Göğüs kısmında iki adet cep bulunuyor. Pamuklu kumaşı cilde nazikçe dokunuyor. Siz de sade, şık ve spor bir model arayışındaysanız ürüne göz atmadan alacağınız gömleğe karar vermeyin deriz!

7. Onsuz kış olmaz: Lucky Termal Oduncu Gömleği

Oduncu gömleği özellikleri bakımından en çok rağbet gören ürünlerin başında yer alıyor. Her renk ve desende olması, her mevsime uygun kumaşla üretilmesi, cinsiyet fark etmeden her yaşa hitap ediyor olması ve hem gömlek hem ceket olarak kullanıldığından kombin konusunda kolaylık sağlaması; oduncu gömleklerinin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Lucky Termal Oduncu Gömleği ise kış aylarının vazgeçilmezi olacak parçalardan biri. Beş farklı renk seçeneği ile hemen her zevke hitap ediyor. İçi pelüş kaplı model, serin kış aylarında sizi sıcacık tutacak.

8. Pastel tonları üzerinizde taşıyın: Trend Alaçatı Stili Kadın Oversize Ceket Gömlek

Uygun fiyatıyla gönülleri fetheden Trend Alaçatı Stili Kadın Oversize Ceket Gömlek ile tüm bakışları üzerinize çekmeye hazır olun! Pembe ve mavinin muhteşem uyumunu taşıyan oduncu gömleği, oldukça şık bir görünüm sunuyor. Sokak stilinde en çok tercih edilen ürünlerden biri olan modelin oversize kesimi, hareket özgürlüğü vadediyor. İri düğmeleri ve göğüs kısmında yer alan iki adet cebiyle hareket kazanıyor. Casual stilinizi taçlandıracak model ile birbirinden şık kombinlere imza atmaya ne dersiniz?

9. Hem şık hem spor: Feelpure Pembe Ekose Desen Kadın Gömlek

Pembe, siyah, gri ve beyaz renkleriyle oldukça şık bir duruş yakalayan Feelpure Pembe Ekose Desen Kadın Gömlek, klasik tarzda oduncu gömleği almak isteyenler için harika bir alternatif. Sizi serin havalarda sıcacık tutacak yünlü gömlek, ekoseli desenine uyum sağlayan düğmeleriyle hareket kazanıyor. Uyumlu renkleriyle pek çok kombine eşlik edebiliyor. Normal kalıp olduğu için hareketleri kısıtlamıyor. Yumuşacık kumaşı ise cilde nazikçe dokunuyor. Orta boyu ve bir adet göğüs cebi ile şıklığınızı zirveye taşıyacak oduncu gömleğini çok severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

10. Klasik tarzı benimseyenler için: Trendyolmilla Siyah Cep Detaylı Ekose Ceket Gömlek

Klasik kare desenlere sahip modellerden biri olan Trendyolmilla Siyah Cep Detaylı Ekose Ceket Gömlek, siyah ve beyazın mükemmel uyumunu sokak stilinize yansıtmayı bekliyor. “Oduncu gömleği kumaşı nedir?” diye merak ederseniz üründe polyester, pamuk ve akrilik karışımlı bir dokuma kumaşla üretiliyor. Eğer siyahı tercih etmiyorsanız modelin mavi ve bej renkli seçenekleri de bulunuyor. Geniş beden skalası arasından size uygun gömleği kolayca bulabilirsiniz. İster gömlek ister ceket olarak kullanabileceğiniz bu şık oduncu gömleğine mutlaka bir şans vermenizi öneriyoruz.