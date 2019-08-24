Kış çalışmaları erken başladı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde ilkel yöntemlerle saman hazırlayan vatandaşların zorlu kış mesaisi başladı.

Uludere ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Suvara Meşa geçidinde ot biçip kurutan vatandaşlar iş makinelerinin gitmediği yere at ve eşeklerin yardımı ile gün boyu otlarını bir araya toplayıp kışın hayvanlarına vermek üzere saman yapıyor. Hava sıcaklığının 37 dereceyi bulduğu dağ zirvesinde kavurucu sıcaklara aldırış etmeden güneş altında çalışan vatandaşlar hayvanlarına kışlık hazırlık yapıyor. Kurumuş otları saman yapıp torbalara katan köylüler atlarla yolun bulunduğu yere getirene kadar samanı dağlardan indiriyor. Ardından samanı evlere götüren köylüler, kış aylarında bu samanı hayvanlarına yediriyor.

Şehmuz Altürk adındaki köylü her yıl aynı şekilde hazırlık yaptıklarını söyledi. Altürk, "İlçemizden 14 kilometre uzaklıktaki alana gelip kış aylarında hayvanlarımız için yem topluyoruz. Otlarımız kuruduktan sonra atların yardımıyla saman yapıyoruz. Çok zor ama bunu yapmak zorundayız. Yüz yıllardır dedelerden kalan bir gelenek. Ayrıca araçlar buraya gelmediği için bu yöntemlerle işlerimizi yapmak zorundayız" dedi.



