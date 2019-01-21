HABER

Kış depresyonuna karşı 9 öneri

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.01.2019 12:21 | Son Güncelleme

Kış depresyonu belirtileri arasında yer alan keyifsizlik, isteksizlik, yorgunluk, halsizlik ya da tükenmişlik gibi hislerle çevrili bir ruh hali içindeyseniz bu önerilere kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Psikolog Sena Sivri, kış depresyonu habercisi olan bu olumsuz hislerle baş etmenin yöntemlerini anlattı. Eğer yukarıda saydığımız durumları 2-3 haftadan uzun süredir yaşıyorsanız içinde bulunduğunuz durumdan kurtulmak için bakın neler yapmanız gerekiyormuş...

Kış depresyonuna karşı 9 öneri

Dondurucu ve kasvetli bu kış günlerinde pek çok kişi kendisini keyifsiz, isteksiz, halsiz, yorgun hatta tükenmiş hissediyor. Uyku ve beslenme alışkanlıklarının bozulması da cabası. Bu olumsuz hisler 2-3 hafta ile sınırlı kalmıyorsa ‘kış depresyonu’ yaşıyor olabilirsiniz. Acıbadem Fulya Hastanesi’nden Psikolog Sena Sivri, “Kışın iyice azalan güneş ışınları, mutluluk hormonu olan seratonin salgılamasının azalmasına, beynin kimyasının değişmesine ve depresyona sebep olabilmektedir” diyor. Yapılan araştırmalara göre, mevsimsel depresyon riskinin kadınlarda erkeklere oranla 4 kat daha fazla olduğunu belirten Psikolog Sena Sivri, kış depresyonuna karşı alınabilecek 9 etkili önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

YATAĞINIZA AKILLI TELEFONLA YATMAYIN

Uyku düzeninize, yattığınız odanın çok sıcak olmamasına, ışıktan ve televizyon gibi dış seslerden korunaklı olmasına dikkat edin. Yatağınıza yatarken cep telefonunuzu bırakın. Uykudan hemen önce sosyal medyada zaman geçirmek ya da cep telefonundan oyun oynamak uykuyu olumsuz etkiliyor ve güne yorgun başlanmasına neden oluyor. Uyku sırasında salgılanan melatonin hormonu dış etkiler nedeniyle azalırsa kişide mutsuzluk, çökkünlük hali gözlemleniyor. Yapılan araştırmalar kaliteli ve düzenli uyuyanların depresyon geçirme risklerinin daha az olduğunu gösteriyor.

yataga_akilli_telefonla_yatmak_depresyon_habercisi

GÜN IŞIĞINDAN FAYDALANIN

Gün ışığından faydalanmak için fırsatlar yaratın. İş molalarını, öğle yemek saatlerini açık havada geçirmeye çalışın. Kapalı mekanda kalmayın, eve hapsolmayın. Çünkü özellikle sabah-öğle arası açık havada geçireceğiniz 20-30 dakika, seratonin salınımını artırarak fayda sağlıyor.

1548050840_3

SPOR YAPIN

Bugüne dek düzenli olarak spor yapma alışkanlığınız olmadıysa bile, artık bunu bir fırsat olarak değerlendirip işe yürüyüş yapmakla başlayabilirsiniz. Haftada en az 3 gün, düzenli, 30 dakika tempolu yürüyüş, sağlığa genel faydalarının yanı sıra mevsimsel depresyona karşı da kişinin kendisini daha iyi ve mutlu hissetmesini sağlayarak katkıda bulunuyor.

spor

SEVDİKLERİNİZE ZAMAN AYIRIN

Psikolog Sena Sivri “Kışın getirdiği kasvetli hava ve işleri de yoğunluğu nedeniyle kişi içine kapanıp arkadaşlarıyla görüşmeyi kesebiliyor, sosyal çevresinden uzaklaşabiliyor, ailesini bile ihmal edebiliyor. Oysa sevdiklerinizle, ailenizle, arkadaşlarınızla sıkı ilişkiler içerisinde olmanız ruhunuzu besleyecek ve depresyona karşı güçlü bir savaşçı olarak size destek olacaktır. Bu arada imkanınız varsa kış dönemi için küçük bir tatil planı yapmak da motivasyonunuzu yükseltecektir” diyor.

kis_depresyonuyla_bas_etme_yontemleri

HAMUR İŞİ VE TATLIDAN UZAK DURUN

Sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Duygudurumu çökkünken seratonin salınımı azaldığından hamur ve tatlı isteği artıyor. Bunun önüne geçmeye çalışın. Karbonhidrat ve şeker ağırlıklı beslenmekten kaçının. Çünkü aksi halde, size o anda iyi gelen besinler aşırı tüketildiğinde kilo alımına yol açarak, daha da mutsuz olmanıza neden olabiliyor. Aynı zamanda yarattıkları haz ve mutluluk hissi geçici olduğundan, kişilerde bağımlılık benzeri bir durum ortaya çıkararak sürekli tüketme isteğine sebep olabiliyor.

ZİHNİNİZİ BOŞALTIN

Yeni ilgi alanlarınız olsun. Hobi edinin. İş, ev, okul, çocuk sorumlulukları arasında kendinize zaman ayırın ve zihninizi boşaltmanıza yardımcı olacak bir aktivite ile uğraşın. Zihninin boşalması kişileri sorumluluklarından uzaklaştırırken, nefes almalarını ve psikolojik açıdan rahatlamalarını sağlıyor. Aksi halde depresyon daha kolay ve daha yoğun yaşanabiliyor.

SEVMEDİĞİNİZ İŞLERİ ÖNCE YAPIN

Sorumluluklarımızın hepsi çok istekli yaptığımız şeyler olmayabiliyor. Genel eğilim çoğunlukla, isteksiz olduğumuz işleri ertelemek yönünde olmakta. Fakat sanılanın aksine bu erteleme kişilerin üzerinde daha büyük bir baskı ve o işe dair algının daha negatifleşmesine yol açıyor. Bu yüzden sevmediğiniz ya da istekli olmadığınız için ertelediğiniz işleri bir an önce yapıp aklınızdan atın. Ertelediğiniz, çözümlemekten kaçındığınız başka problemlerinizin de mevsimsel depresyonda etkisi olduğunu unutmayın.

SOLUNUM EGZERSİZİ YAPIN

Yoga, meditasyon, solunum egzersizleri gibi rahatlama tekniklerini öğrenin. Çünkü yoga, meditasyon ve solunum egzersizleri bedende rahatlama sağlayarak duygu durumuna da fayda sağlıyor. Örneğin; bilimsel çalışmalar, solunum egzersizlerinin vücuda giren oksijen miktarını artırması ve kasları gevşetmesi sebebi ile kişilerde sakinleşme ve rahatlama sağladığını gösteriyor.

UZMAN DESTEĞİ ALMAKTAN ÇEKİNMEYİN

Psikolog Sena Sivri “Kimi insanlar her zaman her duygu ve düşünce ile kendi başına baş edemeyebilirler, bu normal bir durumdur. Gerekirse bir uzmandan yardım alın. Çünkü depresyon tedavi edilmediğinde kişinin sağlığının yanı sıra aile hayatı, iş hayatı ve sosyal çevresi ile ilişkilerinde de daha büyük sorunlara neden olabilir” diyor.

1548050839_1

MEVSİMSEL DEPRESYONUN BELİRTİLERİ

İsteksizlik, mutsuzluk, umutsuzluk
Kaygılı düşüncelerde artış
Yorgunluk, halsizlik
Uyku bozuklukları (az ya da çok uyku hali)
İştah değişimleri (iştahsızlık ya da iştah artışı)
Değersizlik, suçluluk hisleri
Dikkati toplamada güçlük
Günün geneline yaygın bir üzgünlük hali
Yaşama dair isteksizlik, pes etme hissi

KIŞ DEPRESYONU NEDİR?

Gün ışığının kişilerin iyilik hali üzerinde etkisi bulunmaktadır. Sonbahar ya da kış depresyonu olarak adlandırılan mevsimsel duygudurum bozukluklarının gün ışığının azalması ile ilgili olduğu, beynin buna verdiği tepki ile ortaya çıktığı düşünülmektedir. İnsanda uyku ve uyanıklık döngüsünde etkili olan seratonin ve melatonin hormonlarının seviyelerindeki değişime bağlı olarak, kişilerin ruh halleri ve enerji düzeyleri de değişmektedir. Sonbahar ve kış mevsimlerinde günler kısalmakta, açık havada ve günışığında geçen sürenin azalmakta, buna bağlı olarak da melatonin düzeyinde artış ve serotonin düzeylerinde azalma olmaktadır. Bu da depresyonun oluşması için gereken biyolojik koşulları yaratabilir. Aynı zamanda havaların soğuması ile beraber sosyalleşmede azalma, iş&okul yoğunluklarının artması ile beraber de duygudurumunda değişimler meydana gelmektedir. Meydana gelen isteksizlik, yorgunluk, keyif alamama, iştah ve uyku düzenindeki değişikliklerin iki haftayı geçtiği tabloda kış depresyonundan bahsetmek mümkündür.

PARTNERDünyanın en anlamlı dövmeleriDünyanın en anlamlı dövmeleri
Soğuk havada üşümemek için ne yapmalı? Soğuk havada üşümemek için ne yapmalı?
Burun estetiği ameliyatı fiyatı neye göre değişiyor? Burun estetiği ameliyatı fiyatı neye göre değişiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Depresyon kış depresyonu

En Çok Okunan Haberler

CHP ve İYİ Parti, Bodrum'da anlaşamadı

CHP ve İYİ Parti, Bodrum'da anlaşamadı

KGM'den sürücülere son dakika uyarısı!

KGM'den sürücülere son dakika uyarısı!

G.Saray'a müjde! Forvet transferinde mutlu son

G.Saray'a müjde! Forvet transferinde mutlu son

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Yorgunluğunuzun altında bu neden yatıyor olabilir

Yorgunluğunuzun altında bu neden yatıyor olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 Yaş sonrası 4 kadından 1'inde görülüyor

30 Yaş sonrası 4 kadından 1'inde görülüyor

Soğuk havada üşümemek için ne yapmalı?

Soğuk havada üşümemek için ne yapmalı?

Burun estetiği ameliyatı fiyatları neye göre değişir? Burun estetiği ameliyatı sonrası iyileşme süreci nasıl olur? Burun estetiği ameliyatı ile ilgili merak edilenler

Burun estetiği ameliyatı fiyatı neye göre değişiyor?

Ses telleri nasıl düzelir? Ses tellerini korumak için ne yapmalı? İşte 10 öneri

Ses tellerini korumak için 10 öneri

Kahvaltı alışkanlığı başarıyı etkiliyor

Kahvaltı alışkanlığı başarıyı etkiliyor

Yolculukta bir yazı okurken midemiz neden bulanır?

Yolculukta bir yazı okurken midemiz neden bulanır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.