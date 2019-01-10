AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, soğuk kış gecelerinde yapılan ve pişmaniyenin atası olarak bilinen "Tel Helva" kış aylarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor.

Sandıklı'da "pişmaniyenin atası" olarak bilinen tel helvalar, köy odalarında yapıyor. Maliyeti az olan ve çeşitli aşamalarla emek isteyerek yapılan tel helvanın malzemelerini leblebi tozu, şeker, su ve limon suyu oluşturuyor.

İlçede bu geleneğin yaşatıldığı ortamlarda çekimi yapılan tel helva, ilk önce kaynatılarak mat haline gelinceye kadar su ve şekerin karıştırılmasıyla başlıyor. Yarım çay bardağı limon suyunun eklenmesi sonrası mat halini alan şerbet, kar üzerinde bulunan büyük bir tepsiye dökülerek macun kıvamına getiriliyor.

Usta tarafından yoğrulan macun, başka bir tepsiye alınarak leblebi tozu ile karıştırılıyor. Pişmaniye kıvamını alıncaya kadar karıştırılan macun hazır hale geliyor.

- "Kış gecelerinin vazgeçilmez tatlısı"

Sandıklı'da düzenlenen etkinlikte tel helva yapan Nigahi Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tel helvanın soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez tatlısı olduğunu dile getirdi.