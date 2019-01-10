HABER

Kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: "Tel Helvası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 14:39 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, soğuk kış gecelerinde yapılan "Tel Helva" kış aylarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor - Tel helva yapan Nigahi Coşkun: "Dedelerimizden gördüğümüz şekilde yapıyoruz. Bunun püf noktası kış günleri olması, soğuk olması ve kar yağarken yapılması"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, soğuk kış gecelerinde yapılan ve pişmaniyenin atası olarak bilinen "Tel Helva" kış aylarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor.

Sandıklı'da "pişmaniyenin atası" olarak bilinen tel helvalar, köy odalarında yapıyor. Maliyeti az olan ve çeşitli aşamalarla emek isteyerek yapılan tel helvanın malzemelerini leblebi tozu, şeker, su ve limon suyu oluşturuyor.

İlçede bu geleneğin yaşatıldığı ortamlarda çekimi yapılan tel helva, ilk önce kaynatılarak mat haline gelinceye kadar su ve şekerin karıştırılmasıyla başlıyor. Yarım çay bardağı limon suyunun eklenmesi sonrası mat halini alan şerbet, kar üzerinde bulunan büyük bir tepsiye dökülerek macun kıvamına getiriliyor.

Usta tarafından yoğrulan macun, başka bir tepsiye alınarak leblebi tozu ile karıştırılıyor. Pişmaniye kıvamını alıncaya kadar karıştırılan macun hazır hale geliyor.

- "Kış gecelerinin vazgeçilmez tatlısı"

Sandıklı'da düzenlenen etkinlikte tel helva yapan Nigahi Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tel helvanın soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez tatlısı olduğunu dile getirdi.

Tel helva çekimini dedelerinden öğrendiklerini ifade eden Coşkun, bu geleneği gençlere de aktardıklarını belirtti.

Coşkun, hemen hemen her evde kış geceleri bu tatlının yapıldığına dikkati çekerek, "Dedelerimizden gördüğümüz bir gelenek bu. Tahmini geçmişi 90-100 yıl olduğu söyleniyor. Dedelerimizden gördüğümüz şekilde yapıyoruz. Bunun püf noktası kış günleri olması, soğuk olması ve kar yağarken yapılması." diye konuştu.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Yok böyle bir acı... Havaalanında son bakış!Yok böyle bir acı... Havaalanında son bakış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kış köy odası Sandıklı Tel helvası

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ersun Yanal transferde bombayı patlattı

Ersun Yanal transferde bombayı patlattı

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Ukrayna'da öldürülen üniversite öğrencilerinin cenazeleri Türkiye'ye gönderildi

Yok böyle bir acı... Havaalanında son bakış!

Türkiye'nin konuştuğu skandal! Görüntüleri çeken doktorun ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu skandal! İfadesi ortaya çıktı

Kırşehir'de köpek dehşeti! Kızını servise bıraktı sonrası korkunç

Kayseri'den sonra şimdi de Kırşehir...

Taksideki düzenek polisleri bile şaşırttı!

Taksideki düzenek polisleri bile şaşırttı!

Kırklareli Valisi Osman Bilgin açıkladı: 'Kendiliğinden' çıkan Hint kenevirini artık yakmayacaklar

Erdoğan canlı yayında duyurdu, validen jet yanıt geldi: Artık...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.