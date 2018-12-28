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Kış geldi, doğumu yaklaşan anneler misafirhaneye alındı

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.12.2018 10:26 | Son Güncelleme

SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastalıkları hizmet binasında bulunan Anne Misafirhanesi'nde doğum yapan veya yapacak olan kadınlar ücretsiz olarak konaklıyor.  Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası'nda bulunan Anne Misafirhanesi'nde doğumuna az süre kalan riskli gebeler ve doğum sonrasında bebekte oluşan sağlık problemleri nedeniyle hastanede kalması gereken anneler konaklıyor. 18 yatak kapasitesi bulunan misafirhanede kar yağışı nedeniyle olası ulaşım aksamaları sonucunda anne ve bebeği açısından risk olabilecek gebeler de ücretsiz olarak tedbir amacıyla burada misafir ediliyor.

Kış geldi, doğumu yaklaşan anneler misafirhaneye alındı

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastalıkları hizmet binasında bulunan Anne Misafirhanesi'nde doğum yapan veya yapacak olan kadınlar ücretsiz olarak konaklıyor.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası'nda bulunan Anne Misafirhanesi'nde doğumuna az süre kalan riskli gebeler ve doğum sonrasında bebekte oluşan sağlık problemleri nedeniyle hastanede kalması gereken anneler konaklıyor. 18 yatak kapasitesi bulunan misafirhanede kar yağışı nedeniyle olası ulaşım aksamaları sonucunda anne ve bebeği açısından risk olabilecek gebeler de ücretsiz olarak tedbir amacıyla burada misafir ediliyor.
'HEM ANNE HEM DE BEBEĞİN SAĞLIĞI İÇİN'
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Eda Türe, özellikle riskli gebeliklerde doğumuna kısa bir süre kalan anne adaylarının hastaneye ulaşımının çok önemli olduğunu belirterek, "Kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanabiliyor. Böyle durumlarda özellikle uzak bölgelerde yaşayan anne adaylarımızı evlerine göndermek yerine hastanemizde misafir ediyoruz. Ulaşımda problem yaşamasınlar herhangi bir riskli durum olursa direkt bizim gözetimimizde olsun istiyoruz. Özellikle gebeliğinin son dönemlerini yaşayan annelerimizin takiplerini burada yapıyoruz ki doğumla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Hem anneyi hem de bebeği bu şekilde korumuş oluyoruz. Yine doğum yapmış ancak bebeğinde sağlık sorunu olan ve uzak mesafede yaşayan annelerimiz de burada misafir ediliyor. Tedavi sürecinde onlar da hastanemizde bebeklerinin yanında kalabiliyorlar. Her türlü imkanı onlara tanıyoruz" dedi.

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Kış geldi, doğumu yaklaşan anneler misafirhaneye alındıKış geldi, doğumu yaklaşan anneler misafirhaneye alındıKış geldi, doğumu yaklaşan anneler misafirhaneye alındıKış geldi, doğumu yaklaşan anneler misafirhaneye alındı

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