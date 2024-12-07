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  4. Kış geldi, hastalıklar baş göstermeye başladı! Bu yıl en yaygın o virüs görülüyor

Kış geldi, hastalıklar baş göstermeye başladı! Bu yıl en yaygın o virüs görülüyor

07.12.2024 17:00
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Kış ayları ile birlikte hastalıklar da artış göstermeye başladı. Uzmanlar kış hastalıklarına dair sık sık uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılara bir yenisini ekleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Ölmez, kış ayları ile birlikte artış gösteren üst solunum yolu enfeksiyon hastalıkları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Kış geldi, hastalıklar baş göstermeye başladı! Bu yıl en yaygın o virüs görülüyor

Doç. Dr. Hasan Ölmez; mevsimsel olarak artış gösteren üst solunum yolu hastalıklarında tanı ve tedavi ile ilgili bilgi verdi.

Kış ayları ile birlikte vaka ve poliklinik sayılarında yoğun artış olduğunu söyleyen Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Ölmez, “Üst solunum yolu enfeksiyonu deyince aklımıza üst solunum yolunu bağlayan organların enfeksiyonu geliyor. Üst solunum yolu enfeksiyonu burun akıntısı, boğaz ağrısı ve öksürük gibi belirtilerin ortaya çıktığı, sinüsler, boğaz, burun, hava yolları veya akciğerler gibi vücudun solunumla ilgili kısımlarının enfeksiyonlarıdır. Burun akıntısı, öksürük ve boğaz ağrısı üst solunum yolu enfeksiyonunun en belirgin belirtileridir. Tedavi olarak dinlenme önerilmesinin yanında vücuda sıvı alımı da önemlidir.

"BU YIL AĞIRLIKLI OLARAK GRİP İNFLUENZA GÖRÜYORUZ"

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Önceki yıllarda kuş gribi bulaşıcı, domuz gribi servisi vardı. Covid çok büyük hasar verdi. Bu yıl içerisinde böylesi salgınlardan bahsetmek güç. Bu yılda bu vakalarla ilgili hastalarımız oluyor ama yoğun bakıma düşecek kadar çok sayıda hastamız olmuyor. Bu biz doktorlar için gerçekten sevindirici. Bu yıl ağırlıklı olarak grip influenza görüyoruz. Domuz gribini tek tük olarak görüyoruz. Zaten kuş gribi ile karşılaşmadık. Bu yıl nadiren de olsa covid19 hastalarımız oldu. Bunları geçen yıllarla karşılaştırdığımızda çok daha az oldu” dedi.

"RSV MİKROBU YAYGIN"

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Her üst solunum yolu hastalıklarında antibiyotik kullanılmayacağını kaydeden Doç. Dr. Ölmez, “RSV mikrobu (Respiratuar Sinsityal Virüs), akciğerlerde ve solunum yollarında enfeksiyonlara yol açan oldukça yaygın bir virüstür. Genellikle çocuklarda ve yaşlılarda görülen RSV virüsünün belirtileri arasında öksürük, burun akıntısı ve hafif ateş gibi soğuk algınlığına benzer semptomların yer aldığını belirten Ölmez; buda salgın konumunda değil. Ayrıca burun akıntısı ya da tıkanıklığı, göğüste baskı, nefes alırken ıslık sesini andıran hırıltı, sarı veya yeşil balgam çıkarttıran öksürük, bitkinlik hissi de bronşit hastalığında görülen belirtilerdir. Bu belirtiler olduğunda çok kısıtlı antibiyotikler kullanabiliyoruz.” diye konuştu.

İHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
grip influenza
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