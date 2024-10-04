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  4. Kış gelmeden önleminizi alın... Vücudun savunma sistemini maksimuma çıkarıyor! Bir bardağı bile fayda sağlıyor

Kış gelmeden önleminizi alın... Vücudun savunma sistemini maksimuma çıkarıyor! Bir bardağı bile fayda sağlıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.10.2024 12:49
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Sonbahar aylarının gelmesiyle beraber özellikle akşam saatlerinde hava sıcaklığı düşerken, uzmanlar bağışıklık sisteminin korunmasında 4 karışımdan oluşan ‘Amber çiçeği çay karışımı' tavsiye ediyor.

Mevsim geçişlerinde tavsiye edilen, amber çiçeği, ekinizya çiçeği, ebe gümeci ve hatmi çiçeğinin birleştirilmesiyle oluşan ‘Amber çiçeği çay karışımı' bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle de dikkat çekiyor.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, amacın bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunu belirterek, "Bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanacağımız bütün bitkilerin her insan için kullanılabiliyor olması gerekiyor. Hamilelerde, bebeklerde, çocuklarda, yetişkinlerde bunların hepsinde aynı anda kullanabileceğimiz bir formülasyon vereceğiz. Bu formülasyonla birlikte vücudun savunma sisteminin maksimum düzeye çıkmasını istiyoruz. İnsanlarımızın hastalıklara karşı, dışarıdan gelebilecek hastalıklara karşı, dahili hastalıklara karşı ve gıdayla alabileceğimiz hastalıklara karşı, bunun en başında birincisi su, suya dikkat etmesini istiyoruz" dedi.

"AMBER ÇİÇEĞİ, ETKİLİ BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİLERDEN BİR TANESİ"

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Bağışıklık sisteminin güçlü olmasının önemine dikkat çeken Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Pıçak, “Dünya nüfusunun fazla olması dolayısıyla da bir konu var. İnsanların Covid ve benzeri beşeri hastalıklarla, sonradan oluşturulmuş suni hastalıklarla insanların nüfusunun düşürülmesi gibi bir amaç da burada güdülüyor. Biz bunlara karşı insanlarımızın bağışıklığı olmasını, bağışıklığının tam, savunmasının tam ve güçlü olmasını istiyoruz.

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Biz burada insanlarımıza daha uygun fiyatlarla yediden yetmişe kullanabileceği bağışıklık sistemini güçlendirecek ve hastalıklara karşı direnç sağlayacak, vücudunda eksiklerini tamamlayabilecek bir çay formülasyonu vereceğiz. Burada en başta kullanacağımız bitki amber çiçeğidir. Amber çiçeği, etkili bağışıklık sistemi güçlendiricilerden bir tanesi olmakla beraber üst solunum yolu rahatsızlıklarında çok etkilidir. Bizim buradaki ana gayemiz üst solunum yolunu etkileyerek bununla bağışıklığı güçlendirmek, iltihaplanmayı engellemek, üst solunum yolunda oluşabilecek bütün o bademcik rahatsızlıklarıdır, solunum rahatsızlıklarıdır, üst solunum yolundaki en büyük sorunlardan bir tanesi burun deliklerinin hava almamasıdır, bu tarz durumlarda kullanılabilecek en etkili bir formülasyon.

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Amber çiçeği, ekinizya çiçeği, ebe gümeci ve hatmi çiçeği. Bu dört bitkinin karışımıyla elde edilecek çayın yediden yetmişe bütün yaş gruplarında kullanılabileceğini insanlara anlatmak istiyoruz. Bunların hepsini eşit miktarda karıştıracağız, kafa karışıklığı istemiyoruz. Yani 50 gram amber çiçeği, 50 gram ebe gümeci, 50 gram hatmi ve 50 gram ekinezyanın granül şeklinde hafif bir karıştırılmasıyla elde edilecek çayı yediden yetmişe herkes kullanabilir. Bu çayı demleme usulü yapacağız, yaklaşık 5-6 dakika kadar demleyeceğiz. Bal veya pekmezle tatlandıracağız. Günde bir çay bardağı kadar çocukların, bir su bardağı kadar da yetişkinlerin içmesini tavsiye ediyoruz.

"HASTALANDIKTAN SONRA BAŞVURMANIZ GEREKEN DOKTORLARDIR"

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Mehmet Pıçak, hastalandıktan sonra başvurulması gerekenlerin doktorlar olduğunu vurgulayarak, "Bağışıklığınız güçlü olsun, sindiriminiz güçlü olsun, savunma sisteminiz güçlü olsun. Yani bağışıklığı güçlü olmayan, sindirim sistemi düzgün çalışmayan ve güçlü olmayan her bireyde hastalık olma ihtimali çok yüksektir.

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Bizim en önemli unsurumuz şudur: biz koruyucu hekimlik statüsünde bunları tavsiye ediyoruz. Yani hastalanmadan önce bunları kullanın diyoruz. Hastalandıktan sonra başvurmanız gereken konu doktorlardır, ilaçları doktorlar tavsiye edebilir ve doktorlar üzerinden bu süreci yürütebilirsiniz. Bunu önlem olarak kullanabilirsiniz” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bağışıklık Sistemi hastalık bağışıklık
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