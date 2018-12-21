Kış Gündönümü Doodle oldu! En uzun gece 21 Aralık Kış Ekinoksu nedir?

Her yıl bugün Kuzey Yarımküre'de yaşayan kullanıcıları için özel bir Doodle yayınlayan dünyanın en büyük arama motoru olan Google, 2018'i de es geçmedi. Peki en uzun gece olan 21 Aralık Kış Ekinoksu nedir? İşte, 21 Aralık ekinoksu hakkında bilinmeyenler...

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR? 21 ARALIK KIŞ BAŞLANGICI

Kış Gündönümü’nde (yaklaşık 21 Aralık) ise, güneş ışıkları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır. 21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanıyor.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır. En uzun gece ise Sinop’ta yaşanıyor.

En uzun gecenin yaşanacağı Sinop’ta gece süresi 15 saat 6 dakika, gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika olacak.

En kısa gecenin yaşanacağı Hatay’da gece süresi 14 saat, gündüz süresi ise 10 saat yaşanacak.