Kış güneşi hastalıklardan koruyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fahri Arı, doğal D vitamini kaynağının güneş olduğunu belirterek, “Güneş ışığına bağlı olarak derinin D vitamini sentezlemesi ekvatordan uzaklığa, mevsime, gün içi saate, derinin rengine, aşrı şişmanlığa, yaşa, güneş kremlerinin kullanımına ve hava şartlarına göre değişim göstermektedir” dedi.

Medicana Konya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fahri Arı, günümüzde D vitamini eksikliğinin Türkiye’de ve bütün dünyada çok yaygın hale geldiğini söyledi. Türkiye’de yaklaşık 10 kişinin 9’unda D vitamini eksikliği görüldüğünü ifade eden Dr. Fahri Arı, güneşin hastalıklardan koruduğu için, kış aylarında da D vitaminini güneş ışınlarından ve gıdalardan temin edebilmesinin çok önemli olduğunu anlattı.

"D vitamini kaş ve kemiklerin sağlığında çok önemli bir role sahiptir"

D vitamininin kolesterolden köken alan kalsiyum ve fosfor metabolizmasmı etkileyen bir vitamin olduğunu anlatan Dr. Fatih Arı, "Güneş ışınlarının cilde değmesi ile aktif hale gelir. D vitamini kaş ve kemiklerin sağlığında çok önemli bir role sahiptir. Kalsiyum ve fosforun bağırsaklardan emilimine yardımcı olmakla beraber kemiklerin sağlığı üzerine de katkıda bulunur. D vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyon görmesinde hayati bir role sahiptir. İmmun bozuklukların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilmektedir. D vitamini eksikliği durumunda eğilim artar ve vücudun bağışıklık cevabı bozulabilir" diye konuştu.