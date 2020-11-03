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Kış günü baba kız evsiz kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 16:51 | Son Güncelleme

kız evsiz kaldı.Olay merkeze bağlı Düzköy’de meydana geldi.

kız evsiz kaldı.
Olay merkeze bağlı Düzköy’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Recep Yıldız ve kızının yaşadığı iki katlı ahşap evde saba bacasının tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Evden çıkan alevleri gören köy sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine Düzce Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri ve boğaz içi belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında evde yalnız bulunan Azra Yıldız Komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Baba Recep Yıldız: "Sobayı yaktım ardından ben hastaneye gittim. Kızım evde yalnızdı. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Komşularım haber verdi. Kızımı komşularım çıkarmış. Allah’a şükürler olsun durumu iyi" diyerek yangını anlattı. İki katlı ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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