Kış hastalıklarından korunmak için beslenme önerileri

Biber, C vitamini kaynağı

Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da mutlaka C vitamini tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Uzel, “Güne C vitamini alımı ile başlanmalıdır. Kahvaltı sofrasında bulunabilecek önemli C vitamini kaynağı tatlı yeşilbiber veya taze kırmızı biberdir. Pekmez önemli bir mineral kaynağı olup özellikle sadece kış mevsiminde değil her dönem her yaştaki birey için tüketilmesi tavsiye edilen bir gıdadır. Kalsiyum ihtiyacının karşılanması için de yoğurt önerilmekte olup protein içeriği olan gıda tüketimi esas alınmalıdır. Kırmızı et, hem demir minerali açısından zengin olup hem de protein kaynağıdır. Ana öğünlerin haricinde ara öğünler de sıkı tutulmalı, abur cubur yerine kuru kayısı, incir, fındık, fıstık gibi atıştırmalıklar tercih edilmelidir” ifadelerini kullandı.