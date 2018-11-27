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Kış hastalıklarından korunmak için ne yapmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.11.2018 12:19 | Son Güncelleme

Kış mevsiminin gelmesi günlerin kısalması, gecelerin uzaması, kapalı alanlarda daha çok vakit geçirilmesine, bu durum da kişileri hareketsiz yaşama yönlendiriyor. Daha az enerji harcanması ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi ise bağışıklık sistemini zayıflattığından hastalıklara yakalanma riskini artırıyor. Ancak kış aylarında hastalıklardan korunmak bazı noktalara dikkat etmenizle mümkün.

Kış hastalıklarından korunmak için ne yapmalı?

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte; günlerin kısalması, gecelerin uzaması, kapalı alanlarda daha çok vakit geçirilmesi ve hareketsiz yaşam mevsim hastalıklarına zemin hazırlıyor. Vücut kışın daha az enerji harcıyor, beslenme alışkanlıkları değiştiğinden kilo alımı artıyor ve bağışıklık sistemi zayıflıyor. Bu durum, hastalıklara yakalanma riskini de artırıyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzman Diyetisyen Özlem Tay, kış aylarında hastalıklardan korunma önerilerinde bulundu.

HASTA OLMADAN C VİTAMİNİ TAKVİYESİ

Kış aylarında soğuktan etkilenen vücut gribal enfeksiyonlara yatkın hale gelmektedir. Bu nedenle hasta olmadan gerekli önlemleri almak ve C vitamininden zengin beslenmek gerekir. Portakal, mandalina, greyfurt gibi meyveler, kış aylarının uzun gecelerinde sofradan eksik edilmemesi gereken besinlerdir. Bunun yanı sıra; pancar, turp, havuç, kereviz, ıspanak, pırasa, lahana, pazı gibi sebzeler de kış aylarında vücut direncini artırır, hastalıklara karşı koruyucu rol üstlenir.

KIŞIN SIVI TÜKETİMİNE DİKKAT

Kış aylarında sıvı ihtiyacı pek akla gelmediğinden yeterince su tüketilmemekte ve vücut yeterli sıvı alamamaktadır. Kış aylarında da vücudun sıvı gereksinimini dengede tutmak adına günde en az 2 litre su tüketilmesi gerekmektedir. Metabolizmanın susuz bırakılması vücuttaki toksik maddelerin atılımına engel olduğu gibi yağ oranını da artırmaktadır. Yeterince su tüketmemek, kilo alımını hızlandırır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK VE HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN...

1.Balık, kışın sofralardan eksik edilmemesi gereken besin grubundandır. İçerdiği omega3 yağ asidinden dolayı bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini sağlar. Haftada en az 2 gün balık tüketilmelidir.

2.D vitamini değerleri kış aylarında güneşli günlerin azalmasına bağlı olarak düşebilir. Ancak havanın güzel olduğu güneşli soğuk kış günlerinde de yürüyüşler yapılarak güneş ışınlarından yararlanılabilir.

3.Soğuk havada vücut ısısı genel olarak düşer. Bunu dengede tutabilmek için düzenli ve yeterli miktarda su tüketilmelidir. Çay ve kahve yerine ise C vitamini yönünden zengin ıhlamur, kuşburnu, nane limon, ada çayı gibi içecekleri tercih edilmelidir.0

4.Kış aylarının uzun gecelerinde abur cubur diye tabir edilen çerez tarzı yiyecek ve tatlı tüketimi sınırlandırılmalıdır. Yağlı kuru yemişlerin leblebi karıştırılarak yenilmesi önerilir. Özellikle kalorisi yüksek hamur tatlılarından uzak durulmalıdır ve tatlı gereksinimi, haftada en çok iki kez sütlü tatlı ile karşılanabilir.

5.Sarımsak ve soğan doğal antibiyotiktir. Kış aylarında tüketilmesi, bağışıklık sistemi güçlendirir.

6.Sebze ve meyve bakımından zengin kış sofraları hazırlanmalıdır. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, hem vitamin hem de mineraller açısından güçlü içerik yapılarıyla, hastalıklara karşı koruyucudur.

7.Çinko eksikliği bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açar. Özellikle kırmızı ve beyaz et çinko bakımından en zengin besin kaynaklarıdır.

8.Kış aylarında bağışıklık sistemi, savunma hücreleri aracılığıyla çalışmaktadır. Savunma hücrelerindeki düşüş de vücut için sıkıntı oluşturmaktadır. Stres, depresyon, aşırı yorgunluk, mutsuzluk savunma sistemini düşürür. Bu nedenle özellikle kapalı havaların hakim olduğu kış mevsiminde stres kontrolü çok önemlidir. Kronik stresin yol açacağı depresyon bağışıklık sistemini zayıflattığından, depresyon belirtileri fark edildiği anda uzman yardımı alınmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
kış hastalıkları bağışıklık sistemi

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