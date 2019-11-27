HABER

Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 10:35 | Son Güncelleme

UNESCO gastronomi şehri olan ve birbirinden farklı lezzetleri ile mutfakta bir dünya markası haline gelen Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi, soğan kebabı besin değeri yüksek olması nedeniyle kış aylarında çokça tercih ediliyor.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- UNESCO gastronomi şehri olan ve birbirinden farklı lezzetleri ile mutfakta bir dünya markası haline gelen Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi, soğan kebabı besin değeri yüksek olması nedeniyle kış aylarında çokça tercih ediliyor.
Soğan kebabı içinde bulundurduğu C vitamini sayesinde soğuk algınlığına karşı savaşan ve zengin Gaziantep mutfağının vazgeçilmezlerinden olurken, kebap ustası Uğur Dertli, özellikle kış aylarında soğan kebabına yoğun talep aldıklarını belirterek şöyle konuştu: "Beyran nasıl kış aylarının vazgeçilmezi ise soğan kebabı da aynı şekilde vazgeçilmezdir. Soğan kebabı Gaziantep'te kıska soğan da dediğimiz kebaplık soğandan ve zırhla çektiğimiz kıymadan yapılıyor. Soğanları şişlere sapladıktan sonra kıyma ile birleştiriyoruz. Daha sonra 20 dakikada ocakta bekleterek lokum kıvamına getiriyoruz. Soğan kebabı her soğandan yapılmıyor ve sadece kebaplık soğandan yapılır. Yaklaşık iki aylık bir süreçte tüketilir. Kış aylarında beyranın yanı sıra soğan kebabına talep çok fazla. Soğan kebabını yaparken özellikle sevgimizi eksik etmiyoruz. Bu sayede daha lezzetli oluyor."
FOTOĞRAFLI

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Iğdır'da tuz mağarasında karma sergiIğdır'da tuz mağarasında karma sergi
Anız ateşi ormanı yaktıAnız ateşi ormanı yaktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yabancı uyrukluların kabusu oldular! Yaşları 14 ile 20 arasında değişiyor

Yaşları 14 ile 20 arasında değişiyor! Kabus oldular

'Büyükada' davasında istenen cezalar belli oldu

'Büyükada' davasında istenen cezalar belli oldu

Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı

Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı

81 ilde dev operasyon! Aranan 2 bin 546 kişi yakalandı

81 ilde dev operasyon! Aranan 2 bin 546 kişi yakalandı

Kardiyolog, boşandığı eşine kızının yanında tekme tokat saldırdı

Eski eşine tekme tokat saldırdı! Kızı da oradaydı...

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.