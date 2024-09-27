Kış için en iyi yatırım! Adidas Terrex Bot'un fiyatı 3 bin 306 TL'ye düştü

ve dayanıklı yapısıyla sizi korurken rahatlık ve konfor sunuyor. Sezonunda yüksek fiyatlarla satın alabileceğiniz bu muhteşem ayakkabıya şimdi uygun fiyatlarla sahip olmak, kaliteli ve kullanışlı bir yatırım yapmak anlamına geliyor.
Kış aylarında ayaklarınızı sıcacık tutacak, zorlu arazilerde kaymaz zemin tutuşu sağlayacak ve şık tasarımıyla her ortama uyum gösterecek kaliteli bir bota sahip olmanın zamanı geldi. Sezon indirimleri sayesinde hem bütçenizi korumak hem de kış mevsimine hazır olmak isterseniz doğru yerdesiniz. O halde bu önerimize kulak vermelisiniz: Adidas'ın Terrex serisi outdoor botunda kaçırılmayacak bir indirim başladı. Kış aylarının zorlu koşullarında ve outdoor aktivitelerinizde size eşlik edecek olan bota sahip olmak ve kışa en iyi yatırımı yapmak için acele edin.
Öne çıkan özellikler
Kullanıcılar ne diyor?
"Günlük kullanımda rahat, şık ve ayağı yormayan bir bot. Çok beğendim. Yorumlarda gördüğüm için söyleme ihtiyacı duyuyorum: Lütfen bir ayakkabı alırken numaraya göre almayın. Amazon'da her ayakkabıda beden rehberi bölümü var. Ayağınızı topuktan parmağa ölçün ve size uyan numarayı ona göre alın. Numaralar değişir ama ayak uzunluğunuz değişmez. 29.5cm ayak uzunluğum var. 46,2/3 tam oldu."
Bu içerik 27 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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