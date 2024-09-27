Kış için en iyi yatırım! Adidas Terrex Bot'un fiyatı 3 bin 306 TL'ye düştü

ve dayanıklı yapısıyla sizi korurken rahatlık ve konfor sunuyor. Sezonunda yüksek fiyatlarla satın alabileceğiniz bu muhteşem ayakkabıya şimdi uygun fiyatlarla sahip olmak, kaliteli ve kullanışlı bir yatırım yapmak anlamına geliyor.

Kış aylarında ayaklarınızı sıcacık tutacak, zorlu arazilerde kaymaz zemin tutuşu sağlayacak ve şık tasarımıyla her ortama uyum gösterecek kaliteli bir bota sahip olmanın zamanı geldi. Sezon indirimleri sayesinde hem bütçenizi korumak hem de kış mevsimine hazır olmak isterseniz doğru yerdesiniz. O halde bu önerimize kulak vermelisiniz: Adidas'ın Terrex serisi outdoor botunda kaçırılmayacak bir indirim başladı. Kış aylarının zorlu koşullarında ve outdoor aktivitelerinizde size eşlik edecek olan bota sahip olmak ve kışa en iyi yatırımı yapmak için acele edin.

Adidas Terrex Unity Lea Mid R.RDY Outdoor Ayakkabı

Öne çıkan özellikler

Üst kısım geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmıştır.

Su itici özelliklere sahip R.RDY teknolojisi sayesinde ayaklarınızı kuru tutar.

OrthoLite® iç taban konfor ve destek sağlar.

Hafif EVA orta tabanı yastıklama ve yürüyüş konforu sunar.

TRAXION™ dış tabanı ile kaymaz zemin tutuşu sağlar.

Açık hava aktiviteleri için dayanıklı ve sağlam yapısı vardır.

Ayak bileğini destekleyen orta boy yükseklikte bir kesime sahiptir.

Şehirde ve doğada rahatlıkla giyilebilecek şık tasarımı vardır.

Elastik bağcıkları ve tokalı bağcık sistemi ile ayakkabıyı kolayca ayarlayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Günlük kullanımda rahat, şık ve ayağı yormayan bir bot. Çok beğendim. Yorumlarda gördüğüm için söyleme ihtiyacı duyuyorum: Lütfen bir ayakkabı alırken numaraya göre almayın. Amazon'da her ayakkabıda beden rehberi bölümü var. Ayağınızı topuktan parmağa ölçün ve size uyan numarayı ona göre alın. Numaralar değişir ama ayak uzunluğunuz değişmez. 29.5cm ayak uzunluğum var. 46,2/3 tam oldu."

"Kutusundan elinize aldığınızda oldukça diri ve hafif yapısıyla dikkat çekiyor. Ayağınıza giydiğinizde de, (ayak numaranızı alın) tam oturan yapısıyla şimdilik 5 yıldızı hak ediyor. Yakında dağ yürüyüşlerimde test edeceğim, su geçirmezliği ve bana sunacağı performansını da merakla bekliyorum. Şimdilik giymek için erken. Bu arada aldıktan kısa bir süre sonra fiyatının düşmesi benim şanssızlığım olsa gerek. Son olarak ürün göndermede Amazon hızına erişmekte mümkün değil herhalde, teşekkürler."

Bu içerik 27 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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