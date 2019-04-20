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Kış Kars’ta hüküm sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 08:34 | Son Güncelleme

Kars’ta, Nisan ayında kara kış yaşanıyor.

Kars’ta, Nisan ayında kara kış yaşanıyor. 8 ayı kış olan kent yeniden beyaza büründü.
Kars’ta kış hüküm sürüyor. Özellikle kent merkezinde yağan kar, vatandaşları şaşırtmaya devam ediyor. Dün akşam başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düşmesiyle birlikte yerler buz tuttu.
Kars’ta eski hesaplara göre Nisan ayında kar yağmasının normal olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Rivayete göre, eski hesaplara göre aprilin beşi diyorlar. Şimdi iklimler değişmiş, şimdiki hesaplar eskilerin konuştuğu efsaneler, başka olay değil. Geçen sene bundan daha az kış yaşadık. Bu yıl kış ağır geçti” dedi.
Bahar ayında kışın yaşandığı kentte, beyazlar altında kalan Kars Kalesi ve Harakani Türbesi ve Kümbet cami ise kart postalık görüntüler ortaya çıkardı.

Kış Kars’ta hüküm sürüyor

Kış Kars’ta hüküm sürüyor

Kış Kars’ta hüküm sürüyor

Kış Kars’ta hüküm sürüyor

Kış Kars’ta hüküm sürüyor

Kış Kars’ta hüküm sürüyor

Kış Kars’ta hüküm sürüyor

Kış Kars’ta hüküm sürüyor

Kış Kars’ta hüküm sürüyor

Kış Kars’ta hüküm sürüyor

Kış Kars’ta hüküm sürüyor

Kış Kars’ta hüküm sürüyor

Kış Kars’ta hüküm sürüyor

Kış Kars’ta hüküm sürüyor

Kış Kars’ta hüküm sürüyor
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