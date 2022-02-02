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Kış Kartalı Harekatı: MSB görüntüleri paylaştı! "Böyle başladı"

02.02.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün akşam başlatılan "Kış Kartalı Harekatı"na katılan uçakların kalkış görüntülerini paylaştı. MSB'den yapılan açıklamada "Teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kış Kartalı Harekatı dün akşam bu saatlerde böyle başladı" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı icra edilen Kış Kartalı Harekâtı’nın başlama anının görüntüsünü sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.

"BÖYLE BAŞLADI"

MSB'nin sosyal medya hesabından "Teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kış Kartalı Harekatı dün akşam bu saatlerde böyle başladı." ifadesiyle paylaşılan görüntülerde, harekata katılan uçakların hangarlardan çıkışı ve havalanışı yer aldı. Paylaşılan görüntülerde jetler ile pilotların uçuş öncesinde hangar ve pistteki hazırlıkları da bulunuyor. (AA/DHA/İHA)

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Milli Savunma Bakanlığı
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