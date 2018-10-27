Türkiye'de kışın en sert geçtiği illerden Erzurum'da, bir yurtta kalan üniversite öğrencileri ve gençlerin başlattığı "Bu kış kardeşim üşümesin" kampanyası çerçevesinde düzensiz göçmenlere, soğuktan etkilenmemeleri için yaklaşık bin kişilik elbise yardımı yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Erzurum Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu ve Palandöken Gençlik Merkezi iş birliğinde, Aşkale ilçesinde 3 yıl önce hizmete açılan 1500 kişi kapasiteli Türkiye'nin en büyük Geri Gönderme Merkezi'ndeki düzensiz göçmenlerin yaklaşan kış mevsiminde soğuk havadan korunmaları için "Bu kış kardeşim üşümesin" adıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Üniversite öğrencileri ve gençlerin başlattığı, okulların yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların da destek verdiği kampanya çerçevesinde, yaklaşık bir aylık süreçte düzensiz göçmenler için duyarlı kişilerden çocuk, genç ve yetişkinlere uygun yaklaşık bin kişilik elbise toplandı.

Söz konusu yurt binasına getirilip öğrencilerce yıkanarak ütülenen elbiseler, ardından düzensiz göçmenlere dağıtılması için Aşkale Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.