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Kış kombinlerinin favorisi griler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 10:38 | Son Güncelleme

Tüm kadınların gardolabında yer alan gri parçalar, 2019-2020 sonbahar kış döneminde de şık görünmeleri ve kolay kombin yapılabilir olmaları sebebiyle sıklıkla tercih ediliyor2019- 2020 sonbahar kış dönemi kadın koleksiyonlarının favori rengi gri olarak öne çıkıyor.

Kış kombinlerinin favorisi griler

Tüm kadınların gardolabında yer alan gri parçalar, 2019-2020 sonbahar kış döneminde de şık görünmeleri ve kolay kombin yapılabilir olmaları sebebiyle sıklıkla tercih ediliyor
2019- 2020 sonbahar kış dönemi kadın koleksiyonlarının favori rengi gri olarak öne çıkıyor. Ofis şıklığında siyah ve beyazlarla, caddelerde ise ister neon ister pastel renklerle kombin rahatlığı sunan griler, bu sezonda vazgeçilmezler arasındaki yerini alıyor. Tarzıyla ön planda olan kadınlar için DeFacto’da 2019-2020 Sonbahar Kış Koleksiyonu içerisinde gri serisini kadınların beğenisine sundu.
Şortlardan ceketlere, elbiselerden eteklere kadar her parçada kendini gösteren gri, her tarz ve zevke uygun alternatifler sunuyor. Mini şortlardan ceketlere ekose deseniyle ön plana çıkan griler, tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
2019-2020 Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonu Gri Serisi markanın tüm mağazalarında ve internet adresinde satışa sunuluyor.

Kış kombinlerinin favorisi griler

Kış kombinlerinin favorisi griler

Kış kombinlerinin favorisi griler

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