Kış lastiği alacakların dikkatine !

Mevsimsel özellikleri dikkate almayı unutmayın
Özel olarak tasarlanan kış lastiklerini seçerken sadece lastiğin özelliklerini değil yaşanılan şehrin yol ve mevsimsel özelliklerinin de dikkate alınması gerekiyor. Lastiklerin aracın standart lastik ebadından daha geniş olması, yol tutuşunun azalmasına neden oluyor. Bu nedenle kullanılacak tüm kış lastiklerinin arabanın standart ebadına sahip olması gerekiyor. Üzerinde kış lastiği amblemi olan lastikler, karlı yolların yanı sıra kuru ve ıslak zeminde de
performans gösteriyor.
Doğal kauçuk, silika ve kanola yağı içeren Nokian Çift Yapılı Silika kauçuk bileşiğinin eşsiz partikül dağılımı, kar, sulu kar ve ıslak zemin yol tutuşunda en yüksek performansı garantiler.
Ürünü detaylı incelemek için tıklayın.
Kış lastiği takmak bütçeye de katkı sağlıyor
Kış lastiği takmak hem yol güvenliğinin sağlanması, hem de maddi kayıplara uğramamak adına önemli. Kış mevsiminin gerektirdiği lastiklerin takılmasıyla birlikte; buzlanma, yağış ve kardan dolayı oluşan kaygan ve tehlikeli zeminlerden dolayı meydana gelebilecek olası kazalar ve maddi riskler de önlenmiş oluyor. Kış lastiklerini önerilen kilometre süresince kullanmak, lastiklere gerekli bakımları yapmak, gibi önlemler uzun vadede tasarruf sağlıyor.
Zorlu kış koşullarında kompakt ve orta büyüklükte araçlar için maksimum güvenlik.
Ürünü detaylı incelemek için tıklayın.
Kış lastiği neden önemli?
Kış lastikleri özel karışımı sayesinde 7 derecenin altındaki hava şartlarında sertleşmeyerek, tutunma özelliklerini koruyor ve sürüş emniyeti sağlıyor. İçeriğindeki yüksek silika oranıyla ıslak zeminde sürüş emniyetini artırıyor. Karlı, erimiş ve çamurlu yüzeylerde yaz lastiklerine göre çekiş gücünde %25’e varan avantaj sunuyor.
Mükemmel yol tutuşu ile farkı hissedeceksiniz.
Ürünü detaylı incelemek için tıklayın.
Tüketiciler her sene daha da bilinçleniyor
Sürücüler güvenliği ön planda tutarak her sene daha da bilinçleniyor. Türkiye’de en çok 25-35 yaş aralığı lastik alışverişi yapılırken, erkeklerin kış lastiğine olan ilgisinin yoğunluğu dikkat çekti. Kadınların geçtiğimiz kış lastiklerine gösterdikleri talebin geçen seneye göre %35 arttığı belirtildi. Internetten en fazla kış lastiği alan iller İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, İzmir ve Konya olarak sıralandı.
Çivisiz kış lastiği, küçük ve orta büyüklükteki aile otomobilleri için ustaca bir araya getirilmiş güvenlik özellikleri ile konforlu ve güvenli bir sürüş keyfi sunar.
Okuyucu Yorumları 0 yorum