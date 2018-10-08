Kış lastiği alacakların dikkatine !

Mevsimsel özellikleri dikkate almayı unutmayın

Özel olarak tasarlanan kış lastiklerini seçerken sadece lastiğin özelliklerini değil yaşanılan şehrin yol ve mevsimsel özelliklerinin de dikkate alınması gerekiyor. Lastiklerin aracın standart lastik ebadından daha geniş olması, yol tutuşunun azalmasına neden oluyor. Bu nedenle kullanılacak tüm kış lastiklerinin arabanın standart ebadına sahip olması gerekiyor. Üzerinde kış lastiği amblemi olan lastikler, karlı yolların yanı sıra kuru ve ıslak zeminde de

performans gösteriyor.

Doğal kauçuk, silika ve kanola yağı içeren Nokian Çift Yapılı Silika kauçuk bileşiğinin eşsiz partikül dağılımı, kar, sulu kar ve ıslak zemin yol tutuşunda en yüksek performansı garantiler.

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Kış lastiği takmak bütçeye de katkı sağlıyor

Kış lastiği takmak hem yol güvenliğinin sağlanması, hem de maddi kayıplara uğramamak adına önemli. Kış mevsiminin gerektirdiği lastiklerin takılmasıyla birlikte; buzlanma, yağış ve kardan dolayı oluşan kaygan ve tehlikeli zeminlerden dolayı meydana gelebilecek olası kazalar ve maddi riskler de önlenmiş oluyor. Kış lastiklerini önerilen kilometre süresince kullanmak, lastiklere gerekli bakımları yapmak, gibi önlemler uzun vadede tasarruf sağlıyor.