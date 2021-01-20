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Kış lastiği denetimine ağırlık

20.01.2021 16:42 | Son Güncelleme:
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Kış lastiği denetimine ağırlık

Ticari araçlarda 1 Aralık’ta başlayan ve 1 Nisan’da sona erecek olan kış lastiği zorunluluğu konusunda polisler denetimlerini sıklaştırdı.

Ticari araçlarda 1 Aralık’ta başlayan ve 1 Nisan’da sona erecek olan kış lastiği zorunluluğu konusunda polisler denetimlerini sıklaştırdı. Karlı ve buzlu günler nedeniyle can ve mal güvenliği için kış lastiği konusunda uyarı yapıldı.
Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince Malatya Caddesi güzergâhında yapılan uygulamada ticari araçlarda kış lastiği olup olmadığı denetlendi. Kış lastiği olan araçlarda ise diş derinlikleri ölçüldü. Kış şartlarının etkisini gösterdiği bölgede sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda bilgilendiren ekipler, güvenli sürüş ve seyahat için kış lastiğinin önemine dikkati çekti. Ekipler, araçlarda çekme halatı, zincir seti, ilk yardım çantası ve trafik ikaz işareti gibi ekipmanları bulundurmaları için sürücüleri uyardı.

Kış lastiği denetimine ağırlık

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