HABER

Kış lastiği denetimleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 20:04 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yapılan denetimlerde, kış lastiği takmayan 1742 araca ceza kesildi

Türkiye genelinde kış lastiği takmayan 1742 araca cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarını ve trafik kazası neticesi ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla 3-8 Aralık'ta yurt genelinde kış lastiği kullanımına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 1742 araçta kış lastiği kullanılmadığı belirlenerek 625'er liralık cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, 28 bin 63 trafik kural ihlali tespit edilerek trafik cezası yazıldı, 1935 araç trafikten men edildi.

PARTNER Tam o an çekildi! Tam o an çekildi!
(Özel) Kuzey Makedonya’da yaralanan Arnavut güvenlik görevlisi ve kızı için Türkiye seferber oldu(Özel) Kuzey Makedonya’da yaralanan Arnavut güvenlik görevlisi ve kızı için Türkiye seferber oldu
Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlamaGünlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
denetim kış lastiği

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmalarında flaş gelişme!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Washington Post gizli belgeleri yayınladı! 18 yıllık hezimet

Gizli belgeler yayınlandı! 18 yıllık hezimet

Lösemi hastası Osman Efe, yaşam mücadelesini kaybetti

Osman Efe'den kahreden haber

Son dakika: Yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Teslim oldular

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak

Türkiye'den Nobel kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.