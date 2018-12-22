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Kış lastiği hırsızları kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 14:08 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- İSTANBUL DHA- ATAŞEHİR'de bir lastikçiye gelen kapüşonlu 6 kişi, kısa süre içinde onlarca kış lastiği çaldı.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- İSTANBUL DHA- ATAŞEHİR'de bir lastikçiye gelen kapüşonlu 6 kişi, kısa süre içinde onlarca kış lastiği çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay saat 07.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Eski Üsküdaryolu caddesi'nde bulunan bir lastikçide meydana geldi. Hırsızlık yapmak için kapalı kasa bir minibüsle işyeri önüne gelen 6 kişi, önce giriş kapısını zorladı. Kapıyı açamayan hırsızlar geldikleri aracı dükkanın yanına yanaştırdı. Çevrede kimsenin olmadığını anlayınca dükkanın yan tarafındaki camı tekmeleyerek kıran hırsızlar, 6 dakika içinde içeride bulunan kış lastiklerini elden ele minibüse yükleyerek kaçtı. "1 YIL İÇİNDE 3 DEFA SOYULDUK" İşyerine geldiğinde hırsızlık şokunu yaşayan Gökhan Kabakçı, "6 dakika içinde 70 bin liralık lastiğimiz çalındı. Ve gelen 6 kişiydi. Alarmımız, güvenlik kameralarımız bütün güvenlik önlemlerimiz olmasına rağmen yaşandı. 1 yıl içinde 3 defa soygun yaşadık. Artık biz yorulduk. Devletimizden yardım bekliyoruz bu konuda" dedi. Polis yaşanan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsün dükkanın önüne geldiği, araçtan inen kişilerin çevreyi gözetledikten sonra minibüsle dükkanın yanına yanaşıp tekmeler atarak camı kırıyor. Hırsızların daha sonra içeri girip lastikleri elden ele minibüse yükledikleri görülüyor

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