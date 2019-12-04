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Kış lastiği olmayan 5 araç trafikten men edildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 11:14 | Son Güncelleme

SİİRT'te, jandarma ekiplerince düzenlenen denetimlerde kış lastiği takmadıkları tespit edilen 5 araç trafikten men edildi.  İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki trafik ekipleri, kent genelinde kış lastiği uygulamasına yönelik denetim düzenledi.

Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT, (DHA)- SİİRT'te, jandarma ekiplerince düzenlenen denetimlerde kış lastiği takmadıkları tespit edilen 5 araç trafikten men edildi.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki trafik ekipleri, kent genelinde kış lastiği uygulamasına yönelik denetim düzenledi. Olumsuz hava koşullarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, 383 araç kontrol edildi. 22 sürücüye çeşitli suçlardan 7 bin 749 lira idari para ceza kesilirken, kış lastiği olmayan 5 araç ise trafikten men edildi.

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